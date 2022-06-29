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Росіяни протягом доби гатили по Харківщині з РСЗВ, завдали ракетних ударів. ЗСУ відкинули ворога у напрямку Дементіївки, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Російські окупанти протягом доби завдавали ударів із РСЗВ та влучали ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові постараждали Індустрістріальний, Шевченківський та Слобідський райони. Вдень ворог обстріляв Індустріальний район, 5 осіб госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі та складські території.

Окупанти близько 23 години вдарили по Шевченківському району. Унаслідок вибуху в будинку вибило вікна, 1 жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована. Після 23 години росіяни вдарили ще раз по одному з об’єктів інфраструктури Слобідському району. Виникла пожежа. Постраждалих, попередньо, немає", - йдеться у повідомленні.

По області протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Чугуївський, Харківський, Богодухівський райони.

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"У Печенігах, Чугуївського району, пошкоджені котельня, лікарня, дитячий майданчик та житлові будинки. Росіяни із артилерії обстрілювали село Івашки, Золочівської громади. Авіаудару із вертольотів Ка-52 завдали поблизу села Явірське.

Внаслідок обстрілу Циркунів, Харківського району, на жаль, 2 людей загинули - чоловіки 29 та 36 років, 1 поранений. Ще 2 поранених у Дергачівській громаді", - зазначає Синєгубов.

Очільник Харківщини підкреслив, що ЗСУ відбили штурм і змусили окупантів відійти в районах Дементіївки, Довгалівки та Залимана та тримають позиції, зокрема і на гарячому Ізюмському напрямку.
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29.06.2022 09:32 Відповісти
відганяти бо з арти гатят по Харкові
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29.06.2022 09:48 Відповісти
не поможет Перейдут с Градов на Смерчи и Ураганы, потом на КР. Львов, Одесса где? Но и их обстреливают
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29.06.2022 09:54 Відповісти
я не кажу шо нічо не прилетит -- просто з артою це в рази
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29.06.2022 11:50 Відповісти
Скажу прямо - обстрел крылатыми ракетами не идет в никакое сравнение с обстрелом РСЗО. От взрыва 1000 кг взрывчатки защитит может только бункер на глубине метров пять. И до убежища не добежишь. Например. Точно знаю, что сегодня в Николаеве сигнала тревоги не было И не верю Сенкевичу, когда он рассказывает про ОДИН поврежденный жилой дом
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29.06.2022 09:52 Відповісти
Звичайно рзсо це не крилата ракета, але при ракетній атаці в місті все ж в переважній більшості випадків є попередження, арта ж б'є в будь коли. Прикордонні села і селища це переважно приватний сектор, тобто пряме влучання в звичайну хату скажімо снаряда граду чи навіть 120 міномету може бути смертельним. Що до сховищ то тут або такий сякий погріб до якого ще слід добігти, або десь жити в якомусь підвалі. Обидва варіанти теж дуже небезпечні і ризикові.
По суті вони випалюють прикордоння, нормально жити в таких умовах не можливо, це виживання. Це я вам кажу з власного досвіду.
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29.06.2022 10:06 Відповісти
Не знаю.
Но когда гатили рсзо было страшнее.
Все эта хрень летит у тебя над головой и ты видишь как они взрываются.
От рсзо в той или иной степени пострадали куча микрорайонов в Харькове.
Ракеты конечно мощнее. Но это точечно и вероятность шо она прилетит именно к тебе наиного меньше.
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29.06.2022 10:16 Відповісти
Там наші судячи з карти відійшли від Цупівки за яку йшли бої. Взагалі кацапи посили своє угрупування в цьому районі. У нас тут теж дається взнаки нестача арти і броні.
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29.06.2022 09:53 Відповісти
Хз.
Но сегодня бахи слышны более отдалённо чем предыдущие дни.
Я уже надеялся шо их отодвинули.
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29.06.2022 10:20 Відповісти
 
 