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З шести "Калібрів" спрямованих на Дніпро підрозділами ППО збито чотири, - Повітряні Сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Удар по Дніпру завдали крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Шість ракет рашистів було спрямований по місту Дніпро. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України збито чотири ракети ворога", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
досить непоганий результат.
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28.06.2022 19:01
+10
Вибухи в порту Бердянська!
Чекаємо на цікаві новини!
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28.06.2022 19:11
+8
слава Богу і ЗСУ
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28.06.2022 19:02
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досить непоганий результат.
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28.06.2022 19:01 Відповісти
Особливо враховуючи те шо типовими цілями для нашої системи ППО (аж ніяк не ПРО!) є повнорозмірні літаки та інші радіоконтрасні повітряні цілі. І влучити з системи ППО по крилатій ракеті - все одно шо попасти з гвинтівки у невеличку монетку з відстані у кілометр, бо площа розсіювання ракети досить мала - ше й рухається вона зачасту занадто низько щоб вчасно задіяти алгоритм перехоплення цілі.
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28.06.2022 20:23 Відповісти
слава Богу і ЗСУ
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28.06.2022 19:02 Відповісти
Слава Ісусу Христу та ЗСУ
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28.06.2022 19:06 Відповісти
Хлопці, ви- Герої!
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28.06.2022 19:06 Відповісти
уйопища кацапські .. Одеська сьогодні кожні дві години тривога починаючи з ранку..(((
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28.06.2022 19:07 Відповісти
Сколько говорили что у паРаши Калибров уже не осталось, и вот вам опять. Пора освобождать Херсон - кроме прочего для того, чтобы поближе подобраться к Севастополю и расхреначить там всё.
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28.06.2022 19:08 Відповісти
они бьют старыми Х-22 ... где-то проскочила инфа что их у них около 20 тысяч (?? )... или кто-то из дружественных подогнал..
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28.06.2022 19:14 Відповісти
На вікі написано, що вироблено «більше тисячі» всього.
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28.06.2022 19:32 Відповісти
зовсім не лишилось, це не значить,що 0. може з 2000 лишилось 500.
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28.06.2022 19:51 Відповісти
Вибухи в порту Бердянська!
Чекаємо на цікаві новини!
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28.06.2022 19:11 Відповісти
У США та з є ППО. Дайте нам. Від кого штатам захищатися ракетами радіусом дії до 100 кілометрів, от скажіть?
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28.06.2022 19:38 Відповісти
Мексіка по суші , Куба по морю !
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28.06.2022 19:50 Відповісти
Дійсно, обидві сидять і дроч-ть на Штати, щоб завоювати.
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28.06.2022 19:57 Відповісти
Госдеп уже попросил зеленского сформировать и отправить первых сорок человек для обучения работы на комплексах NASAMS. Так что к новому году приедут с первыми комплексами.
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28.06.2022 20:08 Відповісти
Чим на більшу дальність може вразити ракета ППО/ПРО - тим більше буде шансів на успішне перехоплення ворожої повітряної цілі. А крилаті(чи балістичні) ракети можуть летіти на США з будь-якого напрямку(запущені за тисячі кілометрів від них). Тому питання від кого захищатись США з повітря - скоріш риторичне😏
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28.06.2022 20:30 Відповісти
6 запустили, 4 збили, а куди ще 2 ділися? Злякалися і повернулися, як було в Алчевську?
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28.06.2022 20:04 Відповісти
долетели согласно заложенным координатам, с допустимыми круговыми отклонениями в пределах погрешности инерциальных систем прицеливания.
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28.06.2022 20:13 Відповісти
Враховуючи, куди воно прилетіло , інерціальною системою прицілювання керував цей навідник...
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28.06.2022 21:50 Відповісти
 
 