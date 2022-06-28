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Новини За кордоном
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газ (2589) Литва (1537)

Сейм Литви заборонив імпорт російського газу до країни. Виняток - його транзит до Калінінграда

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Литва законодавчо заборонила імпорт до країни російського природного газу, за винятком його транзиту до Калінінградської області РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

У вівторок Сейм ухвалив відповідні поправки до Закону про природний газ: за проголосували 123 члени Сейму, двоє утрималися.

Згідно з новим законом, газотранспортна система країни та термінал скрапленого природного газу (ЗПГ) компанії Klaipedos nafta будуть доступні лише постачальникам із країн, які не становлять загрози національній безпеці, за винятком постачальників, які транспортують газ транзитом до Калінінграда.

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"упорота литва"
Генрих Сенкевич
"Хрестоносці"

браво, литовці, самі круті - ВИ !
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28.06.2022 17:28 Відповісти
А зачем Калининграду газ ? Пусть сидят без газа
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28.06.2022 17:29 Відповісти
Jest u nix terminal takze,nedavno prignali jesli sto, no neuveren li rabotajet,kak vsegda tam u nix.I tak gaz uze nezokupali s nix,no teper postavyli tocku jesli podumajet obojti kakije to nejasnyje kompaniji.Trubi zdes upravliajet gosudarstvo tak gaza s kacapov uze nebudet.Takze i neft i elektru s nix prekratyli zakupat.Dlia kacapov inter rao byl glavni export
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28.06.2022 17:46 Відповісти
Молодці.
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28.06.2022 17:46 Відповісти
 
 