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Порошенко закликав Бундестаг дати Україні більше зброї і спільно притягнути до відповідальності путінський режим

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порошенко

Петро Порошенко разом із депутатами від "Європейської Солідарності" провів зустріч у німецькому Бундестазі з Комітетом у європейських справах на чолі з Антоном Гофрейтером. Порошенко закликав німецьких партнерів суттєво збільшити постачання зброї в Україну, посилити санкції проти РФ і допомогти притягнути путінський режим до відповідальності за злочини проти нашого народу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЄС.

"Щойно відбулася спільна сесія представників "Європейської Солідарності" і Комітету у справах Європи німецького парламенту. Ми отримали повну підтримку депутатів всіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін повний українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей", – розповів Порошенко на брифінгу за підсумками зустрічі у Бундестазі.

"Україна потребує трьох речей – зброї, зброї і зброї. Перша зброя є – це німецька артилерія, одна з найкращих у світі самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Сьогодні йдеться про постачання першої дюжини. Прийнято рішення, що Німеччина буде забезпечувати фінансування, щоб інші країни постачали нам саме це озброєння, вирішувати питання щодо танків. Застосовувати нові додаткові санкції, активно реагувати на злочини росії – аж до того, що вона буде посилати своїх слідчих, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів РФ, для того, щоб російські ублюдки опинилися якнайшвидше за гратами", – зазначив лідер "ЄС".

Порошенко закликав Бундестаг дати Україні більше зброї і спільно притягнути до відповідальності путінський режим 01

"Ми обговорили допомогу Німеччини в питаннях поглиблення реформ, необхідних для вступу України в Євросоюз. Бо статус кандидата, який ми отримали 23 червня, має бути підкріплений фактично щотижневими діями у запровадження реформ. І план реформ був також узгоджений сьогодні. Я дуже сподіваюсь, що він буде реалізований", – зазначив Порошенко.

Порошенко закликав Бундестаг дати Україні більше зброї і спільно притягнути до відповідальності путінський режим 02

Підсумовуючи дводенні переговори у Берліні, Порошенко наголосив, що питання постачання зброї до України, посилення санкцій проти росії та фінансова підтримка нашої економіки були у центрі уваги всіх зустрічей. Він також відзначив результати саміту лідерів країн "Сімки", який відбувся у Мюнхені: "удосконалений механізм застосування санкцій проти росії. Приймається позиція, яка дозволить не просто заборонити експорт російських товарів для найбільших ринків світу, а й застосовувати інші обмежувальні заходи, включно з обмеженням ціни", – пояснив Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Петро дурниць не скаже.
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28.06.2022 22:13
+18
Петру Олексійовичу велика шана за це. Цікаво Цього разу Зеленський скаже, що Порошенко просто Voyager чи промовчить?
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28.06.2022 22:19
+16
Лупайте і сю скалу, Петре Олексійовичу! Залужному і Україні треба потужна німецька зброя! Бо зебені тільки пос..тися з німецькою владою можуть і асфальтом кидатися.
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28.06.2022 22:20
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Петро дурниць не скаже.
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28.06.2022 22:13 Відповісти
Я би із цим твердженням посперечався, але у конкретному випадку він все сказав правильно.
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28.06.2022 22:17 Відповісти
ну хіба про "гімно-вакцину", але й то в контексті обіцянок найкращої можливої для медиків... но то таке.. Всі слова Порошенка чітко гнобили протягом його президентства, але як виявилось з часом вони були правдиві... Навіть я жив по новому -- на білу зарплату з величезними як на мене кредитами які міг собі дозволити своєчасно та з легкістю сплачувати і я відчував економічний підйом на всьому, так не стрімкий взліт, а поступовий підйом... Ну дороги так масовано, ще й там де мене ніколи не було -- не робились --- це правда..
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28.06.2022 22:31 Відповісти
про "гімно" йому наплели самі медики. Хоча в тому випадку вони були недалекі від істини: невдовзі ту вакцину ВОЗ зняв з рекомендованих для щеплення, як найменш дієву з запропонованих на ринку..
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28.06.2022 23:04 Відповісти
А хто мені скаже де наша ******* Тимошенко, де лідори "Голоса" ? Мабуть героїчно на своїх віллах за кордоном знищують фуагра ? Ні одного слова за 4 місяці війни. Гівнопартії з гівнолюдьми
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29.06.2022 06:54 Відповісти
Зараз набіжать "корисні ідіоти", про Жму руку обнімаю...
А, хоча вже ні.
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28.06.2022 22:13 Відповісти
Невже навіть вони нажерлися гівна?
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28.06.2022 22:57 Відповісти
Петру Олексійовичу велика шана за це. Цікаво Цього разу Зеленський скаже, що Порошенко просто Voyager чи промовчить?
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28.06.2022 22:19 Відповісти
Лупайте і сю скалу, Петре Олексійовичу! Залужному і Україні треба потужна німецька зброя! Бо зебені тільки пос..тися з німецькою владою можуть і асфальтом кидатися.
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28.06.2022 22:20 Відповісти
У Головнокомандувача ВСУ Валерія Залужного із Зеленским проблем немає і не спостерігається можеш поцікавитися у тому числі і у Янины

https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
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28.06.2022 22:39 Відповісти
больше оружия и вагнеровские ермаки, демченко, абрамовичи и прочие фсбшные арахамии - вещи несовместимые.
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28.06.2022 22:32 Відповісти
що, пропонуєш не брати зброю?
Але ж ти привів до влади цих крадунів!
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29.06.2022 00:16 Відповісти
одни жопу рвут за свободу, другие шашлыки призывают жрать( ни когда больше эту парашу есть не буду ), одни призывают финансировать армию , другие разминировали проходы для врага, одни родину защищают ценой своей жизни , другие в оман едут на сдачу определенных территорий за преференции , одни миллионы тратят на закупку помощи для всу, другие бабло в офшоры на счета 95 квартала переводят.....................так можно еще долго и долго продолжать, надеюсь вы поняли про кого идет речь.
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28.06.2022 22:36 Відповісти
Такое впечатление, что в Украине только один вменяемый политик международного уровня.
Он умеет говорить с любым западным политиком так, что за него не стыдно. Это врождённое.
"Из грязи в князи" - не всегда получается, особенно у теперешней власти, грязь просвечивает.
Вот Кулеба умеет себя подать, ну а посол Мельник(Германия) вне сравнения, разве что на подтанцовке. Если бы не его хамство, оружие пришло бы раньше.
Уважение и благодарность Гетьману Порошенко.
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28.06.2022 22:43 Відповісти
Порох працює на нашу Україну! Український політик, за якого не встидно! Я за нього голосував, і досі впевнений в своєму виборі!

І я це кажу, бо дійсно так думаю. Шкода за вибір самі знаєте кого...
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28.06.2022 22:56 Відповісти
Закликаю порошенка купити для Украіни зброю! Багато накрав на різних державних посадах і своім прикладом ..........
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28.06.2022 23:02 Відповісти
по собі судиш? А ти де крадеш - в якій сфері?
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28.06.2022 23:06 Відповісти
А ще він, гад, братів своїх поїв...(принаймні у маршрутках таке кажуть)
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28.06.2022 23:42 Відповісти
А ще він в Буковелі напередодні війни відпочивав, казав, що "руській народ" проти війни, розмінував Чонгар, здав в полон Азовців. Чи я щось переплутав ?
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29.06.2022 06:58 Відповісти
Неугомонная идиотка, язык от брехни не намозолила?
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29.06.2022 07:28 Відповісти
Чомусь думаю, що Порох завтра буде в Мадриді. І там також з багатьма перетре за зброю. І за вступ в НАТО, само собою, за ПДЧ - як би того не цуралась зедебільна влада клоунів.
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28.06.2022 23:13 Відповісти
...єдине, не з тими фігурантами він говорить. Ну звісно, німаки -"локомотив" економіки Європи і все таке інше..але чим живився цей "локомотив" та і вічна комсомолка постаралась свого часу... Чи не буде це голос "вопиющего в пустине"?
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29.06.2022 05:03 Відповісти
Де ж вони її візьмуть?За часи правління меркель, "бундесвер" перетворився в "потєшне військо".Вони,після перевірки справ в " бундесвері", самі оху...,коротче - уху їли.Танки не їздять,гелікоптери не літають,гармати не стріляють...Докерувалась,фройлєн!Ви думаєте,чому путлєр оборзєл?Тому що,на відміну від самих німців,знав реальний стан справ в "нато" взагалі,та "бундесвері" в часності.
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29.06.2022 08:29 Відповісти
 
 