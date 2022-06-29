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вибух (3750) війна (56444) Миколаїв (1338) Сєнкевич (220)

Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,обстріл

Вранці 29 червня у Миколаєві пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Зранку у Миколаєві пролунали потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики.

Прошу всіх залишатися в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги.

Не публікуйте фото з місць обстрілів! Всю інформацію повідомлю згодом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Рашисти випустили 8 ракет по Миколаєву, влучили у стадіон та військове містечко, ніхто не постраждав, - мер Сєнкевич

Пізніше Сєнкевич зазначив, що є влучання у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Миколаїв, дорогий, тримайся, з тобою вся Україна!!!!
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29.06.2022 07:31
+7
відзвонилась. істерика. але ціла.

котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
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29.06.2022 07:45
+6
Вивозити зерно з Южного чи з Одесси не можливо. Це маячня під знаком котрої можно здати весь Південь України. Закрити небо- це словоблудіє. Це участь в війні країн НАТО на нашому боку. А ми нічого не зробили за час Зеленського щоб вступити в НАТО.
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29.06.2022 07:58
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Там біда. Однієї нашої колезі по форуму в будинок був прильот. сільни руйнування.
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29.06.2022 07:20 Відповісти
Здогадуюсь про кого йдеться , може все буде добре 😕
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29.06.2022 07:42 Відповісти
відзвонилась. істерика. але ціла.

котів тільки зайти не може. сусідній під'їзд
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29.06.2022 07:45 Відповісти
Слава Богу , що ціла , а котики знайдуться - з переляку десь заникались 😠
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29.06.2022 08:11 Відповісти
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29.06.2022 07:43 Відповісти
Після удару по багатоповерховому будинку на даний момент 3 поранені, 2 загиблі, повідомив голова ОВА Віталій Кім. Також поранення отримав співробітник ДСНС.
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29.06.2022 07:57 Відповісти
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29.06.2022 07:24 Відповісти
Беня , пора здаватися американцям , бо забагато патякаєш 😠
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29.06.2022 07:40 Відповісти
Зрадник та злодій в одной упаковці. Більшість зрадеників така !
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29.06.2022 07:53 Відповісти
Ах ти гніда. Вбити його!
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29.06.2022 09:58 Відповісти
Миколаїв, дорогий, тримайся, з тобою вся Україна!!!!
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29.06.2022 07:31 Відповісти
МЭРЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ - сделать Всемирный онлайн интрнет марафон . На английском : немецком: испанском
пусть народ в мире включится в гонение кацапов
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29.06.2022 07:38 Відповісти
Николаев - это порт . Кто-то хочет в Африку зерно везти ??? Может сначала небо закроют ??
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29.06.2022 07:41 Відповісти
Вивозити зерно з Южного чи з Одесси не можливо. Це маячня під знаком котрої можно здати весь Південь України. Закрити небо- це словоблудіє. Це участь в війні країн НАТО на нашому боку. А ми нічого не зробили за час Зеленського щоб вступити в НАТО.
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29.06.2022 07:58 Відповісти
Путин получает удовольствие от страданий других.
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29.06.2022 08:11 Відповісти
Миколаїв і миколаївці, тримайтеся !
Ви - сильні.
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29.06.2022 08:48 Відповісти
А мер Сєнкевич попереджав 4 дні тому 'евакуюйтеся' і лише тупорилий показушник кім вліз зі своїм 'все як завжди'. Ще раз і ще раз пишу- слухайтеся мера вашого, миколаївці!
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29.06.2022 09:01 Відповісти
***** невже ми,космічна держава,не можемо склепати 10к ,другий ракет і завалити по одні на всі аеродроми,щоб хоч трохи **** боялись! Що за ступор я не розумію,нам що хтось заважає це зробити? Все ж для цього є!
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29.06.2022 10:28 Відповісти
 
 