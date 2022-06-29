Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Миколаєві загинули 3 людей, 5 зазнали поранень, - Кім (оновлено)
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Вранці у Миколаєві пролунали вибухи, росіяни влучили в багатоповерхівку, є загиблі та поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова ОДА Миколаївщини Віталій Кім.
"Після удару по багатоповерховому будинку на цей момент 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення зазнав співробітник ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Кім додав, що кількість жертв ворожого удару зросла: "на 8:20 - 5 поранених та 3 загиблих".
Топ коментарі
+9 Ivan Ivanov 8edb7a14
показати весь коментар29.06.2022 08:51
+7 Вадим Карапіщенко
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+5 Віктор Св
показати весь коментар29.06.2022 10:01
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Одужання пораненим.
Кроме того, Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили высокоточным оружием четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова.
Покидьки людства, горіти ВСІМ кацапам у Вогні!
"Пункты управлєния ВСУ - це виявляється одночасно і "в том числе батальоны территориальной обороны в районе Харькова"
Вони ще й ***.уті на всю голову...