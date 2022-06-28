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Укрзалізниця попередила про затримку поїздів з Дніпра через пошкодження шляхів ракетними обстрілами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залізниця

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, потрібен був час для її відновлення. Тому два поїзди з Дніпра вирушили із затримкою

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрзалізниця повідомляє у телеграм-каналі.

"Прогноз наразі орієнтовний, але розраховуємо привести шлях до ладу найближчим часом, щоб загальна затримка поїздів становила не більше трьох годин", - сказано в повідомленні.

Згодом перевізник повідомив, що проїзд ушкодженою ділянкою поблизу Дніпра відновлено, станом на 20:00 обидва потяги вирушили своїм маршрутом.

"Поїзд №3 Запоріжжя-Львів прямує із затримкою 2 год 30 хв, поїзд №31 Запоріжжя-Перемишль - із затримкою 2 год 14 хв", - підсумували в Укрзалізниці.

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