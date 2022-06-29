Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 5 бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" військові частини Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Відповідний указ №450/2022 опублікований на сайти глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, почесною відзнакою "За мужність та відвагу" відзначені:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

79 окрема десантно-штурмова бригада;

80 окрема десантно-штурмова бригада;

81 окрема аеромобільна бригада;

95 окрема десантно-штурмова бригада.

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