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Закликав до співпраці з окупантами, надавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ: на Київщині судитимуть псевдостаросту одного із сіл Бучанського району

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Київщині судитимуть чоловіка, який "зливав" позиції Збройних Сил України окупантам та агітував населення за "русский мир".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил Російської Федерації та був проголошений ними старостою одного із сіл Бучанського району Київської області.

"У подальшому зловмисник неодноразово публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора. Крім того, чоловік неодноразово надавав російським військовослужбовцям інформацію щодо розташування особового складу Збройних сил України та територіальної оборони, а також вчиняв інші дії, спрямовані на співпрацю зі збройними силами країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Закликав до співпраці з окупантами, надавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ: на Київщині судитимуть псевдостаросту одного із сіл Бучанського району 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Слідством встановлена його зрада. Справа направлена в суд, в суді у нього немає шансів викрутиться, ніяких алібі..
Питання: навіщо замазали рило цій гниді? Хай люди його знають!
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29.06.2022 10:04
+13
Чергова мерзенна гнида...
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29.06.2022 10:03
+7
Під час 2СВ його б розстріляли без суду і слідства.
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29.06.2022 10:03
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Чергова мерзенна гнида...
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29.06.2022 10:03 Відповісти
Під час 2СВ його б розстріляли без суду і слідства.
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29.06.2022 10:03 Відповісти
takih nado pokazova streljati....prosta - posle sud neizvestnye "pohiteli i uvezli v neizvestnom napravlenije".....pozhe mozhno i nuzhno vystavit video gde mrazj visit s flagshtokom v zadnice.....s heshtegom - # eta ne mi , i obvinit v sadejanom parashku.
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29.06.2022 10:04 Відповісти
Слідством встановлена його зрада. Справа направлена в суд, в суді у нього немає шансів викрутиться, ніяких алібі..
Питання: навіщо замазали рило цій гниді? Хай люди його знають!
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29.06.2022 10:04 Відповісти
......во вторую мировую ТАКИХ просто расстреливали.......
......после войны - отлавливали и минимум 10лет гулага....
.......что с Украиной не так?.......есть война, есть законы военного времени, а предателю прокурор просит 8 лет?.......
........с таким подходом от мрази, которой кишма кишит в стране не избавиться.......
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29.06.2022 10:05 Відповісти
Можуть дати умовний термін, як іншим державним зрадникам дають смішні покарання.
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29.06.2022 10:07 Відповісти
там ще попи УПЦ МП чуть не в кожному селі агітували "русскій мір". Чому за них не беруться??? Не на часі?
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29.06.2022 10:07 Відповісти
Делаем ставки, панове! Дадут года три или условно?
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29.06.2022 10:09 Відповісти
Оправдают, еще и премию дадут
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29.06.2022 10:19 Відповісти
Стаття 111 ККУ Державна зрада
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
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29.06.2022 10:14 Відповісти
2 роки умовно(
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29.06.2022 10:14 Відповісти
в лучшем случае
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29.06.2022 10:21 Відповісти
Смерть підору!
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29.06.2022 10:15 Відповісти
Зрадників вішають. Розстріл вважається почесною стратою.
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29.06.2022 10:23 Відповісти
"российский мир головного мозга неизлечим"(
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29.06.2022 10:31 Відповісти
Та ви за@бали вже своїми судами ! Воєнний стан до стінки гадів ! Судить потім він буде сидіти йому треба харчування ще охорона ,а потім вийде це лайно і знову буде гадити в країні.Ми якісь терпіли їй богу .Ну нащо ми це робимо?Ну немає слів вже.
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29.06.2022 10:34 Відповісти
Навіть під час війни корумповані суди відмазують колоборанську мерзоту.
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29.06.2022 10:50 Відповісти
Бабло для продажних суддів - це понад усе !!
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29.06.2022 13:09 Відповісти
навіщо витрачати час....на гилляку падлюку...
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29.06.2022 10:58 Відповісти
Ну а чего морду лица спрятали, мы должны знать всех предателей в лицо! Или вам его жалко стало?
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29.06.2022 11:34 Відповісти
в сороковых, старост просто цепляли на деревьях!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2022 12:28 Відповісти
На коляку , цю наволоч 😠
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29.06.2022 13:08 Відповісти
Чому в нього пика заблюрена? Ми повинні в обличчя знати своїх "героїв". Може коли доведеться зустріти та потиснути горло...
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29.06.2022 15:45 Відповісти
 
 