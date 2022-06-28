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Російські окупанти призначили "референдум" про анексію Донеччини на 11 вересня, - радник мера Маріуполя Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Російські окупанти планують 11 вересня 2022 року провести "референдум" про анексію Донеччини.

Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Референдум" про анексію Донецької області до росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх зокрема комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під свтякування звільнення Донбасу від нациских загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символизм у всьмоу…", - написав Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти планують провести "референдум" в Херсонській і Запорізькій областях 11 вересня, - Центр національного спротиву
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Топ коментарі
+7
Зелепітори їм у цьому допомогли і продовжують допомагати, щоб затримати Україну на шляху до ЄС
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29.06.2022 00:05
+7
Отличная дата чтобы позлить США
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29.06.2022 00:13
+5
Кацап - тупиковая ветвь эволюции 🤣🤣🤣
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29.06.2022 00:04
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Нарешті здійсниться мрія ідіотів.
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28.06.2022 23:59 Відповісти
- Ребе, а оно поможет?
- Во всяком случае, вам будет спокойнее! (с)
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29.06.2022 00:02 Відповісти
Хороші кацапи - дохлі кацапи. Чим більше дохлих кацапів - там краще. Кацап - це людина і не тварина. Кацап - помилка природи
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29.06.2022 00:02 Відповісти
Кацап - тупиковая ветвь эволюции 🤣🤣🤣
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29.06.2022 00:04 Відповісти
Кто же теперь на референдумы смотрит ? Украинская армия ЗАКОННО ведёт освободительную борьбу с оккупантом
ПОКА КУБАНЬ НЕ ВЕРНУТ УКРАИНЕ - не остановятся
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29.06.2022 00:02 Відповісти
Нахрена нам те манкурты? Вернуть территорию в границы 1991 года и хватит. А там время покажет.
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29.06.2022 00:27 Відповісти
Оголосять територію Росією і хрін потім забереш. Точно так може бути і в Херсоні і в частині Запорізької області, зроблять фейкове голосування, а коли наша Армія піде звільняти ці території, і не дай Боже наші бійці попадуться в полон, вони за російськими законами позбавлять їх життя. А 11 вересня ніяк не пов'язано з Америкою, це у них так завжди 11 вересня голосують.
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29.06.2022 06:09 Відповісти
Ви, пані, дуже дивно міркуєте, мабуть, давно живете в Америці. Ви досі вважаєте, що у росіян людьська логіка. Ці потвори будуть вбивати і катувати незважаючи ні на що, тим більше якись сміхотворний референдум. Невже вас не переконали в цьому події в Україні за 4 місяці повномасштабної війни? Вмикайте, нарешті, мізки.
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29.06.2022 08:20 Відповісти
Зелепітори їм у цьому допомогли і продовжують допомагати, щоб затримати Україну на шляху до ЄС
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29.06.2022 00:05 Відповісти
"увидеть рифирендум и умереть!" )))
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29.06.2022 00:08 Відповісти
До 11 сентября много чего может случиться... Кто знает, возможно, вам в жопу этот рехверендум засунут...
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29.06.2022 00:12 Відповісти
Отличная дата чтобы позлить США
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29.06.2022 00:13 Відповісти
все империи не думали про развитие захваченных территорий, грабёж и террор там процветал, сам факт расширения на карте им тешил самолюбие, именно по этой причине рухнули все империи ...........римская, испанская, наполеоновская, британская, арабский халифат, монголы, инки, китайская империя...................все абсолютно повторяли одни и те же грабли, тупой эгоизм и жажда наживы разрушает не только человеческий организм , а и сильных мира сего ( ну так им кажется) .
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29.06.2022 00:13 Відповісти
Римская империя, начиная с императора Адриана, на расширялась. Настолько, что стеной от остальной Европьі отгородились. После ненадолго присоединялись провинции, но они оставлялись. Империя бьіла в расцвете, когда фокус сместился на развитие того, что есть. То же касается и Китая.

Если и есть аналогия с теперешней россией - это Ассирийская империя.
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29.06.2022 03:31 Відповісти
Це типу вони сіль на рану сша насипати намагаються? Один фіг, відіграються всі на Україні та її людях. Зробили з нас полігон
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29.06.2022 00:18 Відповісти
Все таки про анексію до складу рашки, а не до складу якогось квазіутворення. Оце вже дуже небезпечно.
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29.06.2022 02:28 Відповісти
В Калининграде, Карелии, на Сахалине и Курилах тоже будет референдум, старшие китайские братья москалей интересуются за юг Сибири и ДВ.
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29.06.2022 08:17 Відповісти
Це, щоб ще раз нагадати світу, звідки ноги ростуть у теракта 11вересня в Америці. У нелюдей і нелюдьське почуття гумору.
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29.06.2022 08:25 Відповісти
 
 