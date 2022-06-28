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Рашисти вдарили ракетою по СТО в Дніпрі: Під завалами працівники станції техобслуговування, рятувальники гасять пожежу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро

Російські окупанти вдарили ракетою по СТО у Дніпрі.

Про це у Telegram повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно російські виродки влупили ракетою в СТО "Автодизель". Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі.

У тому числі і я. ... Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами.

Рятувальники гасять пожежу", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Дніпрі лунають вибухи, є "приліт". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+35
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28.06.2022 18:25
+21
Только евреи не дают Купол. Зато украинцам визы ввели а кацапам добро пожаловать
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28.06.2022 18:29
+18
Ви ні панімаєтє, ето било СТО ядерного оружія США
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28.06.2022 18:19
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Ви ні панімаєтє, ето било СТО ядерного оружія США
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28.06.2022 18:19 Відповісти
Batyj это известная станция техобслуживания по дизельным двигателям.
У меня друзья гоняли свои тачки на ту СТО, из Киева в Днепр, говорили, никто лучче не делал ремонты и диагностику..
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28.06.2022 22:53 Відповісти
Ви пишите постійно жодної зброї і тд...
Для кого?
Ми і так розуміємо що вони знищують все в Україні...
Чекаємо що добьєтеся що їх визнають державою - терорист тому що це не нормальне ведення війни і тим більше що це тільки на нашій території
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28.06.2022 18:19 Відповісти
У раши сирійський досвід . Світ не особо вникав в дії раши. Раша запевнила НАТО, що воює з терорістами і захід це задовільнило . Тількі Єрдоган не був згодним з цім.
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28.06.2022 18:25 Відповісти
Тепер Ердоган нібити згоден.
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28.06.2022 18:29 Відповісти
А Эрдоган никому и ничего не должен. Он рабссиянам и так по хлебалу надавать способен. И не срывает гособронзаказы, финансирует закупку и собственное производство оружия.
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28.06.2022 20:37 Відповісти
"Нормальне ведення війни" може існувати тільки у запалених мізках авторів Женевської конвенції. Бо війна сама по собі є вищим ступенем ненормальності.
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28.06.2022 20:30 Відповісти
Русофашисти знищують все що можна - це будівлі та громадяни України !
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28.06.2022 18:20 Відповісти
Щось тих придурків на СТО і шиномонтажі цілий час тягне. Певно колись пуйла хтось в такому місці образив, от він і біснується.
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28.06.2022 18:21 Відповісти
его там зачали
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28.06.2022 18:32 Відповісти
Швидше опустили
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28.06.2022 18:37 Відповісти
ні, того виродка зачали в пробірці у гною....
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28.06.2022 20:30 Відповісти
от новых поставок парашники заранее сцут даже не то шо кипятком, а просто всираются поносом.
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28.06.2022 18:21 Відповісти
ребята требуйте от Зеленского чтобы он добивался от сша и израиля новой системы желкзный купол. сейчас уже готова новая лазерная система. это чисто оборонная система. надо не спорить сизраилем а вместе разрабатыватб новые системы.
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28.06.2022 18:22 Відповісти
Только евреи не дают Купол. Зато украинцам визы ввели а кацапам добро пожаловать
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28.06.2022 18:29 Відповісти
Железный купол работает только против аборигенов. Против регулярной армии он бесполезен.
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28.06.2022 18:51 Відповісти
Купол-то проти самопальних окурків. Не дають, бо обісреться. Та й по площі хіба одне місто закриє.
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28.06.2022 19:44 Відповісти
Израиль нам не дружественная страна. Люди, возможно, да, а страна - нет.
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28.06.2022 20:35 Відповісти
Израиль плотно сидит на *** у путина и боится сорится с Россией. Иначе Россия даст Сирии и Ирану ракеты которые смогут либо уничтожить Израиль либо нанести серьезный урон. Ну и Российских ворованных денег идет в Израиль в разы больше чем украинских. Израиль всегда будет на стороне России чтобы она не делала в Европе.
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28.06.2022 21:39 Відповісти
Напевно там лагодили ще й джипи для фронту і якась **** навела удар русні
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28.06.2022 18:24 Відповісти
Джипи для фронту ремонтують біля фронту.
Ганяти за сотню км для ремонту ніхто не буде.
Це звичайна цивільна СТО.
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28.06.2022 19:19 Відповісти
ну уйобки, що тут скажеш!
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28.06.2022 18:24 Відповісти
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28.06.2022 18:25 Відповісти
Суки коригувальники! Це вони вказують цивільні обєкти.
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28.06.2022 18:25 Відповісти
і найстрашніше, що ці коригувальники не кацапи, а українці
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28.06.2022 18:59 Відповісти
Це не украінці , а сучі виродки , яким потрібно давати не три роки
ув'язнення , а довічне !!
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29.06.2022 00:59 Відповісти
Зрадник це не національнісь, а діагноз.
В рашистськостані їх теж до біса, але це хитрожопе та боязке ЧМО частіше інших косить від призову шукаючи собі тепле місце на ботофермах чи десь в тилу або пртихеньку працює на противника.
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29.06.2022 09:27 Відповісти
Уверен цель была не СТО. Промахнулись.
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28.06.2022 18:27 Відповісти
эт точно,вокруг пром зона с ядерными арсеналами петровка ,коксохим,трубный
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28.06.2022 18:38 Відповісти
Террористы бьют по мирным. И медальки себе цепляют как в Сирии после бомбежки очередного садика детского
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28.06.2022 18:27 Відповісти
Хватит уже доказывать рашистам что там небыло военных обьектов. Рашисты именно стреляют по гражданских чтобы как можно больше посеять хаоса и напугать Европу. У рашистов сильно не заладилось на фронте воевать с украинской армией поетому они вернулись к своей любимой тактике террора и массовых убийств
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28.06.2022 18:33 Відповісти
Люди самі проголосували за те щоб ППО закопали в асфальт!
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28.06.2022 18:33 Відповісти
Нажаль, більшість людей завжди недалекоглядні...
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28.06.2022 19:26 Відповісти
ты дебил? нам никто не хотел продавать пво. Напиши еще, что F-35 в асфальт закопали
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28.06.2022 20:07 Відповісти
Это ты дебил. В асфальт закопали бабло, на которое можно было купить оружия, продолжить ракетные программы. А ты, альтернативно одаренный, конечно же голосовал за тех, кто это сделал.
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28.06.2022 20:40 Відповісти
"тьі дебил?"... - ну яка вихована людина, освічена, починає так речення? Вірно -- москальня!
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28.06.2022 22:16 Відповісти
А хто відповість за знищені перед війною артилерійські склади з багатьма тисячами тонн ***********??!! Дуже забудькуваті у нас спецслужби.
Нагадуємо:
За період з 2003 до 2019 років в Україні були знищені більше 10-ти артилерійських (військових) складів із комплектами ***********. Серед них найвідоміші:
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, правоохоронні органі навіть не спромоглися встановити дійсні завдані зитки, порахували лише 100 млн грн на ліквідацію наслідків.
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29.06.2022 09:55 Відповісти
Кто-нибудь может объяснить, почему эти долбанутые московиты всё время ракеты на СТО пускают ? Киев, Сарны, Днепр . . . Это просто "стреляю куда стреляю" или в этом есть какой-то военный смысл ? Если типа там военные джипы ремонтируют - так в Украине этих СТО сотни . . . Или я что-то недопонимаю ? Почему они так часто именно в эти объекты целятся ?
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28.06.2022 18:44 Відповісти
как часть террора
даже если целились куда то в другое место
не пытаются точнее стрелять
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28.06.2022 20:37 Відповісти
Надо проверять фуры задействованные в доставке западной помощи на наличие GPS трекеров.
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28.06.2022 20:47 Відповісти
Щоб тобі сьогодні в вечір з під тебе чумайдан твій вибило, падлюка, разом з тобою!
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28.06.2022 18:44 Відповісти
Всех этих корректировщиков, надо пускать в расход, а иначе не будет ни конца ни края этому беспределу. Чтоб боялись эти твари, что для них дороже, жизнь или бабло???
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28.06.2022 18:45 Відповісти
психоз в рашистів, кругом хаймарси мерещаться, мразь не розуміє що вже все настільки розосереджено що хоть вистріляй всі ракети на 10 років вперед не знищиш і 5% того що є? Або все розуміє спеціально по цивільних і б'є.
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28.06.2022 18:45 Відповісти
Отже, на сигнал повітряної тривоги треба неодмінно реагувати. Хоча б покидати приміщення, чи ховатися в укриття (в Україні з цим проблема).
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28.06.2022 18:51 Відповісти
Кацапы как-раз этого и добиваются, чтобы мы прятались.
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28.06.2022 20:43 Відповісти
Тільки зібрався на наступному тижні туди їхати... Там класні майстри....
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28.06.2022 19:22 Відповісти
Это просто пи*здец. Эту тварь нужно уничтожать физически всем западом , тут не проходит потеря драгоценных жизней , совещаний , обсуждений , голосований слабых и не эффективных санкций... Лично ему и его подобных тварей санкции пох... Больше 70-лет после отечественной войны эта тварь наращивала свое вооружение бывшим СССР . У твари ракет докуя .. Нужна физическая сила и техника , но не те санкции....
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28.06.2022 19:22 Відповісти
Мабуть фесебе таки розшифрувало засекречену бандерівську абривіатуру СТО - сили територальної оборони! Та й взагалі у нас тут на кожному кроці одні військові об'єкти! В будь-якому продуктовому магазині можна купити "коктейлі молотова"!
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28.06.2022 20:46 Відповісти
 
 