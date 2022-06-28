Саміт НАТО не призведе до якихось революційних зрушень у поточній ситуації з російською агресією в Україні, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не очікує, що саміт НАТО у Мадриді призведе до революційних зрушень у поточній ситуації з війною в Україні.
Про це він заявив журналістам, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Саміт дуже важливий сам по собі, як подія, але я не очікую, що він призведе до якихось революційних зрушень у поточній ситуації з російською агресією сьогодні в Україні", - сказав Кулеба.
Він додав, що не очікує від саміту рішення про надання з боку НАТО системи протиракетної оборони. Водночас, глава МЗС зазначив, що Президент Володимир Зеленський звертається до кожної держави окремо щодо такого рішення: "Я переконаний, що декілька держав-членів НАТО почують цей заклик, і відповідна допомога нам буде надана".
Міністр також висловив переконання, що на саміті будуть ухвалені документи, важливі для розвитку Альянсу, і буде констатоване очевидне на рівні доктринальних документів, що Росія є загрозою №1.
"Буде реструктуризовано пакет допомоги Україні, який надаватиме НАТО, але це не те, що, знаєте, нічого не буде, а потім раз - і з'явився пакет. Тобто це реструктуризація тих програм підтримки, які вже існували досі з боку НАТО з метою підвищення їх ефективності", - висловив думку Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
Ну, не Хомчака же з Тараном...
"Совпадение?Не думаю"(с)
Ну-ну.
Але, якби не брехали... - то навіть обіцянка поточного саміту НАТО надати ПДЧ наступного року (а таке можливо було) - це був би революційний крок до перемоги на касапською ордою
ХУТІН ЗНУЩАЕТСЯ З НАТО - він каже « роблю що хочу і НИЧОГО ви зі мною не зробите»
Кулеба ,чому Ви на самміті про це не скажете ? Чому не требуете вступу в НАТО ? А де той Будапештский меморандум , що Україна віддала всі ракети раше , котрими зараз вбівают цівильне населення?
Він вважає, що саме НАТО повинно його умовляти, найвеличнішого..
десятиріччями, або навіть століттями, (або якщо не дивитися так глибоко, щоб не перевантажувати ваших розумових здібностей, але вам це точно не сподобається) створювалися останніми роками, були вирішенні миттєво, бо вам так зручно і з тільки позитивними для вас наслідками? щоб ніхто не помітив прорахунків вашої команди і ви отримали тільки оплески і ніхто вас не звинувачував у цих прорахунках, якщо бути політкоректним у висловлюваннях? Переклавши більшу частину відповідальності на інших і дорікаючи нашим партнерам в тому, що вони допомагають не так швидко, щоб виглядало так, що це ви досягли завдяки своїм здібностям, якостям, і вашому професіоналізму і вас вважали рятівниками України і стальності в світі? Так дзуськи, дитина за місяць не народиться і проблеми ці вирішуватися будуть довше, ніж усім нам хотілося б. Бо, часто, наслідки дій, чи бездіяльності, потрібно виправляти дуже довго і болісно. Це правила життя. І якщо люди не хочуть вчитися самі і думати головою, то їх змусить це робити життя, або хтось інший. Але навряд це їм сподобається.
Кулеба заявил, что НАТО как организация никак не помогла Украине Очередная зеленомордая гнида
але тут є такі ж бовдури як ті самки що дрочать на аристовича,так і ці дрочать "на сільних і нізавісімих діпламатав"
Грицько Нечоса вподобав(ла)
Бітумна кабіна
@KVQuarantine
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1 год
Буданов порішав для свого сожитєля Гогішвілі посаду в розвідці. Ну нормально же работают парні-95. Кумівство при Зеленському вийшло на зовсім новий рівень
ближе к телу. Систем ПВО нет , Украина как мишень. Очередной пример-
Киев, Николаев, Кременчуг и дрг.