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Особисті дані всіх російських військових, відповідальних за терор українських міст, буде встановлено, – Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи встановлять усі особисті дані військових РФ, відповідальних за терор проти мирного населення України.

Про це президент сказав у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронні органи та розвідка України роблять усе, щоб установити всіх російських військових, які відповідальні за терор проти наших міст. Прізвища, обличчя і вся інформація про кожного з цих терористів будуть відомі світові. Ніхто з них не зможе уникнути відповідальності, і персональних санкцій для цих осіб буде недостатньо. Вирок суду і тюрма – це мінімум, на який вони заслуговують", - заявив Зеленський.

Окремо він зупинився на "відповідальності тих російських пропагандистів, які брешуть про цей терор і намагаються виправдати дії російської армії. Кожен із вас також буде покараний".

"Ми маємо всі докази того, що роблять російські військові проти наших людей", - підкреслив глава держави.

Зеленський наголосив, що удар по торговельному центру в Кременчуці був навмисним. "Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети. Вони хотіли вбити якнайбільше людей у мирному місті, у звичайному торговельному центрі", - сказав він

Також дивіться: За акт державного тероризму Росія буде відповідати на полі бою в Україні, посиленням санкцій і обовʼязково – в трибуналі, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
А що до кремлівських гнид з Банкової та Грушевського як,неначасі ????))
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29.06.2022 02:18
+5
каждый Украинец это моссад, но к сожалению у нас таких только 25 %
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29.06.2022 02:41
+3
"Кидон" при баклановых никогда не будет.
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29.06.2022 02:05
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"Кидон" при баклановых никогда не будет.
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29.06.2022 02:05 Відповісти
А що до кремлівських гнид з Банкової та Грушевського як,неначасі ????))
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29.06.2022 02:18 Відповісти
Как называется Украинский Моссад??? Его создали и он секретный или еще не создали??? Должна быть спецслужба карающая террористов в любой точке мира!!!
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29.06.2022 02:34 Відповісти
каждый Украинец это моссад, но к сожалению у нас таких только 25 %
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29.06.2022 02:41 Відповісти
От куда такие липовые данные? 80% у нас таких даже бабушки и те травят окупантов.
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29.06.2022 04:06 Відповісти
Эти тоже?
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29.06.2022 10:03 Відповісти
Вообще то, Мосад не только наказаниями занимается, даже более того, его первостепенная задача совсем другая...
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29.06.2022 07:30 Відповісти
Украинский моссад называется "Квартал 95". И его спецагенты уже напряжённо работают за границей.
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29.06.2022 10:02 Відповісти
Знайдемо і виріжемо кожного, та їхні сім'ї
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29.06.2022 03:29 Відповісти
І що толку,підозру випишуть заочно?
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29.06.2022 04:14 Відповісти
Своїх ворогів треба знати в обличчя, а там уже подивимося як Україна їх діставатиме, треба менше язиком шльопати, а тихенько робити що Україні треба.
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29.06.2022 04:58 Відповісти
Смерть кацапам!
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29.06.2022 05:05 Відповісти
Не особисті дані треба встановлювати, а просто масово страчувати. Дані вам предоставлять самі люди. Є ж Миротворець є інші хто збирає та аналізує.

Немає тих хто мав би ресурс та напів офіційний дозвіл для ліквідацій.
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29.06.2022 05:31 Відповісти
верно.
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29.06.2022 06:43 Відповісти
Ще встанови особисті дані кацапських щурів зі своєї ОПи.
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29.06.2022 06:56 Відповісти
Особисті дані відповідального за здачу півдня і Маріуполя відомі. І шо?
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29.06.2022 08:46 Відповісти
та що толку? усім українцям відомі наприклад українські гниди з банкової та легше від цього не стає бо кожен з нас президент , поки не почистимо своїх зрадників та колаборантів у вищих щаблях влади перемоги не буде
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29.06.2022 09:05 Відповісти
 
 