Росія не може і не повинна перемогти в Україні, ми продовжимо санкції проти РФ, - Макрон
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Росія не може і не повинна перемогти, підтримка України та санкції проти РФ триватимуть.
Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія не може і не повинна перемогти, наша підтримка України і наші санкції проти Росії триватимуть, скільки буде необхідно і з необхідною інтенсивністю протягом найближчих тижнів і найближчих місяців", - сказав Макрон.
За його словами, що стосується путіна, то його останні виступи є абсолютно зрозумілими, він хоче, щоб Україна капітулювала.
"Агресія на українській землі має єдину мету - капітуляція України. Це не називається переговорами. Тому ми продовжимо санкції проти Росії, продовжимо підтримувати Україну та її народ", - сказав Макрон.
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Товарищ Макрон, так кого мы должны победить ?
Закон війни- для перемоги тільки-- наступ.