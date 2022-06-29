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війна (56511) Миколаїв (1338) обстріл (21071) Кім Віталій (452)

Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули 3 людей, 5 зазнали поранень, - Кім (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух

Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, росіяни влучили в багатоповерхівку, є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОДА Миколаївщини Віталій Кім.

"Після удару по багатоповерховому будинку на цей момент 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення зазнав співробітник ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, є влучання у житлову багатоповерхівку, - мер Сєнкевич

Пізніше Кім додав, що кількість жертв ворожого удару зросла: "на 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Їбашити їх так потрібно,щоб на ДНК не залишилось від орків нічого!
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29.06.2022 08:51
+7
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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29.06.2022 10:20
+5
Дуже шкода Миколаєва,чудове місто,а руйнується на очах.Може не в тему,але питання до УПЦМП в Миколаївській області:"Чому за час війни МП не покинула ЖОДНА парафія московського пархату???" Невже там так щільно засів "руській мір" і адепти з нетерпінням чекають на "асвабадітєлєй"?Ганьба!
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29.06.2022 10:01
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Їбашити їх так потрібно,щоб на ДНК не залишилось від орків нічого!
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29.06.2022 08:51 Відповісти
На їх території ніззя.
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29.06.2022 09:46 Відповісти
Слухай, не притворюйся тупішим, ніж ти є насправді. У путіна ядерна зброя, у нас її немає. Якщо ми вдаримо по ним, то це розв'яже йому руки. Ти готовий померти страшною смертю в муках? А батьки твої? А діти? Сумніваюсь навіть, що ти служив в армії. То краще закрий свого рота, і катай в доту, без тебе розберуться.
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29.06.2022 10:47 Відповісти
Йди-но ..., щі варити
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29.06.2022 14:41 Відповісти
Не сцы, **********!
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29.06.2022 15:37 Відповісти
Дуже шкода Миколаєва,чудове місто,а руйнується на очах.Може не в тему,але питання до УПЦМП в Миколаївській області:"Чому за час війни МП не покинула ЖОДНА парафія московського пархату???" Невже там так щільно засів "руській мір" і адепти з нетерпінням чекають на "асвабадітєлєй"?Ганьба!
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29.06.2022 10:01 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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29.06.2022 10:20 Відповісти
Ну, і де фото цієї багатоповерхівки? Хіба в тому є щось таке секретне?
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29.06.2022 11:29 Відповісти
Российские войска уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе города Николаева на Украине. Об этом в среду, 29 июня, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.

Покидьки людства, горіти ВСІМ кацапам у Вогні!

"Пункты управлєния ВСУ - це виявляється одночасно і "в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова"

Вони ще й ***.уті на всю голову...
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29.06.2022 12:08 Відповісти
Опять террористический акт России. Украине нужно больше оружия, чтобы уничтожить террористов!!!
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29.06.2022 12:22 Відповісти
 
 