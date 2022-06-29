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За акт державного тероризму Росія буде відповідати на полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на цей вечір загальна кількість російських ракет, які вдарили по наших містах, – уже 2811. Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей.

Один із таких доказів – у відео. Щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета цілеспрямовано вдарила саме по цьому обʼєкту.

Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі.За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі", - сказав Зеленський.

Дивіться також: Закликаю позбавити державу-терориста Росію повноважень у Радбезі і Генасамблеї ООН, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+13
Официальному должностному лицу стоит поменьше высказывать угроз, которые не выполняются. Этим он нивелирует значимость не только своего поста но и государственных институций.
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29.06.2022 00:27
+10
А як же "просто перестать стрелять", "сойтись где-то посередине" та "просто посидеть вместе"?

А якщо ***** Коломою бабла відвалить?
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29.06.2022 00:25
+9
Він вже давно поклав той орган, яким грає на роялі на державні інститути, причому показово на втіху зелебобіки і на радість запарєбріку
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29.06.2022 00:36
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молчу.............
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29.06.2022 00:25 Відповісти
А як же "просто перестать стрелять", "сойтись где-то посередине" та "просто посидеть вместе"?

А якщо ***** Коломою бабла відвалить?
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29.06.2022 00:25 Відповісти
Официальному должностному лицу стоит поменьше высказывать угроз, которые не выполняются. Этим он нивелирует значимость не только своего поста но и государственных институций.
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29.06.2022 00:27 Відповісти
Вірно, треба - "Тисну руку! Обіймаю"!
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29.06.2022 00:36 Відповісти
Ну це сказав представник фсб
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29.06.2022 07:38 Відповісти
Деркач, якого пригрів зеля.
ПС. Оновлюй методички
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29.06.2022 07:40 Відповісти
Він вже давно поклав той орган, яким грає на роялі на державні інститути, причому показово на втіху зелебобіки і на радість запарєбріку
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29.06.2022 00:36 Відповісти
Чому б це? Ще й стільки лайків.

Ні я згідний що краще діяти чим просто говорити, і одночасна смерть десятків тисяч росіян без зрозумілих причин та заяв сказала б більше чим треба.

Але він ж нічого небезпечного що могло б нашкодити країні не сказав. Просто констатував факт.
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29.06.2022 05:42 Відповісти
Попробую вам помочь) Не все люди думают так как вы, примите это)
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29.06.2022 13:40 Відповісти
Кстати, какой дебил пригласил ***** на G20? Теперь пытаются отмазаться, но ***** радостно всеми зубами вцепилось в "приглашение". Они там вообще рехнулись - террориста приглашать?
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29.06.2022 00:39 Відповісти
Лютий зашквар буде в того індонезійця)
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29.06.2022 01:07 Відповісти
Це Президент Індонезії такий "розумний," цього року засідання G 20 пройде в Індонезії і хрін йому що зробиш.
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29.06.2022 05:54 Відповісти
1.запрошення було надіслане ще в січні. Тепер Відодо не знає, як його відкликати, щоб не зірвати самміт.
2.Політологи прогнозують, що ***** захоче толкати речугу з бункеру, на саміт живцем не полетить.
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29.06.2022 08:06 Відповісти
штампує відосики кожний день. Тебе ж попереджували поважні люди, що буде вторгнення, а ти що відповідав? Не треба нагнітати паніку? Не хотілося грошики втрачати? (Поздно піть Боржомі, когда почкі отвалілісь)
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29.06.2022 01:11 Відповісти
Боржомі п'є Зеленський, а нирки відвалюються в українського народу.
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29.06.2022 05:55 Відповісти
Зеленский заставил весь СБ ООН встать и почтить память убитьіх террористом - РФ украинских женщин и детей ! Представителей страньі - террориста президент Украиньі попросил не вставать.
Такого в истории ООН еще не бьіло !
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29.06.2022 01:20 Відповісти
шо прям заставив? ух як лизнув... То встати "заставив", а кацапів "попросив" тобі черепок не тисне ?)))
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29.06.2022 01:32 Відповісти
А має відповісти ліквідацією Москви та стратою всіх путінців.

Ставиться приховано питання чи вони проти спеціальної операції і всіх хто каже що "За" страчується.
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29.06.2022 05:38 Відповісти
це ж президент хаи балакає хто ж иого посаде
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29.06.2022 08:43 Відповісти
За цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково - в трибуналі", - сказав Зеленський. Для того ,щоб Україну зробити полем бою,"зе" , по вказівці рашиста дороги засвальтував,за гроші українців, але не купив зброї для їх захисту від рашистського кровопивці.
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29.06.2022 10:06 Відповісти
Оманський кнур -бєнякаламой,докерувався ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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29.06.2022 10:52 Відповісти
Адекватна відповідь на попередній, чи навіть поза-поза-поза попередній удар ворога тільки з моральних причин на війні є злочином або політичною імпотенцією (як при згвалтуванні: по яйцях не бити, очі не виймати - вам же таке не роблять!).
Джахар Дудаєв помилявся в тому що пересічний орк побачивши кров піде і скине владу - треба було одразу сконцентрувати зусилля на "кремлівських" (та їх родинах захованих на віллах по всьому світу). Але "маркувати" (як драмтеатр у Маріуполі, чи у Краматорську, ну ви зрозуміли...) що іде війна треба в кожному орковському місті, от би раз на тиждень...
Особливою мерзотністтю є універсітет в якому навчалося пуйло в підерсбурзі, та на катедрах якого була розроблена теорія рашизму, який випускає кадри для фсб та орківського уряду.
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29.06.2022 11:41 Відповісти
Як на мене, країна, що не спровоковано першою вдерлася на територію іншої держави (не кажучи вже про атаку цивільних об'єктів), тим самим самостійно де-факто відмовилася від дотримання міжнародного гуманітарного права і що до неї самої. Тому моральним і юридично справедливим буде повне знищення такого агресора в будь-який спосіб. Тому, наприклад, особисто я з розумінням ставлюся до американських ударів по Хіросімі та Нагасакі, бо перед тим був Перл-Харбор.
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29.06.2022 12:26 Відповісти
Росія має відповісти не лише на полі бою, а взагалі просто відповісти..., бо за злочини російської влади несуть відповідальність російське суспільство взагалі і кожен російський громадянин зокрема.
А Україна має вживати заходи по максимальній дегуманізації росіян у свідомості світової спільноти. І не лише поширенням інформації про жахливі злочини росіян (хоча і це має не припинятися). Але ми весь час повторюємо, що в нас класні програмісти, але де, наприклад, розробка гри типу "Хітмена", в якій вбити треба Путіна, Лаврова, Шойгу, Мєдвєдєва; де стратегії, в яких знищується РФ, в т.ч. і з допомогою ядерної зброї тощо? І такі ігри треба поширювати через інтернет навіть безкоштовно (в т.ч. щоб обійти цензурні обмеження). Де серіали (і навіть фільми з залученням кінозірок), в яких росіяни (маю на увазі не національність, а політичне громадянство) показуються виключно негідниками, збоченцями та особами, які викликають презирство, і врешті-решт отримують заслужене покарання, скиглячи про помилування. Русофобія і повне несприйняття росіян на побутовому рівні має перестати бути вигадкою кремлівських пропагандистів, а стати дійсністю принаймні в Західних суспільствах та країнах, які орієнтуються на Захід. Бо країна, яка наважилася розпочати в 21-му столітті велику війну, що має "гарну" перспективу перерости у світову, просто має зникнути з карти світу, її територія має бути передана під управління ООН, а природні багатства розділені між тими об'єднаними націями, які долучаться до знищення держави, яка начхала на існуючий світопорядок.
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29.06.2022 12:08 Відповісти
Arkady Babchenko

Это другое



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В ноябре две тысячи семнадцатого, при проклятых барыгах, СБУ запретила актеру Добронравову въезд в Украину за посещение Крыма.

Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение.

В апреле две тысячи девятнадцатого Владимир Зеленский пришел к власти.

В июне две тысячи девятнадцатого по поводу этого черта позвонили Баканову. И СБУ сняла актеру Добронравову запрет на въезд в Украину.

Появился седьмой сезон сватов. Премьера в России состоялась в декабре две тысячи двадцать первого.

В июне две тысячи двадцать второго актер Добронравов посещает в Самаре военный госпиталь, где лечатся убийцы украинцев. Смеется и шутит.

НАТО не закрыло нам небо, ага.

Доброе утро.
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29.06.2022 12:13 Відповісти
"Росія буде відповідати. На полі бою в Україні "
Тобто, зіц-гєнєралісімус Зєлупа відверто запрошує російську армію в Україну. Щойно генерал Кривонос сказав, що Зєлупа, як верховний головнокомандувач, дуже сцить віддати наказ вдарити по скупченню росйських військ на теріторії Бєларусі, де наразі відбувається накопичення сил ворога для вельми вирогідного наступу на Київ/Волинь вже у недалекому майбутньому.
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29.06.2022 12:22 Відповісти
Удари мають завдаватися на випередження по будь-якому скупченню супротивника -- це альфа і омега військової тактики і стратегії, яким вчать у військових вишах. І після 24 лютого має бути байдуже де-таке скупчення відбувається в Білорусі, Росії чи Придністров'ї, бо війна вже почалася і почала її зовсім не Україна (що б Україна тепер не вчиняла). До речі, в Придністров'ї знаходяться не маленькі запаси ***********, які були б не зайвими для ВСУ -- якщо б я був президентом, то це була б головна тема для обговорення позавчора з пані Санду (зважаючи на формально-юридичну приналежність Придністров'я Молдові), з максимально переконливими для неї аргументами.
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29.06.2022 12:36 Відповісти
 
 