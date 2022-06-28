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В інтересах НАТО забезпечити перемогу України, інакше Альянс буде у більшій небезпеці, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нато,столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошує, що підвищення цін на енергоносії у світі не повинно впливати на довгострокову підтримку України у війні з Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами Столтенберга, не можна заперечити, що країни НАТО "сплачують ціну" через наслідки війни Росії проти України.

"Але ми повинні пам'ятати, що нині найвищу ціну сплачує український народ і українські Збройні сили. Вони насправді щодня воюють. Ми бачимо жертви. Ми бачимо атаки на міста і цивільну інфраструктуру: лікарні, школи. Я визнаю, що люди в країнах союзників і партнерів НАТО бачать наслідки війни через високі ціни на енергоносії, і я поділяю цю стурбованість. Політичні лідери країн Альянсу вирішують це по-різному, але це зовсім інша ситуація порівняно з ситуацією, в якій перебувають люди в Україні, яких вбивають, і де ми бачимо звірства", - пояснив генсек Альянсу.

Допомога України, продовжив Столтенберг, це моральне і політичне зобов'язання перед Україною.

"Це буде наш світ. Світ союзників НАТО буде у більшій небезпеці, якщо Путін виграє війну. Тому у наших інтересах забезпечити, що Україна виграє як суверенна незалежна держава, і тому ми повинні надавати підтримку стільки, скільки необхідно", - зазначив він.

На його думку, у майбутньому ціна для Заходу буде вищою, якщо зараз не докласти зусиль для перемоги України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Це все пусті слова, масового постачання важкої зброї, як не було, так і нема.
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28.06.2022 18:32
+7
На п'ятому місяці війни вони почали щось підозрювати
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28.06.2022 18:34
+6
От з цього треба було одразу і починати!
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28.06.2022 18:32
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Це все пусті слова, масового постачання важкої зброї, як не було, так і нема.
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28.06.2022 18:32 Відповісти
От з цього треба було одразу і починати!
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28.06.2022 18:32 Відповісти
Дошли и до этой точки👍
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28.06.2022 18:35 Відповісти
На п'ятому місяці війни вони почали щось підозрювати
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28.06.2022 18:34 Відповісти
Горе з цією Натою..ніби ж і розуміють все,а роблять малувато
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28.06.2022 18:35 Відповісти
оскільки альянс уже в дупі - то наступною позицією буде дно кацапського очкового сортиру

якщо я правильно зрозумів добродія генсека?
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28.06.2022 18:36 Відповісти
але тут цікаве спостереження: чим більше тамтой генсек говорить - тим глибше в дупу занурюється альянс

(мабуть, саме для цього йому продовжили термін повноважень)
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28.06.2022 18:38 Відповісти
Пару місяців і прийдеться вписуватися нато
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28.06.2022 18:38 Відповісти
Розуміння вже ніби є, тепер ще треба то реальними справами підтвердити.
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28.06.2022 18:38 Відповісти
Оно несёт каждый раз что-то новое по методичке, напоминающей бредни Куйла. То НАТО нам не может помогать (пусть типа помогают отдельные страны), то надо обеспечить победу Украины. Ты бы меньше киздел, а больше бы помогал тем, что может именно НАТО.
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28.06.2022 18:39 Відповісти
кацапам потрібно було починать бойові дії з прибалтії. покі та п'ята стаття запрацювала би,то кацапи вже б дійшли до Німеччини.
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28.06.2022 18:42 Відповісти
А як насчот улици красних фонарей, уси Пескова в деле ? Навка, тунгуска, накатала? Нарцисс із НАТО определился.
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28.06.2022 18:53 Відповісти
Так закрийте небо над Украиной ‼️‼️‼️
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28.06.2022 18:53 Відповісти
Ну так меньше чесания языком и больше дела. Украине нужно лишь оружие, много оружия. Все остальное украинцы сделают сами.
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28.06.2022 19:52 Відповісти
Не буде ніякої загрози для альянсу. Бо у разі перемоги над Україною не буде ніякого альянсу.
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28.06.2022 20:27 Відповісти
Хотите чтоб мы спасли НАТО - дайте много высокоточного оружия и спокойно гуляйте себе по самитам.
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29.06.2022 00:35 Відповісти
 
 