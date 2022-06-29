Закликав до співпраці з окупантами, надавав ворогу інформацію про позиції ЗСУ: на Київщині судитимуть псевдостаросту одного із сіл Бучанського району

На Київщині судитимуть чоловіка, який "зливав" позиції Збройних Сил України окупантам та агітував населення за "русский мир".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що підозрюваний в умовах воєнного стану наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил Російської Федерації та був проголошений ними старостою одного із сіл Бучанського району Київської області.



"У подальшому зловмисник неодноразово публічно закликав жителів села до співпраці зі збройними силами держави-агресора. Крім того, чоловік неодноразово надавав російським військовослужбовцям інформацію щодо розташування особового складу Збройних сил України та територіальної оборони, а також вчиняв інші дії, спрямовані на співпрацю зі збройними силами країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

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Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Підозрюваний перебуває під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.