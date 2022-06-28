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Новини Політика України
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Придністров'я (370) розслідування (1959)

"Прем’єр" Придністров’я Розенберг має паспорт України та регулярно приїздить, його дочка живе в Одесі з чоловіком-депутатом ОПЗЖ, - розслідування. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новопризначений "прем’єр-міністр" невизнаного Придністров’я Олександр Розенберг регулярно їздить в Україну. Його дочка в Одесі, кілька років тому одружилася з одеситом Євгеном Філоновим, який у 2020 році став депутатом Одеської обласної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та RISE Moldova, інформує Цензор.НЕТ.

Нещодавно Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністров’я зоною російської окупації. Одним із ватажків псевдореспубліки є 54-річний Олександр Розенберг. Місяць тому його призначили так званим "прем’єр-міністром" Придністров’я за ініціативою самопроголошеного "президента" регіону Вадима Красносельського.

Олександр Розенберг родом із Вінничини. З початку 2000-х він працював так званим "службовцем" у Придністров’ї. А останні десять років керував Тираспольським хлібокомбінатом, який входить у бізнес-корпорацію "Шериф" місцевого олігарха Віктора Гушана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На можливий "ляпас" з Придністров'я ми відповімо ударом, - Зеленський

За даними журналістів, у 2017-2020 роках Розенберг понад 50 разів перетинав український кордон, використовуючи закордонний паспорт за номером "CD 038088". У Міністерстві закордонних справ України на журналістський запит відповіли, що такий паспорт громадянина України справді існує і він був виданий на початку 2014 року.

Отримані від джерел документи також свідчать, що Україну часто відвідує й молодший брат Розенберга - 50-річний Сергій. Щоправда, як громадянин Молдови. У 2017-2020 роках він щонайменше 50 разів перетинав український кордон.

Як свідчать фото із соцмереж, Сергій Розенберг у 2016-му "засвітився" на форумі, організованому так званою владою Придністров’я та путінською партією "Единая Россия". Судячи зі світлин, там був присутній і самопроголошений "президент" Вадим Красносельський.

Журналісти встановили доньку Розенберга. Вона, схоже, проживає в Одесі. 27-річна Валентина Розенберг взяла прізвище чоловіка - Євгена Філонова, 34-річного бізнесмена та депутата Одеської обласної ради, обраного від проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ).

Також читайте: Україна і Молдова домовились відновити залізничне сполучення в обхід Придністров’я

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+49
сбу спит служба идет
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28.06.2022 16:28
+32
В зависимости от ситуации и местонахождения.
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28.06.2022 16:44
+30
Так Саша Розенберг таки украинец ?
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28.06.2022 16:28
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Так Саша Розенберг таки украинец ?
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28.06.2022 16:28 Відповісти
В зависимости от ситуации и местонахождения.
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28.06.2022 16:44 Відповісти
Не громадянства позбавляти , а життя!
Отді буде сильна і процвітаюча Україна!
Кива в Москві клав на те, чи позбавлять його громадянства, чи ні!
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28.06.2022 16:53 Відповісти
звичайно, що Шура «українець» .... ось цікаво, і де він приписаний?
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28.06.2022 16:51 Відповісти
І ще цікаво коли отримав паспорт. Ну дуже цікаво.
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28.06.2022 17:01 Відповісти
написано - 2014!
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28.06.2022 20:19 Відповісти
таки да. А шо такое?
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28.06.2022 18:56 Відповісти
сбу спит служба идет
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28.06.2022 16:28 Відповісти
Ну треба недооцінювати СБУ. Все вони чудово знають. Навіщо різати курку, яка несе золоті яйця?
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28.06.2022 17:03 Відповісти
Ну так до АРМІЇ ОБОХ!!!
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28.06.2022 16:29 Відповісти
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28.06.2022 18:57 Відповісти
Я не удивлюсь если ему и кива переодически что - то почесывает
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28.06.2022 16:29 Відповісти
Красота просто !
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28.06.2022 16:29 Відповісти
Не на часі...
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28.06.2022 16:30 Відповісти
примите уже закон о двойном тройном гражданстве для всех. А то одни имеют несколько паспортов и гражданств, а тем кто воюет за Украину нельзя или откажись от своего.
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28.06.2022 16:30 Відповісти
Нет. У нас можно только одно гражданство иметь. Просто их не наказывают за такое. Но это другой разговор.
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28.06.2022 16:34 Відповісти
+5
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28.06.2022 17:37 Відповісти
просто там не існує покарання за цей навіть не злочин бо нема ніякого покарання,ну хіба як при совку-общественноє поріцаніє винєсті
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28.06.2022 17:43 Відповісти
Почему им нельзя? Кто такое сказал? Все можно. За невыполнения этого типа закона нет никакого наказания, а если нет наказания, то это уже и не закон вовсе. Т
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28.06.2022 18:33 Відповісти
Петькин безальтернативный кореш
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28.06.2022 16:31 Відповісти
Це лише декілька гадюк з гадючого кубла...
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28.06.2022 16:31 Відповісти
Запретить вьезд гражданину Украины нельзя, и что с этим делать не очень понятно. Был на сьезде россии. Так у нас все депутаты ОПЗЖ и половина Слуг на каких-то русских мероприятих сидела, теперь что? А вот негласную работу с "премьером" проводить можно было, пока журналисты не устроили хайп.
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28.06.2022 16:32 Відповісти
Чому у нас такі розслідування не ведуть суди, а ведуть журналісти ??
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28.06.2022 16:32 Відповісти
На вила й до гною...
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28.06.2022 16:33 Відповісти
А тут в декого були якісь претензії до Молдови! Коротше, знищення пмр можна провести не виходячи з Одеси! Вирізати чи в морі втопити чи на міні на пляжі підірвати ту курву дочку разом з опзжистом і папанєй!!!! СБУ а вам слабо?
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28.06.2022 16:33 Відповісти
баканову слабо, бо він їхній
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28.06.2022 16:39 Відповісти
Курва кацапська. Судити колаборанта. Прем'єр,то досраки
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28.06.2022 16:37 Відповісти
ЪБАНАЯ власть! Лиши гражданства эту суку, забери паспорт!Людей достойных ты посылаешь на хер с гражданством, а всяких пидеров....
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28.06.2022 16:38 Відповісти
А Санду права ПНР не є її проблемою, а України. Вони більше завдають нам шкоди. Хочете перемогти, робіть щось і з цим. Хоча Бубочка для України ще більша проблема, ніж ПНР.
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28.06.2022 16:39 Відповісти
Он призывного возраста .
Может наш военкомат ему повестку вручит?
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28.06.2022 16:46 Відповісти
Ну де ж ти баканов?
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28.06.2022 16:46 Відповісти
Такого прокола від спецслужб ніхто не чекав )))
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28.06.2022 16:50 Відповісти
Щось мені це взагалі не подобається. Таке враження що громадянство України видають всім кому попало.
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28.06.2022 16:54 Відповісти
Ось Ткаченко ( міністр культури) придумав давать паспорта України деятелям русскій культури .
наприклад невзоров . Затем Овсянникову притягнули . А зараз вже і Биков приїхав
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28.06.2022 17:18 Відповісти
Зрадникам немає жодної різниці, кому паспорт України видавати. А зрадники не української національності до того ж.
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28.06.2022 17:32 Відповісти
В нас є якісь спеціальні служби? Щось робіть, нарешті! Це напевно легше ніж шпигуна ловити.
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28.06.2022 16:55 Відповісти
Ну так їм треба,для початку хоч на Цензор зазирнути.
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28.06.2022 16:58 Відповісти
Евреи, всегда и везде найдут лазейку для себя, а иначе, он не еврей!
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28.06.2022 17:01 Відповісти
Он воно як, все під контролем!
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28.06.2022 17:03 Відповісти
Да чо там уже, 70 процентов жителей ПМР имеют и украинское и рэфовское гражданство и сейчас аплодируют пуйлу. Справедливости ради скажу, что благодаря дадону и молдавское тоже, бо очень нужный рэфии электорат. И вся эта шушера исправно голосует и в Украине и в Молдове. Это реально бомба замедленного действия
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28.06.2022 17:12 Відповісти
А як він получив паспорт України ? Може підняти номер і розібратися в ЄТОМ бизнесе МВД ?
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28.06.2022 17:14 Відповісти
Жили-были 2 родных брата Розенберга. Один (по паспорту) был украинцем, а второй - молдаванином. Ось така х#йня малята!
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28.06.2022 17:15 Відповісти
Не так. Жил был старый еврей Розенберг, и были у него два сына и внучка. Старший - украинец, младший молдаванин, а внучка - жена одесского депутата
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28.06.2022 17:23 Відповісти
То нехай цей землячок продасть Україні снаряди й інші ********** з арсеналів в Колбасній, допоки там хтось не кинув бичок куди не слід.
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28.06.2022 17:30 Відповісти
служба беушних убегунов з особистої шарашки неубегуна!
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28.06.2022 17:31 Відповісти
комбо кринж-премьер непризнаной шняги..еврей ездящий в одессу..совпадение не думаю..кто то ж пускае ...
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28.06.2022 17:37 Відповісти
Блін ... Журналюги розсекретили нашого Штірліца у ПНР.
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28.06.2022 17:39 Відповісти
то чого дивуватися, хто в Одесі наводчик?
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28.06.2022 17:40 Відповісти
Ух ты какой Розенберг. Настоящий Розенблат.
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28.06.2022 17:55 Відповісти
tak poluchaetsa UA zahvatila pmr ? nifiga se.... ale ,zelebobiki , pora shto to delatj uzhe
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28.06.2022 18:07 Відповісти
Там где водится бабло там и евреи….. и им всеравно, что это за квази республика такая и по каким законам и методичка там живут и кого поддерживают…. Им главное - бабло, бабло и ещё раз бабло! Гоните его и его отпрысков из украинской Одессы к е.аной матери, пусть его плешивый карлик путлер кормит и поит!!! Или за него лично каломыйский мазу тянет??? Интересное кино!!!
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28.06.2022 18:09 Відповісти
страна цирк выбрала президента клоуна
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28.06.2022 18:27 Відповісти
Зате наш КВН *** ваше КГБ. Аж гай гуде.
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28.06.2022 20:13 Відповісти
сватов не пропусти, убогий
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28.06.2022 22:35 Відповісти
И что?! Есть гражданин Украины который живет в пмр и ездит к родственникам... и дальше? Или его Молдова в международный розыск подала или запрос на экстрадицию. В чем криминал Я думаю он и в Молдову ездит спокойно. Я смотрю тут мало кто понимает, что молдаване де-факто давно признали пмр. Оно уже давно интегрировано в Молдову. Просто Додон не успел все оформить на бумаге.
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28.06.2022 18:39 Відповісти
А Баканов - молодець! Хай далі царює в СБУ!
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28.06.2022 18:54 Відповісти
І до чого тут Баканов? Україна і Молдова стали кандидатами і отримали перше завдання: навести лад на спільному кордоні. Ось і починають починати. А про ПМР що в Україні, що в Молдові всі, кому треба, знають те, що треба. І всі зо всіма пов'язані. Нічого нового.
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28.06.2022 23:51 Відповісти
Директор хлебокомбината стал "премьером".
Страшно подумать, кем там станет директор вытрезвителя.
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28.06.2022 18:59 Відповісти
мне вот интересно - тем гражданам рф, которые приехали в плен на технике - им дают вид на жительство в Украине?
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28.06.2022 19:02 Відповісти
вот так рОскошно проживают и приезжают свободно в Украину всякие подонки, предатели и приспособленцы из приднесмтровья , Грузиии , Армении и других стран!!А мы кричим на каждом шагу ловите шпионов!! Уверен на 10000% ЕЕСЛИ КОПНУТЬ по ГЛУБЖЕ ТО ВСЯ ЭТА СЕМЕЙКА И ЕЁ РОДСТВЕННИЧКИ , ПРОДАЛИ ПУТИНУ НЕ ОДНУ ГОС ТАЙНУ Украины!! Ну а про пророссийскую агитацию я уже молчу . В Одессе и в Одесской области, каждый второй жид и молдован ждёт путина!!!!! Бессарабскую весну или мечту помните????....
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28.06.2022 19:47 Відповісти
Так, начебто, у Придністров'ї до біса громадян України. Коли він отримав громадянство, тоді він не був посадовцем квазідержави.
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28.06.2022 20:08 Відповісти
Доньку та зятя вже давно мали заарештувати та виставити як обмінний фонд на полонених Азовців! СБУ все знає, а не спить. Просто у вас там пілять все наскільки куплено, що навіть війна не зрушить то з місця. Отак і прийде поволі свіздець Україні... і зробить його не кацапня, а Україна своїми ж руками. Жалко тих хто гине , захищаючи свою наскрізь пропитану корупцією та кацапством землю. Як же їх жаль :/
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28.06.2022 20:33 Відповісти
всё это приднестровье такие же ублюдки как и ордло,абхазия и южная осетия!
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29.06.2022 09:20 Відповісти
Как говорил Райкин ,,,ребята, вы хорошо устроились,,, . Кампаха ух, работают за двух.
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04.07.2022 20:07 Відповісти
 
 