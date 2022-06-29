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Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 5 бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

десантники,дшв

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" військові частини Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Відповідний указ №450/2022 опублікований на сайти глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, почесною відзнакою "За мужність та відвагу"  відзначені:

  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
  • 79 окрема десантно-штурмова бригада;
  • 80 окрема десантно-штурмова бригада;
  • 81 окрема аеромобільна бригада;
  • 95 окрема десантно-штурмова бригада.

Також читайте: Зеленський нагородив 7 військових частин Повітряних Сил ЗСУ відзнакою "За мужність та відвагу"

Автор: Володимир Янченко
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Внимание! Кремль начал использовать тактику психологического давления на население Украины.

Несколько дней подряд нацистская армия помойки бьет ракетами по скоплениям людей в Украине и в это же время стали появлятся комментарии "правдорубов" типа Стрелкова и ему подобных что ВСУ масово бросают свои позиции и бегут.

Касательно комметариев т.н правдорубов, так это классический прием пропаганды рассчитанный на то что если поверили предидущим 5-ти заявлениям, то поверят и 6-му заявлению где он скажет что путин провел совещание с лидерами - Марса, Юпитера, Венеры и Урана по созданию межгалактической, военной коалиции против США

Это самый опасный период для Украины и в то же время это указывает на то что физически ВСУ побеждают если пропаганда перешла именно в такой режим работы.

Сегодня самое важное избегать мест скопления людей, не поддаваться панике при информационных вбросах о зраде, верить и поддерживать ВСУ и доносить данную информацию до неосознанных людей.

Наша победа не за горами. Оккупант будет повержен! Слава Украине!
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29.06.2022 02:29 Відповісти
Ви абсолютно праві . Я вже сьогодні читала на Фейсбуці схлипи і стогін деяких користувачів, що росіяни переб'ють нас усіх і бомб у них вистачить на кожного і треба йти домовлятися з Росією, а то ми всі помремо. Ну які ж дурні, Господи, і їх кількість множиться і як з ними рально боротися - невідомо. Втомилася вже пояснювати, що зараз проклята росія вже скидає на Україну бомби 1960 року, що у них скоро вже ці бомби закінчаться, а нових вони вже виробляти не можуть, що на війні завжди будуть жертви і що якщо ми зараз поступимося росіями, то жертв буде в 10 раз більше і треба думати головою, якщо не хочете евакуюватися то будьте готові що можете попрощатися з життям на захоплених територіях. Але ж ні, пояснити це деяким неможливо.
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29.06.2022 04:52 Відповісти
Только что Курск в районе двух авиаполков прогремел взрыв. Пользователи пишут что от сюда вылетали самолеты которые били по ТЦ в Кременчуге. На видео видно детонацию БК https://m.youtube.com/watch?v=2gh5PRo632Q
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29.06.2022 04:34 Відповісти
Наші помстилися.
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29.06.2022 05:46 Відповісти
Смерть кацапам!
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29.06.2022 05:34 Відповісти
Уклін вам, дорогі наші Воїни-десантники !

Шана вашому подвигу, героїзму та мужності.

Бережіть себе.
Нестерпно боляче втрачати наших Захисників.
За все на світі хотілося б, щоб ніхто з наших не гинув.
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29.06.2022 07:13 Відповісти
 
 