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Росія розповідає про "нацизм" в Україні та намагається "демонізувати" нашу країну, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія "демонізує" Україну розповідями про "нацизм".
Про це він заявив в інтерв'ю NBC, передає Цензор.НЕТ.
"Питання нацизму в Україні завжди порушувала Росія, в якої завжди радикальні погляди на права людей. У них прояви нацизму в тих тортурах, у тому рівні злочинності, який вони тут залишили після себе", - пояснив глава держави.
Зеленський зазначив, що в РФ "демонізують" Україну, розповідаючи, що тут є якийсь "нацизм".
"Вони знають, що мою родину закатували фашисти у Другій світовій війні. Ми маємо найнижчий показник антисемітизму в державі порівняно з більшістю країн світу. ... Вони самі виправдовували свої злочини", - додав президент.
Топ коментарі
+10 Ан Мур
показати весь коментар29.06.2022 10:50
+9 Підлога Маккартні
показати весь коментар29.06.2022 10:55
+7 Andrew86
показати весь коментар29.06.2022 10:51
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Будь ласка, зачекайте...
прихильників нацизму у нас явно менше ніж у тій самій Рашці чи Німеччині для прикладу.
"Прем'єр-міністр Бельгії Александера Де Кро заявив, що єдиний спосіб закінчити війну, спричинену російським вторгненням в Україну - це допомогти Києву виграти цю війну. І в НАТО продовжать це робити."
А демонізацією ***** може заяйматися перед своїми орками, або бульбашами.
Він до і після виборів це не приховував, але зебіли чули тільки те, що хотіли.
«Я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям..."
https://atr.ua/news/182062-a-vam-nicego-ne-dolzen-zelenskij-otkazalsa-govorit-pro-svoj-biznes-v-rf
Я там не бачу, як діти мої ростуть. Оце я должен. Должен только им…
https://www.pravda.com.ua/news/2021/11/26/7315377/
Державний телеканал "Дом", що транслюється російською мовою на окупованих Кремлем територіях України, показав сюжет про "українських праворадикалів, які сприяють російській пропаганді" та "заперечують, що у людей є права". Ролик і досі доступний на Youtube під назвою "Радикалы в Украине. Разбор".
Розповідь розпочинається зі згадки символіки українських націоналістичних організацій С14 та "Нацкорпусу" поруч із свастикою та СС. Далі лунає коментар експерта Гельсінської правозахисної групи Мирослава Грінберга, що українські радикали "просто заперечують, що в людей є права, заперечують рівноправ'я, нападають на феміністок".
Автори вказують, що українські радикальні націоналістичні організації нерідко згадуються у медіа "разом з повідомленнями про нетерпимість, дискримінації, погроми чи погрози". Тож такі "екстремістські дії" деяких "націоналістичних угрупувань", роблять висновок журналісти, грають на руку російській пропаганді.
Зазначається, що завдяки "перебільшенням і маніпуляції може здатися, що такі дії повселюдні, а влада не реагує на протиправні дії радикалів". А це, впевнено заявляють автори, "звичайно, відлякує жителів ОРДЛО та окупованого Криму" а також "може сповільнити процес реінтеграції".
Далі розповідається про протестувальників, які спаплюжили будівлю Офісу президента на Банковій під час "мітингу на підтримку екслідера одеського обласного відділення "Правого сектора" Сергія Стерненка". А також про затримання Семена Семенченка - теж з акцентом на співробітництві із "Правим сектором".
Автори наголошують, що радикальний курс у політиці підтримують лише 5% виборців. А держава "має показувати своїм громадянам, в тому числі на тимчасово непідконтрольних територіях, що їхні права захищені. А в курсі, закріпленому в Конституції, немає місця нетерпимості, расизму, дискримінації, погромам і нацизму".
Усе це - під кадри акцій протестів з українськими прапорами, червоно-чорними стягами, символами праворадикальних організацій, плакатами "Свободу політв'язням".
https://www.5.ua/suspilstvo/na-derzhavnomu-kanali-dom-pokazaly-siuzhet-pro-ukrainskykh-radykaliv-iaki-************-prava-liudei-241935.html