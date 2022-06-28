Актор серіалу "Свати", знятого Зеленським, Добронравов підтримав російську агресію проти України
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Російський актор серіалу "Свати" Федір Добронравов зустрівся з пораненими російськими військовими в госпіталі міста Самара.
Про це пишуть російські "Вести" з посиланням на Міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Детектор медіа.
Зазначається, що актор підтримав поранених бійців та "побажав усім якнайшвидшого одужання".
"Під час відвертої бесіди з військовослужбовцями він висловив їм слова підтримки та найкращі побажання", – відзвітували про цю подію в Міноборони РФ.
Це фактично стало першим публічним висловлюванням позиції Добронравова стосовно повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло Добронравова до так званого "чорного списку" – Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. 29 листопада 2017 року Держкіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати".
Наприкінці 2017 року ТРК "Студія 1+1" оскаржила в суді внесення Добронравова до Переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.
ТОВ "Кіноквартал" також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу "Свати" та внесення Федора Добронравова до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.
17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ "Кіноквартал" і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу "Свати".
27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд актору "Сватів" Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.
16 травня того ж року Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу "Свати" та скасування заборони на в’їзд до України російському актору Федору Добронравову.
У 2020 році міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що не варто забороняти фільми за участі іноземних акторів, яким заборонено в'їзд в Україну.
У 2021 році президент України Володимир Зеленський висловив думку, що зняті до війни з Росією фільми "не повинні страждати" через антиукраїнські висловлювання акторів.
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Критик Лєна Чиченіна в матеріалі для «Детектора медіа» називає серіал «трагікомедією, яка цього не визнає» та «одним з найбільш суперечливих явищ в українському маскульті». Вона зауважує, що «чоловіки в серіалі майже всі п'ють, сваряться з дружинами, дружини постійно жаліються на чоловіків, усі всіма весь час невдоволені» і що, попри українське виробництво, серіал має абсолютно російський сюжет. «Свати» за її визначенням - це продукт, цілком вироблений в Україні, проте зроблений таким чином, щоб догодити російським глядачам, пропагуючи не просто чужі, а шкідливі цінності. Він запевняє, що постійні сварки та приниження в сімейному житті - це норма, і ніяк цього не засуджує. Як зазначалося в рецензії, «Серіал "Свати" неймовірно толерує й навіть пропагує свинське ставлення людей одне до одного. Особливо це проявляється в зображенні подружніх пар і доходить апогею у випадку Валюхи та Івана». Також підкреслювалося, що персонажі згадують типово російські реалії, як-от відсутній в Україні закон про «образу релігійних почуттів», чи вказують Петербург «культурною столицею»[51].
Український журналіст Андрій Куликов у матеріалі «РБК-Україна» описував «Сватів» так: «Реального українського життя - з плюсом або мінусом - там немає. Нав'язується думка, що на пострадянському просторі "ми всі [українці та росіяни] однакові"»[52].
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB)#%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8_7_(2021)
Якби закон було би добре. Не законне переслідування та фальсіфікація справ, що вже не раз спостерігалось.
Що цікаво, 4 місяці війни не спричинилися до змін в опу.
Аж так все добре і за планом?
- Кац предлагает сдаться!
и радостная потужненькая перемога липецких ботов-макак.
Відчуваю, що і як (те саме було зі слугою урода), тому не купилася на ці =поради=.
Але зовсім не здивована подібною новиною.
Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.
Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.
В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.
https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami
ЗВЕЗДА СВАТОВ БРОСИЛСЯ НА УКРАИНСКУЮ СЕМЕЙНУЮ ПАРУ С КУЛАКАМИ
Как сообщает один из свидетелй, драка произошла поздно вечером 15 июня 2014 года у одлного из летних кафе, где режиссер Станислав Говорухин проводил время с членами съемочной группы нового фильма Конец прекрасной эпохи.
Проходившие мимо двое украинцев, узнав кинорежиссера Станислава Говорухина, подошли к нему и поинтересовались, зачем он подписал коллективное письмо Владимиру Путину о поддержке ими присоединения Крыма к России.
В ответ окружение знаменитого режиссера вступило с украинцами в словесную перепалку, в ходе которой пьяный актер Федор Добронравов завязал драку. Его поддержали коллеги, принявшие участие в избиении украинцев - в ее результате женщине, подошедшей к Говорухину, сломали палец.
https://tv.ua/news/897822-zvezda-svatov-brosilsya-na-ukrainskuyu-semejjnuyu-paru-s-kulakami
22 июня 2014