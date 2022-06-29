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Протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з гелікоптерів, артилерії, РСЗВ. Двоє людей загинули, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

Внаслідок обстрілів Сумської області з території РФ двоє людей загинули, троє поранені.

Про це повідомив очільник ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Після 10 ранку були авіаційні обстріли: росіяни запустили близько 20 ракет з гелікоптерів, які не перетинали лінію державного кордону. Усі прильоти - Краснопільська та Миропільська громади.

Після 11 ранку орки відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню "Град", 30 прильотів по Краснопільщині.

З опівдня били по селам тієї ж Краснопільської громади, близько 50 артилерійських пострілів із САУ. Також вели вогонь з кулеметів та станкового гранатомету.

Близько 14 години росіяни знову накрили з артилерії Краснопільську громаду, близько 30 прильотів.

Після 18 години - ще 40 та ще 12 ударів з реактивних систем залпового вогню по різним населеним пунктам громади", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу російськими гелікоптерами Краснопільської громади на Сумщині. ФОТОрепортаж

Ворог також атакував Сумщину з беспілотників.

"Після опівдня на одне із сел Великописарівської громади безпілотник скинув вибуховий пристрій. Після 20 години ситуація повторилася", - повідомив Живицький.

Автор: Володимир Янченко
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Чому нема відповіді? На чиєму боці влада та генштаб? Чому на Сумщині ,Харківщині та по всій Україні гинуть люди, а ЗСУ не обстрілює кацапські селища? Чи може в українців тече не кров, чи може це назвати якось інакше?
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29.06.2022 00:21 Відповісти
Давно были в Краснополье?? Там нет ЗСУ, есть только ДПСУ. Поэтому отвечать некому и нечем. Все, кто может, и что может отвечать - всё на "внезапно" образовавшихся фронтах. Поэтому ваши вопросы - уровень домохозяйки, вернувшейся сегодня из польской эвакуации.
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29.06.2022 01:17 Відповісти
В б ще покоординатно розписали де хто стоїть! А так то так, звумнічали.
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29.06.2022 08:57 Відповісти
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29.06.2022 10:23 Відповісти
 
 