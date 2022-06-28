Рашисти вдарили ракетою по СТО в Дніпрі: Під завалами працівники станції техобслуговування, рятувальники гасять пожежу

Російські окупанти вдарили ракетою по СТО у Дніпрі.

Про це у Telegram повідомив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно російські виродки влупили ракетою в СТО "Автодизель". Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі.

У тому числі і я. ... Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами.

Рятувальники гасять пожежу", - йдеться в повідомленні.

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