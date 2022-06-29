США внесли 5 китайських компаній до чорного списку за ймовірну співпрацю з російськими військовими, - Financial Times
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Міністерство торгівлі США внесло до чорного списку п'ять китайських компаній через підозри у співпраці зі збройними силами Росії до і після початку її вторгнення в Україну.
Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Йдеться про компанії Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic та World Jetta (HK) Logistics.
Для юридичних осіб, що потрапили до списку, запроваджують обмеження на придбання американських товарів, а також товарів, вироблених за кордоном з американською участю або за американськими технологіями.
"Такий захід надсилає чіткий сигнал фізичним та юридичним особам у всьому світі про те, що якщо вони хочуть підтримати Росію, то США їх зупинять", - йдеться у заяві заступника міністра торгівлі США Алана Естевеса.
За останні два місяці радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і голова Пентагону Ллойд Остін неодноразово попереджали владу Китаю про те, що Вашингтон дасть рішучу відповідь у тому разі, якщо КНР надасть Росії озброєння або іншу військову допомогу, пише FT.
Посольство Китаю в США заявило, що влада КНР не надає Росії військову допомогу і відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.
"Китай та Росія підтримують нормальну співпрацю у сфері енергетики й торгівлі, і законні інтереси китайських компаній не повинні порушуватися", - сказав представник посольства.
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