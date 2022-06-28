УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14428 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
1 960 10
війна (56406) Макрон Емманюель (1053)

Росія не може і не повинна перемогти в Україні, ми продовжимо санкції проти РФ, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

макрон

Росія не може і не повинна перемогти, підтримка України та санкції проти РФ триватимуть.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може і не повинна перемогти, наша підтримка України і наші санкції проти Росії триватимуть, скільки буде необхідно і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і найближчих місяців", - сказав Макрон.

За його словами, що стосується путіна, то його останні виступи є абсолютно зрозумілими, він хоче, щоб Україна капітулювала.

"Агресія на українській землі має єдину мету - капітуляція України. Це не називається переговорами. Тому ми продовжимо санкції проти Росії, продовжимо підтримувати Україну та її народ", - сказав Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон назвав "абсолютним жахом" ракетний удар росіян по Кременчуку

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які там ще перемовини.
показати весь коментар
28.06.2022 16:53 Відповісти
ну там в глаз заглянуть
показати весь коментар
28.06.2022 16:57 Відповісти
між мною і Макроном? Все гуд!
показати весь коментар
28.06.2022 17:29 Відповісти
Но оружия мы не дадим, признавать кацапов террористами не будем .....
Товарищ Макрон, так кого мы должны победить ?
показати весь коментар
28.06.2022 16:57 Відповісти
На двух стульях сидит.
показати весь коментар
28.06.2022 17:02 Відповісти
оставляет простр-во для маневра - "не может и не должна". А вот если бы сказал - "Мы не допустим любой ценой..." - это было бы уже иначе.
показати весь коментар
28.06.2022 17:17 Відповісти
Санкціями та підтримками перемогу не отримуєш .
Закон війни- для перемоги тільки-- наступ.
показати весь коментар
28.06.2022 17:00 Відповісти
Вам би було вигодніше, щоб рашка країну стерла і проблем не було б, можна торгувати знову.
показати весь коментар
28.06.2022 17:02 Відповісти
Гутаперчеве щурло
показати весь коментар
28.06.2022 19:37 Відповісти
Застрелись гнида вонючая, сделай хоть раз в жизни мужской поступок
показати весь коментар
29.06.2022 00:28 Відповісти
 
 