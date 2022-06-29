Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 450 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1572 танків та 3720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 450 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1572 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,
артилерійських систем – 781 (+3) од,
РСЗВ - 246 (+3) од,
засоби ППО - 103 (+1) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 185 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
крилаті ракети - 142 (+3),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од, спеціальна техніка - 61 (+0).
Дані ще уточнюються.
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазначили у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
У нас минимум 3-х кратное преимущество в л/с. Почти паритет в танках и ББМ (и проблем с боеприпасами нет). Преимущество в БПЛА (особенно в ударных). Огромное преимущество в ППТРК и ПЗРК. Западное оружие и боеприпасы поступают.
А что мы видим на фронте? Отступления и захлебнувшиеся попытки контратак.
Полное отсутствие работы ДРГ в тылу врага.
Если бы у нас фронт был только на Донбассе, то такие потери врага были бы понятны. Но у нас (со слов Залужного) 1 200 км. фронта. И если разделить потери врага на участки по 10 км., то получим вялотекущую перестрелку: 1,6 убитых орка.
Втрати росіян великі, інакше б вони продовжували наступ як на початку війни. Зараз вони наступають на 1 невеликому напрямку, під тим же Слов'янськом їх атаки захлинулися.
Поповнюються втрати добровільною мобілізацією у Росії та примусовою на Донбасі. Також строковиками, яких загітували на контракт.