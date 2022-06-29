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"Затримано ексмера Колихаєва... Нарешті його нейтралізували", - колаборант Стремоусов про викрадення міського голови Херсона

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ігор,колихаєв

Російські окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Інформацію про викрадення підтвердив колаборант Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.

При цьому Стремоусов назвав викрадення мера "нейтралізацією".

"Затримано ексмера Колихаєва... Людину, яка багато в чому нашкодила процесу "денацифікації". Нарешті його нейтралізували", - заявив він.

За його словами, Колихаєв закликав соціальних працівників не виконувати злочинних наказів окупаційної влади.

Також читайте: Рашисти щодня крадуть чоловіків і жінок з Енергодару заради грошей. Такса - 50 тисяч гривень, - мер Орлов

Нагадаємо, окупанти вранці 28 червня відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Нейтралізацією покидька стрємоусова ванька баканов не хоче зайнятися? Чи вже чумадани на рашку збирає?
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29.06.2022 06:57
+15
Гауляйтера чорнобаївки підірвали, Стремоусов був з серцевим нападом в лікарні, сальда намагали підірвати. Всіх кара знайде.
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29.06.2022 07:06
+12
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29.06.2022 07:04
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стремный Ус еще живой ?
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29.06.2022 06:53 Відповісти
Гауляйтера чорнобаївки підірвали, Стремоусов був з серцевим нападом в лікарні, сальда намагали підірвати. Всіх кара знайде.
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29.06.2022 07:06 Відповісти
Куда он нахер денется,Буданову некогда,он каждый день интервью раздает
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29.06.2022 08:45 Відповісти
Нейтралізацією покидька стрємоусова ванька баканов не хоче зайнятися? Чи вже чумадани на рашку збирає?
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29.06.2022 06:57 Відповісти
У него жена вроде гражданка раши
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29.06.2022 07:02 Відповісти
Типа он сам не гражданин козляндии.
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29.06.2022 07:24 Відповісти
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29.06.2022 07:04 Відповісти
Нічого і ця падла скоро підірветься десь на випадковій міні. Погано що мера Колихаєва викрали, точно будуть питати і вб'ють.
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29.06.2022 07:23 Відповісти
От який няшка

Скандали[ред. | ред. код]

Висловився за продаж води в Крим до його деокупації, він назвав це «економічними відносинами». Також виступив за російську мову, торги з агресором, і назвав Український визвольний рух «нацистами» і «погромниками».[18][19][20][21]

Прогульник засідань Херсонської обласної ради[22][уточнити].

Погляди[ред. | ред. код]

Колихаєв заявив, що Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року в Львові, «було проголошено українськими націоналістами, очоленими Степаном Бандерою в день народження армії Гітлера у Львові», і що «Наступного дня почалися масові вбивства. Цей уряд Бандери почав погроми і вбивства євреїв у Львові»[16].

Мерська діяльність[ред. | ред. код]

Став ініціатором неофіційного податку, що підприємці будуть сплачувати у вигляді «допомоги місту» через фонди.[17]

І за що ж його викрали ? Можливо що павука в банці щось не поділили.
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29.06.2022 08:38 Відповісти
Может за то что делал и говорил сейчас? Кстати,ты забыл написать что он был членом Блока Порошенко
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29.06.2022 08:50 Відповісти
Професійно перевзувався, в польоті мабуть у Військово-морського інституту радіоелектроніки в Ленінграді навчили, там мабуть і завербували.
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29.06.2022 13:26 Відповісти
Зачем только закрашивали лица жОны, и детей. Толлерантность, дети за отцов не отвечают, и прочая хрень? Та хер там! Пускай все знают, и чтобы оно сцалось кипятком за своих отпрысков.
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29.06.2022 10:18 Відповісти
господи, гній стремоусов може пишатися, що його фізіономію десь надрукували порядні люди
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29.06.2022 07:04 Відповісти
З Асканії Нової, каже що 3 дні перед війною зникнули ЗСУ і міни. Розмовляв з нею в центрі біженців у Польщі в якому працюю.
https://twitter.com/leader1000/status/1541831974540689410
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29.06.2022 07:13 Відповісти
Кличко , собирай мэров всех городов- ВСЕМИРНЫЕ СБОРЫ МЭРОВ - пора наказывать рашу за похищение и пытки ИЗБРАННЫХ МЭРОВ ‼️‼️‼️

санкции можно вводить и в городах против россиян - к примару запретить ми арендовать недвижимость
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29.06.2022 07:34 Відповісти
Наші СБУ та ГУР можуть тільки перехвачувати телефонні розмови різних кацапських дегенератів зі своїми самками? Чому цей кончений стремоусов ще живий і здоровий?
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29.06.2022 07:39 Відповісти
А ти сам що для цього зробив, окрім того що тут сереш?
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29.06.2022 07:49 Відповісти
Податки плачу і допомагаю ЗСУ як можу. Не всім же бути такою "Рембою" як ти.
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29.06.2022 08:41 Відповісти
Якби пристрелили,своєчасно,цього покидька ,як це зробили в Кремінній з Струком,то і проблем було менше.Чим займались спецслужби?Що ніхто не знав,що з себе представляють Сальдо,Балицький та інші?
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29.06.2022 07:57 Відповісти
Орлова з Енергодару обміняли. Колихаєва не захочуть, бо він з Європейської Солідарності.
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29.06.2022 07:59 Відповісти
народний депутат України IX скликання (партія «За майбутнє») Нічого все буде ОК ! Ігорь Валерич сваїх не бросіт.
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29.06.2022 08:45 Відповісти
Ага.Корбан подтвердит
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29.06.2022 08:53 Відповісти
Філатов також підтвердить. А Ігорка Валерич десь зашухерився і ні чірік-чірік, наш жидобандерівець славний. От цікаво куди йому краще до кацапів чи до янкі ?
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29.06.2022 13:22 Відповісти
Нічого, скоро цей *********** членосос зустрінеться з моторолою, гиви, захарченко, дрьомовим та іншою зрадницькою гидотою. Слава Богу, досвід українських спецпризначенців у ліквідації усякої мразоти немалий.
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29.06.2022 08:00 Відповісти
Он не стоит столько, сколько стоит ракета химарса.не будет ******* этот будет ******* другой,желающих найдут.на всех ракет не хватит.есть более приоритетные цели,антоновский мост например или дамба Каховской ГЭС через которые снабжается группировка на правом берегу и не плохо себя чувствует
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29.06.2022 08:57 Відповісти
Занадто комфортно ці злочинці-колаборанти себе почувають в Херсоні. Це підозріло! Ситуацію треба терміново виправляти, так щоб ті всі падли зникли.
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29.06.2022 08:07 Відповісти
Питання а що він там робив, чекав поки зловлять, а тепер ще його вимінюване Зе буде
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29.06.2022 08:11 Відповісти
Стемоусова чекає така доля як і Захарченка гиви і всю ту нечисть. Невже він думає що залишиться неушкодженим коли зайдуть в Херсон збройні сили а вони зайдуть судячи з того наскільки близько підійшли до Херсона. І що ця паскуда скаже людям? А нічого не скаже буде говорити як і всі - нічого не знав мене примусили. Таких тварюк треба вбивати.
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29.06.2022 08:27 Відповісти
Чекаємо на нейтралізацію паскудного колоборанта кірюші стремоусова.
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29.06.2022 08:46 Відповісти
Український мер, який проводить нараду з комунальними працівниками в окупованому Херсоні, це те саме, що от обком радянської компартії проводить пленум в 1942 році в окупованому німцями Житомирі.
Звідки в окупованому Херсоні світло, газ, вода? Хто за це платить і як? Звідки паливо на заправках і у фермерів, що збирають врожай?
Це окупація чи "договорняк"?
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29.06.2022 08:54 Відповісти
 
 