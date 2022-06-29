Оборона Сєверодонецька ЗСУ дорого коштувала російським окупантам, - американський Інститут вивчення війни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська оборона Сєверодонецька дорого коштувала росіянам, попри нову тактику Москви, спрямовану на обмеження втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
ЗСУ, ймовірно, відходять, що може включати відхід з Лисичанська та Луганської області в найближчому майбутньому і який, ймовірно, спрямований на передчасне завершення російського наступу.
Київ може продовжувати цей підхід, поки російська атака не досягне кульмінації або українські сили не займуть більш захищені позиції вздовж прямої лінії, усіяної укріпленими містами і селищами.
Росіянам, які залишилися в Сєверодонецьку, необхідно буде форсувати річку Сіверський Донець до Лисичанська із Сєверодонецька або навколишніх населених пунктів для подальшої участі в російському наступі. Цей рух може потребувати деякого часу, оскільки росіяни зруйнували три основні мости.
Російським силам, які ведуть безперервні наступальні операції в Сєверодонецьку, також знадобиться деякий час для відновлення боєздатності перед тим, як брати участь у штурмі Лисичанська.
Уточнюється, що місцеперебування і чисельність російських військ, які захопили Сєверодонецьк, залишаються неясними.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/Kurt_Kremen2019/status/1541766465401094146
( которые построились под его руководством) лучше чем в Европе.
Русский язык в быту никто не запрещал, это чисто москальские вбросы.
И я хочу посмотреть на твою рожу, когда ты скажешь в глаза военному на передовой, чтоб он прекратил говорить на родном ему языке.
Звичайно,воєнком,як і будь-яка людина МАЄ ПРАВО(записано в Декларації Прав Людини) говорити рідною мовою(не лише російською)..
але треба розділяти ОФІЦІОЗ (публічна сфера) і приватна сфера...
тоді зникне це НЕПОРОЗУМІННЯ..
крім того,жаль,що багато російськомовних України ДОСІ не усвідомили..що мова -один із чинників самоідентифікації,особливо за кордоном..
Не буде УКРАЇНСЬКОЇ в Україні -не буде України..
Тоді і НЕзалежність нафік була непотрібна -всі тоді спокійно з своєю імперською мовою могли ВЛИТИСЬ в Імперію...
Як влились мокші та ерзя в расєю... (
28.06.2022
Уночі важко ідентифікувати позначки на формі, тому свій чи чужий визначається здебільшого за мовою
Тем более я не вижу никакого смысла поддерживать русский язык, когда рядышком есть целая Россия. Пусть поддерживают его сами.
2. Полностью согласен с Зеленской в данном случае: указывать воюющим за Украину военным, на каком языке им говорить - верх тупизны.
иди еще, американским легионерам расскажи, что они должны говорить только по-украински.
3. Запрещать русский язык в быту - кремлевский нарратив, и орудие пропаганды. Кто этого не понимает - тот или полезный Кремлю идиот или сам - кремлевский троль.
Украинцы - НЕ ТЕРРОРИСТЫ.
Если стрелять, то только по военным объектам.
Знающие блогеры объяснили, что ***** этого только и ждет. При нашем ударе по кацапам ***** через своих пропогандонов раздувает это до небес, и объявляет нам войну. Проводит мобилизацию и ставит под ружье 17 миллионов кацапов. А такую орду даже с западной помощью нам не одолеть. А пока наши ССО успешно проводят спецоперации на кацапии без лишнего шума в СМИ. То там рванет, то сям. А нас там нет, просто репоеды курят в неположенных местах.
вы в своем уме?
На территории РФ подорван склад с боеприпасами, расположенный в населенном пункте Барсово (Владимирская область, РФ). Пожар на российском арсенале главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ произошел в среду, 22 июня. Об этом со ссылкой на военные источник сообщил журналист Роман Цимбалюк. На своей странице в социальной сети Facebook он отметил, что пожар произошел на складах комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов военной части 55443. В результате пожара началась детонация боеприпасов, ставшая причиной уничтожения нескольких сотен ПТРК, а также снарядов к ним. Источники сообщают о как минимум трех погибших российских военных. По данным росСМИ, позже число жертв взрыва на складе боеприпасов в войсковой части поселка Барсово выросло до 5 человек.
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Візьміть за правило говорити лише українською мовою з тими хто народився і виріс в Україні. Кращого моменту ніж зараз годі шукати.