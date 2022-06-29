Окупанти мають частковий успіх на Бахмутському напрямку і намагаються закріпитися у районі Вуглегірської ТЕС, - Генштаб ЗСУ
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Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 4xish
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+16 Дик Шелдон
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+10 Straight Ahead
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Если Вы в состоянии трезво оценивать ситуацию, то должны заметить, что ВСУ стремится нанести максимальный урон противнику, сберегая при этом личный состав. По этой причине Лисичанск скорее всего будет сдан в ближайшее время, а у вас появится возможность с криком "Все пропало!" зайти на второй круг.
1 - Старобешевская ТЭС
2 - Зуевская ТЭС
3 - Углегорская ТЭС
Из новостей:
Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.
Зуевская и Старобешевская ТЭС под «днр» с 2014 года
Почему эти ТЭС ещё работают на врага?
Ах, ну да, «там же наши люди!»
Предлагаю повторять эту мантру этой зимой. Правда, мантра вряд ли заменит тепло и свет.
Тем более, если они ещё долгое время выдавали энергию в энергосистему Украины.
Який ви пропонуєте вихід? Щоб хлопці на передовій, як в часи СРСР (ни шагу назад) загинули смертю хоробрих?
Що ви будете робити коли багатотисячні міста, при мінусовій температурі залишаться без центрального опалення???
Никакие аргументы, что централизованные поставки тепла при огромных капиталовложениях, неконтролируемых затратах и непрозрачных тарифах ведут к потерям в общегосударственном масштабе на миллиарды долларов (!), не находят понимания у коррупционеров - а такова вся наша власть.
Кожний день чуємо браваду від генштаба, що вбито 250 окупантів, знищено 14 танків, 25 бмп та БТР, 25 броньованих авто, ітд...
А потім тихенько кажуть, ворог має частковий успіх під Сєвєродонецька,це означає, що здали місто.
Потім, знову чуємо , що за добу знищили 200 окупантів, 11 танків, 17 бмп,...1 гелікоптер, ітд.
Нанесли черговий удар по о.Зміїний, розбомбили два ворожих склади припасів десь під Макіївкою та Хрустальним. ітд.
А потім, знову тихенько - ворог має частковий успіх там то ( тобто здали знову частинку української землі пуйлу).
І так кожний божий день, вже 5-й місяць.
за цей час розбомбили 120 раз о.Зміїний, знищили 150 складів та штабів окупантів, ітд.
Але в підсумку, здали Попасну, Сєвєродонецьк, і сотні і сотні населених пунктів ворогу.
Але треба вірити генштабу, він такими темпами призведе Україну до перемоги, ага...
Результат роботи тупих паркетних совкових генералів, ми бачимо. тільки здача територій і більше нічого.
Тому здохни, рашист.
Ти, рашистськів гидота, не рівняй простих солдат та офіцерів, які б'ються як леви на фронті, до генералів-зрадників, які здають своїх же солдат та території України пуйлу.
Саме генерали зрадники кидають українська воїнів, саме генерали зрадники здають за гроші території пуйлу.
Це саме ті генерали, які вчилися разом з москальськими генералами в одних і тих же совкових академіях.
Де їх вчили тільки лизати задниці верховному та брехати а також совковими теоріям ведення війни в стилі другої світової.
Саме ці генерали-зрадники роками сиділи в своїх кріслах і вірно служили зраднику Януковичу, а тепер по суті здають по частинах Україну пуйлу.
Але хай не мають надію, що здавши частину України пуйлу, вони уникнуть покарання.
Будуть на зоні сидіти за свою зраду.
ps: это шутка, но стоять насмерть в Лисичанске с угрозой колоссального котла - нет смысла.
Нужно с боями не спеша отойти и выровнять фронт.Что по моему Генштаб и делает.
Просьба сильно не ссать и не дрыгать ногами на диване.
Масса наших учится натовскому оружию, боевой подготовке и т.д - никто и не думает сдаваться.
Терпим, копим силы и технику.