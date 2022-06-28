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Актор серіалу "Свати", знятого Зеленським, Добронравов підтримав російську агресію проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

добронравов,федір

Російський актор серіалу "Свати" Федір Добронравов зустрівся з пораненими російськими військовими в госпіталі міста Самара.

 Про це пишуть російські "Вести" з посиланням на Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Детектор медіа.

Зазначається, що актор підтримав поранених бійців та "побажав усім якнайшвидшого одужання".

"Під час відвертої бесіди з військовослужбовцями він висловив їм слова підтримки та найкращі побажання", – відзвітували про цю подію в Міноборони РФ.

Це фактично стало першим публічним висловлюванням позиції Добронравова стосовно повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ ще влітку дозволила в'їзд в Україну акторові Добронравову, який підтримав окупацію Криму РФ

Нагадаємо, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до так званого "чорного списку" – Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. 29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1+1" оскаржила в суді внесення Добронравова до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" та внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.

17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд актору "Сватів" Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.

16 травня того ж року Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в’їзд до України російському актору Федору Добронравову.

У 2020 році міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не варто забороняти фільми за участі іноземних акторів, яким заборонено в'їзд в Україну.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський висловив думку, що зняті до війни з Росією фільми "не повинні страждати" через антиукраїнські висловлювання акторів.
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Топ коментарі
+109
Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты...
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28.06.2022 19:06
+67
Зебилы, и другие ценители помойного творчества Зе, у вас ещё вопросы есть? Что, и к хрякам кошевым с кнурами пикалами вопросов нет?
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28.06.2022 19:09
+61
зєля не сєпар, а звичайне лайно! його родіна - ссср, а не Україна. як він може бути сєпаром?
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28.06.2022 19:21
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Лорак з раннього дитинства жертва педофілії. З віком стала банальною ******** тому любити будь що крім себе вона не здатна. Звідси два висновки: 1) іде вона нах і 2) дубасьте педофілів до смерті всюди де зловите - саме вони з нормальних дітей роблять таких "лораків".
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29.06.2022 18:53 Відповісти
А де щас Фальоса? По нему его 15-шка скучает уже скоко лет
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01.07.2022 11:04 Відповісти
Ты, чмо, какое нахрен скорейшее выздоровления этим уродам желаешь, они заслуживают лишь скорейшую погибель во главе с тобой, - "актёрышка" недоделанный.
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28.06.2022 20:07 Відповісти
Зараз Зеля накладе санкції на Добронравова, заборонить йому приїжджати в Україну під час "спєцапєрациі" а в Рашці далі це лайно будуть показувати ( бабло від трансляції іде на офшори), бо Фєдя - патріот, Зеленський просто продюсер, а "Свати" - це український серіал, який знімався в нашій країні, давав роботу сотням українських кінематографістів, поповнював державний бюджет України. Ми наполягаємо на тому, що це український продукт, всупереч висловлюванням деяких державних чиновників від кіно» (так Володимир Зеленський коментував існування серіалу)

Критик Лєна Чиченіна в матеріалі для «Детектора медіа» називає серіал «трагікомедією, яка цього не визнає» та «одним з найбільш суперечливих явищ в українському маскульті». Вона зауважує, що «чоловіки в серіалі майже всі п'ють, сваряться з дружинами, дружини постійно жаліються на чоловіків, усі всіма весь час невдоволені» і що, попри українське виробництво, серіал має абсолютно російський сюжет. «Свати» за її визначенням - це продукт, цілком вироблений в Україні, проте зроблений таким чином, щоб догодити російським глядачам, пропагуючи не просто чужі, а шкідливі цінності. Він запевняє, що постійні сварки та приниження в сімейному житті - це норма, і ніяк цього не засуджує. Як зазначалося в рецензії, «Серіал "Свати" неймовірно толерує й навіть пропагує свинське ставлення людей одне до одного. Особливо це проявляється в зображенні подружніх пар і доходить апогею у випадку Валюхи та Івана». Також підкреслювалося, що персонажі згадують типово російські реалії, як-от відсутній в Україні закон про «образу релігійних почуттів», чи вказують Петербург «культурною столицею»[51].

Український журналіст Андрій Куликов у матеріалі «РБК-Україна» описував «Сватів» так: «Реального українського життя - з плюсом або мінусом - там немає. Нав'язується думка, що на пострадянському просторі "ми всі [українці та росіяни] однакові"»[52].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB)#%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_7_(2021)
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28.06.2022 20:08 Відповісти
Ви мене хоч катуйте - я не скажу про шо той "сіріал"! Бо я НІКОЛИ не забиваю свої мізки перегляданням якогось серіального лайно-мила, усіляких там "сватів", "слуг" чи іншого подібного! А щодо цієї гнидоти добронравова - то це типовий ************** холуй із їх рашистської лайноакторської кодли - такий самий гандон як і бізруков, пєвцов, парєчєнков, машков чи оте кінчене чучмидло охлобистін. Сподіваюсь - на УКРАЇНСЬКОМУ ТБ НІКОЛИ БІЛЬШ не будуть "крутити" будь-яке серіальне, музичне чи кіно-лайно з кацападлії(чи хоч якось пов'язане із нею!)! А взагалі - краще підписатись на Netflix,Spotify чи шось подібне, і не дивитись "шо покажуть"- а те що хочеш ПРЯМО ЗАРАЗ подивитись чи послухати.
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28.06.2022 20:12 Відповісти
Ничего хорошего не было в сватах. И этот добронрау самый худший артист. Человеком оказался таким же чудищем. СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.06.2022 20:14 Відповісти
Кацап,він кацап і є. І нічого тут не зробиш.
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28.06.2022 20:14 Відповісти
Дружбанам-все, оппозиции- закон.
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28.06.2022 20:15 Відповісти
Ммм.. скорее - беззаконие..
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28.06.2022 22:11 Відповісти
Юрий Коленбетов


Якби закон було би добре. Не законне переслідування та фальсіфікація справ, що вже не раз спостерігалось.
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28.06.2022 22:49 Відповісти
Теперішній сезон "слуги народу" реально вже дістав, при тому, що жодної серії не бачив ніколи.
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28.06.2022 20:21 Відповісти
*******
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28.06.2022 20:23 Відповісти
Тот, кто снял сериал? Согласен
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28.06.2022 20:38 Відповісти
Та ні, той що зараз грає роль президента
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28.06.2022 21:56 Відповісти
кхх птьфу тобі в пику, добронравов!
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28.06.2022 20:27 Відповісти
Яка несподіванка, *****!
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28.06.2022 20:31 Відповісти
кино привёз?
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28.06.2022 20:33 Відповісти
Федор Добронравов - 3,14дарас и дешёвая путинская подстилка!
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28.06.2022 20:34 Відповісти
"Ага, Леха Якименко - предатель!"(с) Нифига не новость, а констатація факта...
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28.06.2022 20:34 Відповісти
І що суки на г+г і далі будуть показувати серіал для дибілів ?
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28.06.2022 20:36 Відповісти
На Мегого с утра до вечера целый канал "Сваты"
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28.06.2022 20:39 Відповісти
прічьом тут ета? ці питання не на часі
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28.06.2022 20:49 Відповісти
73% обурені забороною "Сватів"
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28.06.2022 20:46 Відповісти
Ну і дружбани в Зелі !!!
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28.06.2022 20:47 Відповісти
Це ти про єрмака, демченка, татарова, баканова, шкарлета?
Що цікаво, 4 місяці війни не спричинилися до змін в опу.
Аж так все добре і за планом?
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28.06.2022 21:39 Відповісти
Ну как вам новый совместный сериал 73х процентные *********? Захватывающий правда? Прям ни дня без приключений. С огоньком такой. Прям бомбезный такой сериализация. Отрыв башки прям.
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28.06.2022 20:57 Відповісти
Дикий пес "підрон"😂👎
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28.06.2022 20:58 Відповісти
Запросіть його в Україну, дайте громадянство і направте до Арестовича на виправлення. Нам потрібні потенціально хорошиє русскіє ... Ми без них не виживемо ... Культура особливо ...
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28.06.2022 21:05 Відповісти
73% населення роками дивились це гівно і не подавились
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28.06.2022 21:20 Відповісти
А чого це падло ще живий???????????????????????
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28.06.2022 21:26 Відповісти
підар зелений поржав ****. де ті ****** що говорили про ліпецьк. я сам порву уродів. ДЕ АЗОВЦІ *******
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28.06.2022 21:28 Відповісти
ой, покажіть у маруполі, развеселітє народ
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28.06.2022 21:32 Відповісти
ничего удивительного
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28.06.2022 21:36 Відповісти
подлецу всё к лицу
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29.06.2022 01:08 Відповісти
- А что скажет таваріщ Кац ?
- Кац предлагает сдаться!
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28.06.2022 21:39 Відповісти
Зеленському теж хочеться підтримати але не може поки...
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28.06.2022 21:53 Відповісти
Г + Г окрім гівна Україні нічого не видає

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28.06.2022 22:03 Відповісти
А что с хорошей девочкой? Стала плахой? Или уже не девочка?
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28.06.2022 22:47 Відповісти
Такой *********.ный самовлюблённый хам, просто картину можно рисовать с него скрепного кацапа и фамилия соответствующая - сатана в овечьей шкуре.
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28.06.2022 22:17 Відповісти
Зеленський під...р.Як і весь його квартал,і вся партія слуг урода.Всі вони після війни повинні бути повішані в центрі Київа.
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28.06.2022 22:26 Відповісти
Героя Украины ему из ручек презика
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28.06.2022 23:07 Відповісти
Орден «Дружби народов», кенту президента.
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28.06.2022 23:22 Відповісти
Пора снять и зеленского....
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28.06.2022 23:30 Відповісти
З Barrett M107A1...
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29.06.2022 01:41 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/146960
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29.06.2022 04:16 Відповісти
агааа, вот видите какая зрадно-презрадная зрада.
и радостная потужненькая перемога липецких ботов-макак.
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29.06.2022 06:03 Відповісти
Підар разом з Янелохом!
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29.06.2022 06:31 Відповісти
Я ніколи не дивилася цей хвільм, хоча одні знайомі тут дивилися і радили.
Відчуваю, що і як (те саме було зі слугою урода), тому не купилася на ці =поради=.

Але зовсім не здивована подібною новиною.
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29.06.2022 09:07 Відповісти
фильмец для конченных дегенератов идёт не переставая уже 3 года по российскому каналу!
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29.06.2022 09:13 Відповісти
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29.06.2022 13:31 Відповісти
К ленке-ополченке "Не удивлюсь если окажется то Вова тайно посещает кацапцких раненных и рассказывает им про Украину проститутку" (цитата из "Брилиантовая рука")
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29.06.2022 17:08 Відповісти
ЗВЕЗДА СВАТОВ БРОСИЛСЯ НА УКРАИНСКУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ С КУЛАКАМИ

Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.

Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.

В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.

https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami

ЗВЕЗДА СВАТОВ БРОСИЛСЯ НА УКРАИНСКУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ С КУЛАКАМИ

Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.

Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.

В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.

https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami

22 июня 2014
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29.06.2022 17:48 Відповісти
Ах ж тыж пдрс тупорылый
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29.06.2022 18:17 Відповісти
Здається хтось комусь вирішив передати привіт.
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02.07.2022 11:14 Відповісти
Кацап добронравов, мразь епаная иди на йух!
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02.07.2022 12:48 Відповісти
«сватів»не дивлюся,це поганий плагіат зарубіжного гумору,а добронравов мені ніколи не подобався,забагато кривляння.
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02.07.2022 18:46 Відповісти
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