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Росія розповідає про "нацизм" в Україні та намагається "демонізувати" нашу країну, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія "демонізує" Україну розповідями про "нацизм".

Про це він заявив в інтерв'ю NBC, передає Цензор.НЕТ.

"Питання нацизму в Україні завжди порушувала Росія, в якої завжди радикальні погляди на права людей. У них прояви нацизму в тих тортурах, у тому рівні злочинності, який вони тут залишили після себе", - пояснив глава держави.

Зеленський зазначив, що в РФ "демонізують" Україну, розповідаючи, що тут є якийсь "нацизм".

"Вони знають, що мою родину закатували фашисти у Другій світовій війні. Ми маємо найнижчий показник антисемітизму в державі порівняно з більшістю країн світу. ... Вони самі виправдовували свої злочини", - додав президент.

Також читайте: Пропоную направити до Кременчука спеціального представника Генсека ООН, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
перед ким ***** може демонізувати Україну?

"Прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кро заявив, що єдиний спосіб закінчити війну, спричинену російським вторгненням в Україну - це допомогти Києву виграти цю війну. І в НАТО продовжать це робити."

А демонізацією ***** може заяйматися перед своїми орками, або бульбашами.
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29.06.2022 10:50
+9
Лучше бы ты был нацистом. Нацисты бы никогда не разминировали бы Чонгар и не сдали бы юг за дойчарки по укарзке Патрубка в Омане!!!
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29.06.2022 10:55
+7
Борьба с антисемитизмом - это прекрасно! А не могла бы власть для начала прекратить воровать, позволять монополиям грабить обнищавшее население через грабительские тарифы на коммуналку? Разрешить, наконец, автономное электроотопление накануне холодной зимы? Это все делается так просто, если думать о людях, а не набивать собственные карманы.
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29.06.2022 10:51
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Тобто в Україні національного соціалізму нема...
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29.06.2022 10:48 Відповісти
він усюди є. Мова йде про обсяги та панування цієї ідеї у суспільстві.
прихильників нацизму у нас явно менше ніж у тій самій Рашці чи Німеччині для прикладу.
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29.06.2022 10:58 Відповісти
перед ким ***** може демонізувати Україну?

"Прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кро заявив, що єдиний спосіб закінчити війну, спричинену російським вторгненням в Україну - це допомогти Києву виграти цю війну. І в НАТО продовжать це робити."

А демонізацією ***** може заяйматися перед своїми орками, або бульбашами.
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29.06.2022 10:50 Відповісти
Борьба с антисемитизмом - это прекрасно! А не могла бы власть для начала прекратить воровать, позволять монополиям грабить обнищавшее население через грабительские тарифы на коммуналку? Разрешить, наконец, автономное электроотопление накануне холодной зимы? Это все делается так просто, если думать о людях, а не набивать собственные карманы.
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29.06.2022 10:51 Відповісти
Лучше бы ты был нацистом. Нацисты бы никогда не разминировали бы Чонгар и не сдали бы юг за дойчарки по укарзке Патрубка в Омане!!!
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29.06.2022 10:55 Відповісти
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29.06.2022 11:01 Відповісти
Наш покидьок ніколи не буде справжнім націоналістом-патріотом для якого "Україна понад усе", для нього важливіше особисте життя і власний комфорт, героєм він може бути тільки відосиків.
Він до і після виборів це не приховував, але зебіли чули тільки те, що хотіли.

«Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям..."
https://atr.ua/news/182062-a-vam-nicego-ne-dolzen-zelenskij-otkazalsa-govorit-pro-svoj-biznes-v-rf

Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен только им…
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/26/7315377/
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29.06.2022 11:11 Відповісти
Та ні. Вони ж реально вірять, що ми один народ. От і розказують що ми нацисти )
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29.06.2022 10:55 Відповісти
Бо у них все що пов"язано з національністю є нацизмом. Навіть в національному театрі нацики. Кацапня ніхто і звуть ніяк без України.
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29.06.2022 11:00 Відповісти
Яка несподіванка! Вовочка відкрив Гамерику що та сторона ворог.
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29.06.2022 10:56 Відповісти
Нет такой страны раися, Венгры 1956, Чехословакия 1964, Афган 1979, Молдавия 1991, 2 чеченских войны, Грузия 2008 это конченые сцуки
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29.06.2022 10:59 Відповісти
Все ,що трапилось в Україні за останніх 3 роки є наслідками оманського офшору бєнікаламоя!!!Люди,українці,як можна було довірити своє життя,країну міжнародному злодію бєнікаламою-афериступройдисвіту ??((він і далі продовжує це робити....
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29.06.2022 11:00 Відповісти
Зелені курви під контролем ОПи і за підтримки президента якраз займались демонізацією патріотів. Депутати-слуги теж старалися на всю катушку.

Державний телеканал "Дом", що транслюється російською мовою на окупованих Кремлем територіях України, показав сюжет про "українських праворадикалів, які сприяють російській пропаганді" та "заперечують, що у людей є права". Ролик і досі доступний на Youtube під назвою "Радикалы в Украине. Разбор".

Розповідь розпочинається зі згадки символіки українських націоналістичних організацій С14 та "Нацкорпусу" поруч із свастикою та СС. Далі лунає коментар експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, що українські радикали "просто заперечують, що в людей є права, заперечують рівноправ'я, нападають на феміністок".

Автори вказують, що українські радикальні націоналістичні організації нерідко згадуються у медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінації, погроми чи погрози". Тож такі "екстремістські дії" деяких "націоналістичних угрупувань", роблять висновок журналісти, грають на руку російській пропаганді.

Зазначається, що завдяки "перебільшенням і маніпуляції може здатися, що такі дії повселюдні, а влада не реагує на протиправні дії радикалів". А це, впевнено заявляють автори, "звичайно, відлякує жителів ОРДЛО та окупованого Криму" а також "може сповільнити процес реінтеграції".

Далі розповідається про протестувальників, які спаплюжили будівлю Офісу президента на Банковій під час "мітингу на підтримку екслідера одеського обласного відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка". А також про затримання Семена Семенченка - теж з акцентом на співробітництві із "Правим сектором".

Автори наголошують, що радикальний курс у політиці підтримують лише 5% виборців. А держава "має показувати своїм громадянам, в тому числі на тимчасово непідконтрольних територіях, що їхні права захищені. А в курсі, закріпленому в Конституції, немає місця нетерпимості, расизму, дискримінації, погромам і нацизму".

Усе це - під кадри акцій протестів з українськими прапорами, червоно-чорними стягами, символами праворадикальних організацій, плакатами "Свободу політв'язням".
https://www.5.ua/suspilstvo/na-derzhavnomu-kanali-dom-pokazaly-siuzhet-pro-ukrainskykh-radykaliv-iaki-************-prava-liudei-241935.html
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29.06.2022 11:01 Відповісти
Д'єрмак рулить. Кротяра скаженний!
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30.11.2022 18:11 Відповісти
Якби Порошенко та Зеленський підтримували добровольців, то ніхто у світі не наважився називати їх нацистами. Вони ж не перешкоджали звинуваченню наших добровольців у нацизмі, оскільки звинувачували їх у євреї та Ізраїлі. Навіть США звинувачувало батальйон "Азов" у нацизмі. Японці лише після тривалої оборони Маріуполя відмовився визнавати добровольців Азова нацистами, а назвав їх самураями. А що Зеля може сказати, коли багато добровольців ще сидять у СІЗО і у в'язниці, зокрема, командир батальйону Семенченко.
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29.06.2022 11:01 Відповісти
....промова в нікуда,та ні до кого.
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29.06.2022 11:02 Відповісти
Более менее неплохо сказано. И все же следует как можно меньше повторять сказанное єрєфией. Потому что у слушателя все равно в голове отложится: Украина - неонацизм - радикализм и т.д. Ну типа нет дыма без огня. Нужно со всех площадок клеймить и твердить одно: Московия - государство террорист, бесчеловечный диктатор, изувер, нелюдь, изверг рода человеческого, нацистская, экстремистская идеология русского мира и т.д. и т.п. Там же сидят спич-райтеры журналисты. Можно же красивую речь придумать, изобилующую примерами и фактами: уничтоженный самолет с детьми , десятки тысяч погибших в Украине, ограбленных, изнасилованных, растерзанных, сожженных и погребенных заживо....
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29.06.2022 11:05 Відповісти
Зеля тому так легко "евакував" у полон захисників Маріуполя, що більшість їх була добровольцями-націоналістами.
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29.06.2022 11:38 Відповісти
Честно скажу , в Зелю не верил . Теперь уважаю , сильный человек . Такое не каждому дано пережить .
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29.06.2022 16:19 Відповісти
Кацапські нацисти інших звинувачують в нацизмі! Країна кривих дзеркал, і таких мізків, хоча там їх нема-там "скрєпа"!
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30.11.2022 18:07 Відповісти
 
 