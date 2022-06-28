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Франція відправить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів, - міністр оборони Лекорню
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Париж відправить в Україну "значну кількість" бронетранспортерів.
Про це він заявив в інтерв'ю BFMTV, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Для швидкого пересування в районах під ворожим вогнем арміям потрібна бронетехніка... Тому Франція доставить значну кількість транспортних засобів типу VAB (броньована машина переднього краю. - Ред.), які оснащені зброєю", - сказав міністр.
Лекорню також підтвердив відправлення в Україну шести додаткових САУ "Цезар" крім дванадцяти, які вже передані ЗСУ.
Топ коментарі
+25 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.06.2022 16:01
+20 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар28.06.2022 16:07
+18 mrSmith
показати весь коментар28.06.2022 16:02
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Спасибо за помощь, они не обязаны били, но помогают уже активней и активней.
Можуть перевірити техніку яку навиробляли, на полі бою, порівняти, із зразками других країн, виправити недоліки.
Убезпечити свої країни від навали орків.
Глядишь и Макрон щiрим казаком станет.