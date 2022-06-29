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У Дніпрі виявлено двох загиблих під завалами будівлі автотранспортного підприємства, знищеного ворожою ракетою, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у телеграмі.

"На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих - чоловіка та жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди", - написав Резніченко.

Зазначається, що на місці "прильоту" фахівці виявили уламки ракети "Калібр".

"Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетною атакою в Дніпрі зруйновано залізничну інфраструктуру та промислове підприємство, - Резніченко

Автор: Наталя Джума
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29.06.2022 07:30 Відповісти
плоляки донатят на байрактар, ссылка на сбор..
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29.06.2022 07:34 Відповісти
В кремлі у ботоксного карлика агонія , так як його фантазіі про перемогу , не здійснені , отож ця падлюка вирішила побільше нашоі крові випити 😠
За всі злочини розплата настане і всі русофашисти отримають те, на що заслужили !!
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29.06.2022 07:49 Відповісти
путін це бешена собака -- для чого це солдатам -- гроші
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29.06.2022 08:23 Відповісти
 
 