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Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 5 бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ
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Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою "За мужність та відвагу" військові частини Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Відповідний указ №450/2022 опублікований на сайти глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, почесною відзнакою "За мужність та відвагу" відзначені:
- 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;
- 79 окрема десантно-штурмова бригада;
- 80 окрема десантно-штурмова бригада;
- 81 окрема аеромобільна бригада;
- 95 окрема десантно-штурмова бригада.
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Несколько дней подряд нацистская армия помойки бьет ракетами по скоплениям людей в Украине и в это же время стали появлятся комментарии "правдорубов" типа Стрелкова и ему подобных что ВСУ масово бросают свои позиции и бегут.
Касательно комметариев т.н правдорубов, так это классический прием пропаганды рассчитанный на то что если поверили предидущим 5-ти заявлениям, то поверят и 6-му заявлению где он скажет что путин провел совещание с лидерами - Марса, Юпитера, Венеры и Урана по созданию межгалактической, военной коалиции против США
Это самый опасный период для Украины и в то же время это указывает на то что физически ВСУ побеждают если пропаганда перешла именно в такой режим работы.
Сегодня самое важное избегать мест скопления людей, не поддаваться панике при информационных вбросах о зраде, верить и поддерживать ВСУ и доносить данную информацию до неосознанных людей.
Наша победа не за горами. Оккупант будет повержен! Слава Украине!
Шана вашому подвигу, героїзму та мужності.
Бережіть себе.
Нестерпно боляче втрачати наших Захисників.
За все на світі хотілося б, щоб ніхто з наших не гинув.