Країни Ради Безпеки ООН засудили ракетні удари РФ по мирних містах України: "Це порушенням Міжнародного гуманітарного права"

Шість країн Ради Безпеки ООН, а також Україна, оприлюднили спільну заяву із рішучим засудженням російських ракетних ударів по українських містах, у тому числі в торговельному центрі Кременчука, та висловили повну підтримку українському народу.

Текст документа оприлюднило на своїй сторінці Постійне представництво США при ООН, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми, члени Ради Безпеки, а саме Франція, Ірландія, Норвегія, Сполучене Королівство, Сполучені Штати й Албанія, до яких приєдналася Україна, підтверджуємо нашу повну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів",- наголошується у спільній заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пропоную направити до Кременчука спеціального представника Генсека ООН, - Зеленський

При цьому, країни засудили активізацію російських ракетних ударів по території України, спрямованих на житлові квартали та цивільну інфраструктуру, в період 25-27 червня 2022 року.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо вбивство мирних жителів внаслідок цих ракетних обстрілів, зокрема удару по переповненому торговельному центру в Кременчуці Полтавської області України. Ця атака була кричущим нападом на цивільну інфраструктуру й цивільне населення",- наголосили країни ООН.

Вони назвали це порушенням Міжнародного гуманітарного права та закликали до виконання Женевської конвенції 1949 року.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закликаю позбавити державу-терориста Росію повноважень у Радбезі і Генасамблеї ООН, - Зеленський. ВIДЕО

"Ми вимагаємо негайного припинення військових дій Російської Федерації проти України, усіх нападів на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також повного й негайного виведення російських сил і військової техніки від міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод України" - наголошується у заяві.