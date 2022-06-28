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Прокуратура перевірить дії службових осіб ТЦ у Кременчуку, які не забезпечили евакуацію під час ракетного удару РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кременчук

За процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора України.

"У ході слідства перевірятимуться дії службових осіб кременчуцького торговельного центру щодо вжиття заходів із цивільного захисту працівників та відвідувачів центру, зруйнованого під час ракетного удару ворога напередодні.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Кременчуцьким райуправлінням поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+22
а прокуратура не хочет проверить тех должен отвечать тех службових осіб за провал военных программ в стране где 8 лет война ?
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28.06.2022 16:04
+17
венедіктова наїзжала вчора казала чого сірена лунала і не вивели а як ви уявляете коли на касі в сільпо стоять там люди в черзі когось розраховують як можна все закрити включаючи персонал і утікти? в інших магазинах і скільки була сірена в Киіві ніхто нікуда не виводив це і в скай мол и в дрим таун жодного разу не виводили людей таке враження що Венедіктова шукає як применьшити напад орків переключити увагу що наші винні що не вивели
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28.06.2022 16:01
+13
Дебіли - жертву виголошують винною в тому, що вона не встигла втекти від маньяка.
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28.06.2022 16:07
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как большой торговый центр эвакуировать за такое короткое время, проще закрыть.
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28.06.2022 15:55 Відповісти
Вийти з ТЦ - менше 5 хв. Ракета довше летить.
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28.06.2022 16:02 Відповісти
Одному і з пустого. А якщо покупців хоча б сотня + персонал, то за 5 хвилин не вийде.
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28.06.2022 16:19 Відповісти
две ракеты
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28.06.2022 16:26 Відповісти
Не п'ять хвилин, а в кращому випадку хвилин п'ятнадцять. Сам нещодавно евакуювався з ТЦ Рівер Мол в Киеві.
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28.06.2022 16:33 Відповісти
Мене дуже сумніви беруть, що з Амстору можна б було евакуювати всіх людей меньше ніж за пʼять хвилин. До того ж максимум що вони встигли б зробити - вийти на автостоянку перед ним. Там більше немає куди. Ніяких сховищ чи підземних переходв теж. Ну а час між сигналом тривоги та першим прильотом був меньше десяти хвилин. Другий приліт був десь хвилини зо дві після першого. Так шо по всьому без варіантів. Доречі хронологію надав з своїх власних спостереженнь. В той час сам був удома десь кілометрів трошки більше трьох від того місця.
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28.06.2022 19:43 Відповісти
Эвакуировать надо в бомбоубежище,которое трц должен иметь,если хочет работать.
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28.06.2022 21:37 Відповісти
Аби не мовчки...
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28.06.2022 15:56 Відповісти
не на часі...
спочатку варто розслідувати розмінування кримського перешийку і відсутність протидії на сотню кілометрів з боку чорнобиля
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28.06.2022 19:25 Відповісти
ну вообщето от такого есть ПВО. может это проверить
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28.06.2022 15:59 Відповісти
нет от такого у нас ПРО
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28.06.2022 16:00 Відповісти
Песков назвал три условия прекращения войны "до конца суток" Кремль озвучил условия капитуляции Украины для прекращения войны.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков озвучил три условия Киеву для прекращения войны. Его слова распространили подконтрольные Кремлю российские СМИ, передает Диалог.UA.

Песков выдвинул ультиматумы в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам G7 о необходимости завершить войну к наступлению зимы. Пресс-секретарь Путина в ответ допустил прекращение боевых действий "до конца суток", если Киев согласиться на капитуляцию.

"Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие, и нужно выполнить условия Российской Федерации", - заявил Песков.

О каких условиях идет речь, он не сообщил. Не смог пособник путинского режима также сказать, в какие сроки Кремль хочет завершить свою "спецоперацию" в Украине.

Отметим, что уже летом нынешнего года Киев намерен пойти в контрнаступление и начать освобождение своих территорий, захваченных Россией. Украинская армия уже ведет подготовку к этой военной операции, накапливая необходимое тяжелое вооружение.

Важно, что Украина в своем контрнаступлении не намерена останавливаться на "границах 23 февраля", а планирует освободить весь Донбасс и Крым, и эти планы очень нервируют Москву.

Так, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил миру "Третьей мировой войной", если Украина попытается отвоевать полуостров.

Ему ответил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. "Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу", - заверил он.
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28.06.2022 16:00 Відповісти
Яе набрид непотріб....
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28.06.2022 16:10 Відповісти
а тут і нема кому гідно відповісти на його рівні...
у нікіфорова язик не для цього,
а юлі мендель опше не до цього, рідний генічеськ під окупантом і вона досі не в,їде, чому так сі стало...
от би вона по контрасту в однострої розбавила періодичні селфі невтіклих на тлі будинку з химерами
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28.06.2022 19:34 Відповісти
Почему прокуратура к ***** не предьявляет претензий? Почему виноваты работники торгового центра, если парашка ракеты запускает по стране?
В городах жилых домов нету, тоже завдомами виноваты, а не парашка, в том, что не обеспечили эвакуацию людей из их жилья?
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28.06.2022 16:01 Відповісти
А,й справді . Чому,досі невідкрито жодної справи проти власника жОПи???
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28.06.2022 16:12 Відповісти
венедіктова наїзжала вчора казала чого сірена лунала і не вивели а як ви уявляете коли на касі в сільпо стоять там люди в черзі когось розраховують як можна все закрити включаючи персонал і утікти? в інших магазинах і скільки була сірена в Киіві ніхто нікуда не виводив це і в скай мол и в дрим таун жодного разу не виводили людей таке враження що Венедіктова шукає як применьшити напад орків переключити увагу що наші винні що не вивели
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28.06.2022 16:01 Відповісти
Як за 5-7 хвилин вивести,випустити людей з супермаркету??? Принципово неможливо
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28.06.2022 16:15 Відповісти
Легко ... Тепер будуть кулею вилітати !! Госпаді прости ...
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28.06.2022 18:07 Відповісти
Эта кабыла сама при сирене что делает?
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28.06.2022 19:15 Відповісти
кажуть - сама бенядіктова прилетіла гвинтокрилом. аби показать кузькіну мать тим, хто плює на сигнал тривоги.
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28.06.2022 16:04 Відповісти
а прокуратура не хочет проверить тех должен отвечать тех службових осіб за провал военных программ в стране где 8 лет война ?
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28.06.2022 16:04 Відповісти
неа....ей это не интересно...выйдут на себя
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28.06.2022 16:36 Відповісти
нє ... то другоє ...
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28.06.2022 18:08 Відповісти
Дебіли - жертву виголошують винною в тому, що вона не встигла втекти від маньяка.
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28.06.2022 16:07 Відповісти
если война не закончена нефиг шастать
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28.06.2022 16:09 Відповісти
А податки з яких видів діяльності сплачувати? Вони ж (влада) на кожному кроці вмовляють, щоб працювали люди. Так їм працювати, чи ховатись? Повітряні тривоги постійно по всій країні лунають.
Треба чи краватку зняти, чи труси вдіти...
Прилетіла вона на гелікоптері... Це ж не з внутрішнім ворогом корупцією боротися. Не на часі.
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28.06.2022 16:28 Відповісти
А куди евакуювати. Сховища напевно близько нема. Єдиний варіант це намагатись вигнати людей з центру.
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28.06.2022 16:10 Відповісти
Не напнвго. Зовсім нема. Й будівельними нормами непризначене. Добре,якщо туалети працювали. Й легка споруда шатрового типу
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28.06.2022 16:18 Відповісти
Вивести, розосередити і положити на землю - вже спосіб.
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28.06.2022 18:09 Відповісти
Короче виновны не пынины торпедки выпущеные с космолета ту- а уборщица дуся кулаковченко...переложили ответственность
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28.06.2022 16:12 Відповісти
Як? В утопічному світі в такого торговельного центру мали б бути власні бомбосховища. В реальності навесні в нас було бачили "евакуацію", коли з магазину просто виганяли на вулицю, і люди купчилися назовні під дверима біля вікон, чекали щоб знов зайти, коли тривога скінчиться - якби кацапня влучила, були поранення все одно
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28.06.2022 16:12 Відповісти
Не забудьте ещё проверить верх. гл. кома - кто отдал приказ дбр снять с наших ППО вакуумные лампы - тут сто пудов без дорожника не обошлось.
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28.06.2022 16:15 Відповісти
Сотрудникам магазина АТБ ТРЦ «Галактика» (Кременчуг) запретили выходить во время тревог. «Выходите с магазина только если слышите взрывы, во время тревоги работаем и сохраняем спокойствие». Напоминаю, что вчерашняя трагедия могла произойти с меньшим количеством жертв если бы 23 числа администрация Амстора не сказала, что ТРЦ не будет закрываться во время тревоги. Сегодня наш мер Малецкий сказал, что будет усиливать ответственность несоблюдение правил во время тревоги. Так же было заявлено, что такие заведения будут закрываться. Но магазинам АТБ абсолютно все равно, им хочется срубить больше денег даже во время тревог. Вплоть до увольнения за несоблюдение правил АТБ.

Сегодня работники вышли во время тревоги, сказали писать объяснительные, не хотят соблюдать, то всех уволят.
Такое распоряжение дало руководство сверху.

© https://t.me/h_kremenchug/43486
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28.06.2022 16:15 Відповісти
Там треба починати з мера. Знаючі люди кажуть, що це він дозовлив не виганяти людей під час тривоги. Взагалі то до повномаштабної війни цей ТРЦ належав комусь із донбасьорів.
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28.06.2022 16:17 Відповісти
А хіба не Новінському?
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28.06.2022 16:24 Відповісти
Шмалецкий строит с мусорами жилой дом на центральной площади Кременчуга,
Ему срать на проблемы лохов
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28.06.2022 19:13 Відповісти
..из пушки по воробьям(
прокуратура, не занимайтесь ерундой.. понятно, это всё страшно и нелепо.. у нас всё остановится, если все постоянно будут сидеть в подвалах при ВТ.. ваши же гетьманцевы-кровососы первые завоют: деньги давай!, налоги где?..(
Венедиктова, лучше подавай СЕЙЧАС уже в суд непосредственно на Московию и хйла за теероризм.. эффект будет бОльший.. и задержите дермаков-татаровых, от их деятельности вреда больше всех..(
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28.06.2022 16:28 Відповісти
зараз почнеться.. перевірки, штрафи, хабарі "перевіряючим" від прокуратурі. Все ***** як завжди
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28.06.2022 16:42 Відповісти
Депутатам потрібно признати, що бомбосховища у нас практично відсутні. Противоповітрянноі оборони немає. Гроші потрібно витрачати не на ІТ та різні будівництва а на захист населення від військовоі загрози
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28.06.2022 16:42 Відповісти
Бомбосховища є. Про "Азовсталь" чули ?
ППО є - ракети і літаки збивають. Не чули ?
Гроші потрібні на все !
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28.06.2022 18:13 Відповісти
Рекомендуєте нам всім ховатись в бомбосховищі "Азовсталі"?
В країні немає бомбосховищ для всіх. Бомбосховища будувались при совку на підприємствах оборонки і критичної інфраструктури - для робочої зміни. Ще в урядових кварталах - для можновладців. В приватних будинках - хто схотів, той підвал розбудовував як укриття, як міг. Для інших бомбосховищ немає. І навіть в більшості квартир немає місць, де можна було би сховатись і пересидіти тривогу.
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28.06.2022 22:37 Відповісти
Как обычно, извращённая логика постсоветского правосудия - кто виноват в подрыве склада с боеприпасами? - ну конечно прапор, который что-то "не туда" поставил или огнетушители не развесил и т.п.
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28.06.2022 16:55 Відповісти
все знают что ни с одного магазина в Украине не выводят людей во время сирены. снова у этой власти не путин виноват, а украинцы
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28.06.2022 18:20 Відповісти
Було багато скарг, що людей з магазинів під час тривоги виганяють на вулиці. А куди їм далі діватися? На вулицях бомбосховищ немає, усі "вигнанці" додому не йдуть, бо не встигли зробити покупки, туляться до дверей магазину - це ненабагато безпечніше, чим бути всередині магазина. Тому з магазинів і перестали виганяти. А стосовно ТРЦ : якщо великий, то по ньому йти до вихода молодій людині хвилин 10, а людині похилого віку? А в натовпі? А ще можна понервувати і заблукати. А якщо ТРЦ багатоповерховий?
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28.06.2022 22:53 Відповісти
Мусора падаль и мрази, судьи подонки
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28.06.2022 19:10 Відповісти
Так пусть оправдываются перед Венедиктовой словами Арестовича : не эвакуировали людей, "потому что начался бы массированный выход беженцев и они бы забили все дороги"
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28.06.2022 19:22 Відповісти
Насильно эвакуировать?Да кто же своё добро бросит и уедет от того ,чего ещё нет.Это о высказываниях Арестовича.
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28.06.2022 21:31 Відповісти
При чем тут насильно? Об этом речи не было. Вы, похоже, не в теме
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28.06.2022 22:06 Відповісти
А как вы себе представляли эвакуацию?Это вы не в теме.Своё добро никто просто так не бросит,даже если весь мир будет говорить о возможности войны.
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28.06.2022 22:11 Відповісти
Зачем вы сюда приплели Венедиктову и Арестовича.
А своё мнение по поводу работы трц я высказал.
Между прочим нигде ,ни в трц,ни в больших супермаркетах тревогу не транслируют по громкой связи,во всяком случае в Одессе точно.
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28.06.2022 22:17 Відповісти
Каждый трц должен иметь бомбоубежище, и оповещение по громкой связи о тревоге или должен быть закрыт,другого алгоритма нет,крапка.
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28.06.2022 21:34 Відповісти
А розпочати провадження за те що не евакуювали хоча б дітей з прикордонних районів, хоча як визнав Данілов вони знали що буде вторгнення, розмінували Чонгар, прокуратура не хоче?
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29.06.2022 01:34 Відповісти
 
 