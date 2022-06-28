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Російські окупанти призначили "референдум" про анексію Донеччини на 11 вересня, - радник мера Маріуполя Андрющенко
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Російські окупанти планують 11 вересня 2022 року провести "референдум" про анексію Донеччини.
Про це повідомив у Телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Референдум" про анексію Донецької області до росії призначено на 11 вересня 2022 року. Окупаційні адміністрації отримали вказівки підготувати місця проведення та "комісії по проведенню" та передали їх зокрема комітетам самоорганізації населення. Готують проведення під свтякування звільнення Донбасу від нациских загарбників. Одночасно з радянським "Днем міста Маріуполь". Символизм у всьмоу…", - написав Андрющенко.
Топ коментарі
+7 Oleg Zaporogec
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