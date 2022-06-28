21 169 48
Рашисти вдарили ракетою по СТО в Дніпрі: Під завалами працівники станції техобслуговування, рятувальники гасять пожежу
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вдарили ракетою по СТО у Дніпрі.
Про це у Telegram повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Щойно російські виродки влупили ракетою в СТО "Автодизель". Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі.
У тому числі і я. ... Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами.
Рятувальники гасять пожежу", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 YU ST
показати весь коментар28.06.2022 18:25
+21 Александр Хоруженко 70db9d96
показати весь коментар28.06.2022 18:29
+18 Paul Foxen
показати весь коментар28.06.2022 18:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
У меня друзья гоняли свои тачки на ту СТО, из Киева в Днепр, говорили, никто лучче не делал ремонты и диагностику..
Для кого?
Ми і так розуміємо що вони знищують все в Україні...
Чекаємо що добьєтеся що їх визнають державою - терорист тому що це не нормальне ведення війни і тим більше що це тільки на нашій території
Ганяти за сотню км для ремонту ніхто не буде.
Це звичайна цивільна СТО.
ув'язнення , а довічне !!
В рашистськостані їх теж до біса, але це хитрожопе та боязке ЧМО частіше інших косить від призову шукаючи собі тепле місце на ботофермах чи десь в тилу або пртихеньку працює на противника.
Нагадуємо:
За період з 2003 до 2019 років в Україні були знищені більше 10-ти артилерійських (військових) складів із комплектами ***********. Серед них найвідоміші:
-10.10.2003 - пожежа на складах 52-ї механізованої бригади, де зберігалося близько трьох тисяч тонн артилерійських *********** у Бахмутському районі, Донецька область;
-06.05.2004 - 19.05.2004, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-19.08.2006, Новобогданівка, Мелітопольський район, Запорізька область,
-27.08.2008 - 30.08.2008, пожежа на складі, де зберігалося 95 тисяч тонн *********** у м. Лозовій, Лозівський район, Харківська область,
-29.10.2015 - 30.10.2015, пожежа на складі, де зберігалося близько 3,5 тисяч тонн *********** у м. Сватовому, Сватівський район, Луганська область,
-23.03.2017, Балаклія, Балаклійський район, Харківська область, збитки - 12,1 млрд грн
22.09.2017, пожежа на складі *********** в с. Новоянисоль поблизу м. Маріуполя, збитки - 121 млн грн.,
-26.09.2017 - 29.09.2017Калинівка, Калинівський район, Вінницька область, збитки - 5,9 млрд грн.,
-09.10.2018, - Дружба, Ічнянський район, Чернігівська область, правоохоронні органі навіть не спромоглися встановити дійсні завдані зитки, порахували лише 100 млн грн на ліквідацію наслідків.
даже если целились куда то в другое место
не пытаются точнее стрелять