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"Затримано ексмера Колихаєва... Нарешті його нейтралізували", - колаборант Стремоусов про викрадення міського голови Херсона
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти визнали викрадення мера Херсона Ігоря Колихаєва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна
Інформацію про викрадення підтвердив колаборант Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області.
При цьому Стремоусов назвав викрадення мера "нейтралізацією".
"Затримано ексмера Колихаєва... Людину, яка багато в чому нашкодила процесу "денацифікації". Нарешті його нейтралізували", - заявив він.
За його словами, Колихаєв закликав соціальних працівників не виконувати злочинних наказів окупаційної влади.
Нагадаємо, окупанти вранці 28 червня відвезли Колихаєва в невідомому напрямку. Його точне місцеперебування невідоме.
Топ коментарі
+17 Garry Grant
показати весь коментар29.06.2022 06:57
+15 ебонітова дубинка
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+12 Бенина Мама
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Скандали[ред. | ред. код]
Висловився за продаж води в Крим до його деокупації, він назвав це «економічними відносинами». Також виступив за російську мову, торги з агресором, і назвав Український визвольний рух «нацистами» і «погромниками».[18][19][20][21]
Прогульник засідань Херсонської обласної ради[22][уточнити].
Погляди[ред. | ред. код]
Колихаєв заявив, що Акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року в Львові, «було проголошено українськими націоналістами, очоленими Степаном Бандерою в день народження армії Гітлера у Львові», і що «Наступного дня почалися масові вбивства. Цей уряд Бандери почав погроми і вбивства євреїв у Львові»[16].
Мерська діяльність[ред. | ред. код]
Став ініціатором неофіційного податку, що підприємці будуть сплачувати у вигляді «допомоги місту» через фонди.[17]
І за що ж його викрали ? Можливо що павука в банці щось не поділили.
https://twitter.com/leader1000/status/1541831974540689410
санкции можно вводить и в городах против россиян - к примару запретить ми арендовать недвижимость
Звідки в окупованому Херсоні світло, газ, вода? Хто за це платить і як? Звідки паливо на заправках і у фермерів, що збирають врожай?
Це окупація чи "договорняк"?