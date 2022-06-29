Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич
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Вранці 29 червня у Миколаєві пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Зранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики.
Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги.
Не публікуйте фото з місць обстрілів! Всю інформацію повідомлю згодом", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Сєнкевич зазначив, що є влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.
Топ коментарі
+8 Варвара Грушецька
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+6 Владимир Сухов e5dee246
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котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
пусть народ в мире включится в гонение кацапов
Ви - сильні.