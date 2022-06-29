Особисті дані всіх російських військових, відповідальних за терор українських міст, буде встановлено, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи встановлять усі особисті дані військових РФ, відповідальних за терор проти мирного населення України.

Про це президент сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронні органи та розвідка України роблять усе, щоб установити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світові. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма – це мінімум, на який вони заслуговують", - заявив Зеленський.

Окремо він зупинився на "відповідальності тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор і намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний".

"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що удар по торговельному центру в Кременчуці був навмисним. "Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі", - сказав він

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