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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 450 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1572 танків та 3720 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 29 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 35 450 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 35450 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1572 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3720 (+16) од,

артилерійських систем – 781 (+3) од,

РСЗВ - 246 (+3) од,

засоби ППО - 103 (+1) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 185 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),

крилаті ракети - 142 (+3),

кораблі /катери - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) од, спеціальна техніка - 61 (+0).

Дані ще уточнюються.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазначили у Генштабі.

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 35 450 осіб, 217 літаків, 185 гелікоптерів, 1572 танків та 3720 броньованих машин 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+5
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29.06.2022 09:41
+5
Тоді йди на фронт, та воюй з автоматом проти танків та артилерії.
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29.06.2022 10:02
+4
Сьогодні якась акція? Набігла купа новорегів і розказує як ми не правильно воюємо.
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29.06.2022 11:03
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29.06.2022 09:41 Відповісти
если где-то и есть, вам этого никто не скажет
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29.06.2022 09:43 Відповісти
Тоді йди на фронт, та воюй з автоматом проти танків та артилерії.
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29.06.2022 10:02 Відповісти
Шось в Вас матів як в кацапів,в них теж мат на маті.Хіба в український мові є мати?І ви дійсно можете підти на фронт,а нам потім напишите шо і як і чому .
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29.06.2022 10:23 Відповісти
Так в українский мові нема матюків,то кацапський язик.
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29.06.2022 10:40 Відповісти
Збираєте інформацію, тоді вам до СБУ
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29.06.2022 10:04 Відповісти
менше дивись юрія подоляку
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29.06.2022 10:05 Відповісти
і не бачів там про звільнення 7 сіл від Великої Новосілки до Вугледара?
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29.06.2022 10:41 Відповісти
Одне питання: а для чого вам потрібні переваги у живої сили/техниці на окремих напрямах в цю мить, щоб що? Порадіти деякий час від перемог на фронтах? Або може оркам щоб було що кидати в лице на "хфорумчіках"? Ох ці ж казкові диванні генерали (читати через д).
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29.06.2022 10:22 Відповісти
одним словом-мало
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29.06.2022 10:08 Відповісти
Даже самым упоротым "урапатриотам" становится ясно, что у нас происходит какая-то *****.
У нас минимум 3-х кратное преимущество в л/с. Почти паритет в танках и ББМ (и проблем с боеприпасами нет). Преимущество в БПЛА (особенно в ударных). Огромное преимущество в ППТРК и ПЗРК. Западное оружие и боеприпасы поступают.
А что мы видим на фронте? Отступления и захлебнувшиеся попытки контратак.
Полное отсутствие работы ДРГ в тылу врага.
Если бы у нас фронт был только на Донбассе, то такие потери врага были бы понятны. Но у нас (со слов Залужного) 1 200 км. фронта. И если разделить потери врага на участки по 10 км., то получим вялотекущую перестрелку: 1,6 убитых орка.
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29.06.2022 10:09 Відповісти
Снарядний голод". У нашої армії чимало організаційних та управлінських проблем, але вона краще керована та вмотивована в багатьох аспектах, ніж ЗС РФ. Нагадаю, що зі слів командувача логістики СВ ЗСУ В.Карпенка, втрати техніки Збройних сил України під час бойових дій сягають 50%, а поточні постачання від партнерів закривають лише 10-15% потреб української армії. Тому головна проблема війни - подолати нестачу ***********. І якби армія була забезпечена достатньою кількістю снарядів, хоча б 20% від російського рівня, то противник вже був би зупинений. Сподіваємось на наших західних союзників, снарядами яких ми воюємо практично з самого початку війни, тому що своїх запасів та виробництва ми не створили. Джерело: https://censor.net/ua/r3350665
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29.06.2022 10:39 Відповісти
іксперди вже набігли.
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29.06.2022 10:20 Відповісти
Західні видання про полонених пишуть з посиланням на російські джерела, от і думайте, вірити чи ні їм.
Втрати росіян великі, інакше б вони продовжували наступ як на початку війни. Зараз вони наступають на 1 невеликому напрямку, під тим же Слов'янськом їх атаки захлинулися.

Поповнюються втрати добровільною мобілізацією у Росії та примусовою на Донбасі. Також строковиками, яких загітували на контракт.
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29.06.2022 11:10 Відповісти
Геть звідси, русняве ІПСО, с реєстрацієй 27 червня.
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29.06.2022 11:17 Відповісти
Сьогодні якась акція? Набігла купа новорегів і розказує як ми не правильно воюємо.
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29.06.2022 11:03 Відповісти
Сколько надо еще уничтожить рашистов чтобы закончилась война . Когда число перевалит больше чем сто тысяч и особенно если будет много уничтожено командного состава РФ тогда что-то может быть. Да РФ и сейчас хочет переговоры только Украина не принимает их условия. Но потом уже диктовать условия явно будет не Россия в которой уже не будет толком кому и воевать потому что воюют не числом а -иновационными технологиями -вот тогда и возможны переговоры.
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29.06.2022 11:49 Відповісти
Когда Россия потеряет более 100 тыс рашистов вот тогда возможны переговоры потому что РФ и сейчас хочет переговоры но на своих условиях но при таких потерях когда толком не будет кому и воевать останется два пути идти до последнего рашиста или на условия Украины. Воюют не числом а новыми технологиями и если Украина получит огромное колличество западного оружия то пускай с России заходят и 100 миллионов это не будет иметь никакого значения - в современном мире на войне число не играет роли.
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29.06.2022 11:57 Відповісти
 
 