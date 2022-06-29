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Країни Ради Безпеки ООН засудили ракетні удари РФ по мирних містах України: "Це порушенням Міжнародного гуманітарного права"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кременчук

Шість країн Ради Безпеки ООН, а також Україна, оприлюднили спільну заяву із рішучим засудженням російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі в торговельному центрі Кременчука, та висловили повну підтримку українському народу.

Текст документа оприлюднило на своїй сторінці Постійне представництво США при ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати й Албанія, до яких приєдналася Україна, підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів",- наголошується у спільній заяві.

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При цьому, країни засудили активізацію російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, в період 25-27 червня 2022 року.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення",- наголосили країни ООН.

Вони назвали це порушенням Міжнародного гуманітарного права та закликали до виконання Женевської конвенції 1949 року.

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"Ми вимагаємо негайного припинення військових дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України" - наголошується у заяві.
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Топ коментарі
+18
«Рішуче засудження» (
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29.06.2022 00:53
+12
Імпотенти засудили...
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29.06.2022 00:57
+11
В мене питання - А ЗБИРАЛИСЬ НАХ - УЯ???
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29.06.2022 01:09
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«Рішуче засудження» (
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29.06.2022 00:53 Відповісти
Засудили на словах, підтримали на словах і закликали на словах. Чудово, а де реальні дії?
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29.06.2022 05:13 Відповісти
И фсё ???
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29.06.2022 00:54 Відповісти
Що далі? Буде якесь голосування? Не так цікаво, що там буде ******* русня, як те, як відреагують інші країни, зокрема Китай. Ну і щодо статті 6 - що далі? ********* і розійшлись?
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29.06.2022 00:56 Відповісти
Імпотенти засудили...
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29.06.2022 00:57 Відповісти
Не даремно зібралися
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29.06.2022 01:03 Відповісти
Доки раша в РБ ООН ,ця організація буде імпотентна!!!))
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29.06.2022 01:08 Відповісти
В мене питання - А ЗБИРАЛИСЬ НАХ - УЯ???
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29.06.2022 01:09 Відповісти
щоб ******@ть ((
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29.06.2022 01:16 Відповісти
Президент Украиньі в своем вьіступлении на СБ ООН размазал Рашу по полу , страна - террорист должна покинуть Совет Безопасности ! Более того , Зеленский заставил ВЕСЬ СБ ООН встать , почтив память жертв российских террористических атак на Украину .
Такого в истории ООН еще не бьіло ...
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29.06.2022 01:27 Відповісти
Краще б воно займалося організацією оборони країни, зруйнованою господаркою і гуманітарною кризою. Нескінченні відосіки, пафосні монологи, нескінченні звернення, привітання і подяки - то самопіар, то черговий квартал з роллю президента воюючої країни, то дешева клоунада. Дивіться, що робиться в країні, а не в ***** нікому не потрібній раді безпеки оон!
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29.06.2022 09:41 Відповісти
Що і слід було доказати.Озаботились збоченці і повалили додомку .Тварюки .
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29.06.2022 01:31 Відповісти
Да шо вы говорите,ай-ай-ай
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29.06.2022 01:40 Відповісти
....засудили....
*****, гамнюки!
Щоб вам, гандонам прилетіло те. Саме!
***** той Євросоюз!?
Воля,або смерть!
Ще ви виблюєте своє ''засудження''!
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29.06.2022 02:23 Відповісти
Не Евросоюз на х-р а ООН.
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29.06.2022 05:15 Відповісти
Варто було збиратися, час витрачати....
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29.06.2022 02:38 Відповісти
Це засідання називається ППР !
Посиділи , попи@ діли , розійшлися

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29.06.2022 03:16 Відповісти
"...засудила"-йдемо на каву, ми свою "роботу" зробили...і до речі, коли там у нас зарплата? Суки ООНівські...
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29.06.2022 04:27 Відповісти
Иногда мне очень хочется, чтобы какая-нибудь заплутавшая кацапская ракета, а лучше две, жахнула бы куда-нибудь в Германии или Франции, или в Венгрии. Вот тогда бы все поняли, насколько бесполезна эта ООН
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29.06.2022 04:47 Відповісти
мне уже этого хочется постоянно
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29.06.2022 11:51 Відповісти
Уроды, ***! Озабоченность,*****! Твари продажные!! От СВИФТа когда отключите ******? Почему вентили нефте-газовые , до сих пор, не закрыты? Твари лицемерные!! Грош цена всем вашим озабоченностям!!!
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29.06.2022 05:27 Відповісти
Чергове глибоке засудження установою політичних імпотентів, з якої користі як від Ліги Націй, яка зробила реальною другу світову війну.
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29.06.2022 05:35 Відповісти
ООН зробила заяву. Всім баяцца.
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29.06.2022 05:43 Відповісти
Якось можна влаштуватися на роботу в раду безпеки ООН? Лінивий, робити нічого не хочу.
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29.06.2022 05:59 Відповісти
смысл такой организации ?
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29.06.2022 06:35 Відповісти
сдухав до кінця . рашка - Україна королева фейків усьо враньо . Китай - український канфлікт бла бла . Африка - ми голодні дайте зерна. Усі інші асапочені в різній степені. Репліка Англії - ну ви й *******. відповідь некрофіла - самі такі.
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29.06.2022 06:36 Відповісти
при последних трёх руководителях ООН организация стала просто ГЛУМЛИВО относиться к принуждению россии прекратить военную агрессию против соседей.даже не предлагаются какие-то санкции,просто один трёп.А при предшественник Гуттереша.Пан Ги Мун, даже позволил себе вообще оскорбительно отозваться об Украине,когда та стала в 14 году поднимать вопрос относительно наказания РФ средствами ООН...ООН уже тоже " на подсосе " у РФ как до последнего месяца была Германия ???
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29.06.2022 07:33 Відповісти
Нікчемна організація.Збіговисько звіздаболів для яких головне кошти,на їх утримання.
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29.06.2022 08:01 Відповісти
Ці заяви навіть не до *****. ***** то ...цікавий орган. Ці заяви - до сраки.
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29.06.2022 08:10 Відповісти
В 1000й раз перднули в калюжу і розкусили бульбашку
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29.06.2022 09:09 Відповісти
А ось Китай рішучо підтримав рашкостана, закликавши Захід припинити постачати зброю Україні й відмінити санкції проти рашкостана. Індія, Бразилія, Мексика та ще декілька країн вважають, що "всьо нє так однозначно", треба незалежне розслідування, перемовини та припинення вогню. Індія ще й додала, що гуманітарно допомогає обом країнам - Україні й рашкостану.
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29.06.2022 09:54 Відповісти
индия как была го*ном, так и осталась
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29.06.2022 11:53 Відповісти
Courage has gone out of your Organization.
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29.06.2022 10:02 Відповісти
Рішуче засудили і …. пішли спокійно спати!
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29.06.2022 10:23 Відповісти
 
 