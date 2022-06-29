На південному напрямку ЗСУ знищили 22 окупанти, ворожу техніку та два склади боєприпасів, - ОК "Південь"

Упродовж 28 червня на півдні ЗСУ ліквідували 22 росіянина, РСЗВ "Ураган", два склади боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

"Важкою стволовою артилерією противника тричі обстріляно Кріворізький район та двічі Миколаїв. Якщо на Криворіжжі критичних руйнувань та втрат немає, то внаслідок обстрілу Миколаєва, на північній околиці зруйновано житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, що спалахнула, оперативно ліквідовано. Одна особа зазнала легких осколкових поранень.

На Миколаївщині ворожий безпілотник-розвідник "Орлан-10" нашим підрозділом традиційно "звільнений від виконання завдань за призначенням"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що парою ударних гелікоптерів Ка-52 противника було атаковано околиці Олександрівки на Херсонщині. Втрат немає.

"У відповідь наш авіаційний потенціал застосовано 5 разів, зокрема в районі адмінмежі Миколаївської та Херсонської областей. Наші штурмовики та гелікоптери нанесли удари по скупченням ворожої сили та техніки, опорному пункту та зенітно-ракетному комплексу "Стріла-10"", - додали в ОК "Південь".

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Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань скорочено вороже військо на:

22 рашисти,

реактивну систему залпового вогню "Ураган",

3 одиниці броньованої та

5 – іншої автомобільної техніки

2 склади боєприпасів.

Крім того, протягом доби ворог атакував Одещину ракетами, з яких одну було знищено, решта - випробовувала на міцність берегову лінію півдня регіону. Обійшлося без суттєвих руйнувань та постраждалих саме тому, що доступ до узбережжя в цій місцевості закрито.