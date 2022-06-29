У Дніпрі виявлено двох загиблих під завалами будівлі автотранспортного підприємства, знищеного ворожою ракетою, - Резніченко

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

"На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", - написав Резніченко.



Зазначається, що на місці "прильоту" фахівці виявили уламки ракети "Калібр".



"Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетною атакою в Дніпрі зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, - Резніченко