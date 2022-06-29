Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з гелікоптерів, артилерії, РСЗВ. Двоє людей загинули, - ОВА

Внаслідок обстрілів Сумської області з території РФ двоє людей загинули, троє поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 10 ранку були авіаційні обстріли: росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти - Краснопільська та Миропільська громади.

Після 11 ранку орки відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", 30 прильотів по Краснопільщині.

З опівдня били по селам тієї ж Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету.

Близько 14 години росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів.

Після 18 години - ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади", - йдеться у повідомленні.

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Ворог також атакував Сумщину з беспілотників.

"Після опівдня на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій. Після 20 години ситуація повторилася", - повідомив Живицький.