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Новини За кордоном
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Китай (1921) Росія (47229) санкції (6845) США (14476)

США внесли 5 китайських компаній до чорного списку за ймовірну співпрацю з російськими військовими, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай,сша

Міністерство торгівлі США внесло до чорного списку п'ять китайських компаній через підозри у співпраці зі збройними силами Росії до і після початку її вторгнення в Україну.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про компанії Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic та World Jetta (HK) Logistics.

Для юридичних осіб, що потрапили до списку, запроваджують обмеження на придбання американських товарів, а також товарів, вироблених за кордоном з американською участю або за американськими технологіями.

"Такий захід надсилає чіткий сигнал фізичним та юридичним особам у всьому світі про те, що якщо вони хочуть підтримати Росію, то США їх зупинять", - йдеться у заяві заступника міністра торгівлі США Алана Естевеса.

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За останні два місяці радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і голова Пентагону Ллойд Остін неодноразово попереджали владу Китаю про те, що Вашингтон дасть рішучу відповідь у тому разі, якщо КНР надасть Росії озброєння або іншу військову допомогу, пише FT.

Посольство Китаю в США заявило, що влада КНР не надає Росії військову допомогу і відіграє конструктивну роль у просуванні мирних переговорів.

Також читайте: Лідер Китаю Сі Цзіньпін: Санкції проти РФ можуть "вдарити бумерангом"

"Китай та Росія підтримують нормальну співпрацю у сфері енергетики й торгівлі, і законні інтереси китайських компаній не повинні порушуватися", - сказав представник посольства.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Війна с Китаєм не така страшна як здається.Китайці ще ті вояки.В них є дуже вразливе місце це економіка.Щось не так і ці почти мільярд стануть голодними.
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29.06.2022 10:40
+8
Она уже идет. Думаете, свинарник самостоятельно может хоть что-то сложное производить? Нет. Все производство хрюсии держится на китайцах. Китайцы помогают свинарнику всем, от информационных операций до поставок комплектующих, химии, прочих сложных компонентов. Украина уже четвертый месяц бьется со свинарником и их китайскими хозяевами.
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29.06.2022 10:46
+6
Вот дибилы эти китайцы, а могли просто ждать пока окурок отчалит на концерт кобзона и спокойно жить припиваючи
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29.06.2022 10:57
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Будет война с китаем, 100%, процессы уже запущены.
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29.06.2022 10:33 Відповісти
Війна с Китаєм не така страшна як здається.Китайці ще ті вояки.В них є дуже вразливе місце це економіка.Щось не так і ці почти мільярд стануть голодними.
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29.06.2022 10:40 Відповісти
Их економика напрямую связаная с мировой економикой. Это раз. И рушить ее никто не будет. Во вторых, война с Китаем не выгодни никому и США в первую очередь.
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29.06.2022 11:00 Відповісти
Что значит "никто не будет"? Как только кетайцы ********* - сразу перекроют им весь экспорт и тю-тю кетайской экономике! Поверь, США пересидят полгода-год без кетайского ширпотреба!
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29.06.2022 16:17 Відповісти
Пока Китай получает от путлера выгоду большую, чем размер убытков от санкций, он будет изображать поддержку рабссеи. Как только рабссея начнет разваливаться, так по самый Урал оттяпает территорию.
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29.06.2022 10:44 Відповісти
Она уже идет. Думаете, свинарник самостоятельно может хоть что-то сложное производить? Нет. Все производство хрюсии держится на китайцах. Китайцы помогают свинарнику всем, от информационных операций до поставок комплектующих, химии, прочих сложных компонентов. Украина уже четвертый месяц бьется со свинарником и их китайскими хозяевами.
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29.06.2022 10:46 Відповісти
ради чего китаю воевать??? Обрушить всю свою економику и потерять мировые рынки??? Явасумоляю, спелые яблоки сами падают в руки, для китая 20-50 лет в исторической перспективе - не срок, части территорий самисобой достануться китаю (дальний восток тому яркий пример). Блокировка мелких сошек - сигнал властям китая для более жесткого мониторинга всей торговой хрени с запоребриком.
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29.06.2022 10:47 Відповісти
Вот дибилы эти китайцы, а могли просто ждать пока окурок отчалит на концерт кобзона и спокойно жить припиваючи
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29.06.2022 10:57 Відповісти
В том то и дело, вначале надо стереть рф, а следующий - кетай и компания. Тоталитаризм (дебилизм) по другому не исправляется.
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29.06.2022 11:37 Відповісти
Хороша профілактика для хитрозадих вузькооких імперіалістичних недомірків, що прагнуть всидіти на двох стільцях.

Сигнал англо-саксів чіткий: спроба підтримати терорашу закінчиться крахом китайської експортно орієнтованої економіки.

Завиваючи, тов. Сінніпух відповзе.

Тому що бізнес, нічого особистого
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29.06.2022 12:23 Відповісти
 
 