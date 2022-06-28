Актор серіалу "Свати", знятого Зеленським, Добронравов підтримав російську агресію проти України

Російський актор серіалу "Свати" Федір Добронравов зустрівся з пораненими російськими військовими в госпіталі міста Самара.

Про це пишуть російські "Вести" з посиланням на Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Детектор медіа.

Зазначається, що актор підтримав поранених бійців та "побажав усім якнайшвидшого одужання".

"Під час відвертої бесіди з військовослужбовцями він висловив їм слова підтримки та найкращі побажання", – відзвітували про цю подію в Міноборони РФ.

Це фактично стало першим публічним висловлюванням позиції Добронравова стосовно повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до так званого "чорного списку" – Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. 29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".

Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1+1" оскаржила в суді внесення Добронравова до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" та внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.

17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд актору "Сватів" Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.

16 травня того ж року Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в’їзд до України російському актору Федору Добронравову.

У 2020 році міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не варто забороняти фільми за участі іноземних акторів, яким заборонено в'їзд в Україну.

У 2021 році президент України Володимир Зеленський висловив думку, що зняті до війни з Росією фільми "не повинні страждати" через антиукраїнські висловлювання акторів.