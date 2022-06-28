Росія не може і не повинна перемогти в Україні, ми продовжимо санкції проти РФ, - Макрон

Росія не може і не повинна перемогти, підтримка України та санкції проти РФ триватимуть.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може і не повинна перемогти, наша підтримка України і наші санкції проти Росії триватимуть, скільки буде необхідно і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і найближчих місяців", - сказав Макрон.

За його словами, що стосується путіна, то його останні виступи є абсолютно зрозумілими, він хоче, щоб Україна капітулювала.

"Агресія на українській землі має єдину мету - капітуляція України. Це не називається переговорами. Тому ми продовжимо санкції проти Росії, продовжимо підтримувати Україну та її народ", - сказав Макрон.

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