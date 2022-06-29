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РФ, імовірно, хотіла вдарити по сусідньому з ТЦ об’єкту в Кременчуці, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Існує "реальна можливість" того, що російські військові 27 червня під час ракетного удару по кременчуцькому торговому центру хотіли влучити в сусідній інфраструктурний об’єкт.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неточність російських ударів на великі відстані і раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня 2022 року. Російські планувальники, швидше за все, залишаються готовими погодитися на високий рівень супутніх втрат, коли вирішують завдати удару по цілі", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністерство оборони РФ підтвердило завдавання ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. При цьому там твердять, що нібито били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував". Блогер Necro Mancer опублікував фото, на якому видно, що ракети влучили в цивільний об’єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені.

Дивіться: Зеленський опублікував відео влучання російської крилатої ракети по ТЦ у Кременчуці. ВIДЕО

Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Понад 20 людей загинули, 59 дістали поранення, ще 40 вважають зниклими без вісті.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+32
Очень большая вероятность того что им похрен куда оно прилетит. Лиш бы побольше розрушений и смертей было
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29.06.2022 10:58
+31
Не ну это совсем другое дело тогда, тогда все ок, расходимся... можно и лицо теперь сохранить *****. какого черта они вообще пон нам стреляют? Тут не важно куда они стреляли - важно куда прилетело
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29.06.2022 10:58
+28
Какая разница, куда они хотели, главное- куда попали. А нам бы по Кремлю не промазать.
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29.06.2022 10:58
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Очень большая вероятность того что им похрен куда оно прилетит. Лиш бы побольше розрушений и смертей было
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29.06.2022 10:58 Відповісти
Не ну это совсем другое дело тогда, тогда все ок, расходимся... можно и лицо теперь сохранить *****. какого черта они вообще пон нам стреляют? Тут не важно куда они стреляли - важно куда прилетело
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29.06.2022 10:58 Відповісти
Какая разница, куда они хотели, главное- куда попали. А нам бы по Кремлю не промазать.
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29.06.2022 10:58 Відповісти
Главное - какого хера вообще стрелять по территории чужой страны? Не важно даже, в какие объекты!
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29.06.2022 11:05 Відповісти
Это вы о Кремле? Так каZZапы на него уже права не имеют, Кличко аннулировал указ Киевского князя об основании мааац-квы. Так что там давно уже всё наше, имеем полное право бахнуть.
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29.06.2022 11:13 Відповісти
Йой, оце так новина, які росіяни хороші, вони ж то не хотіли попасти в ТЦ, вони то всього навсього хотіли у інший об'єкт попасти, ну це докорінно ж змінює діло, бідні росіяни, яке же так, вони то хотіли як краще, а це просто в них недостає точної зброї, давайте їм допоможемо, щоб вона у них була, тоді вони не будуть попадати в ТЦ
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29.06.2022 10:58 Відповісти
ви таки не дооцінюєте "благородства" рашистів. вони - НАЙмиролюбніша і НАЙчоловіколюбніша нація з усіх. ви що - не розумієте, що зараз відбувається? це не війна - це запекла боротьба за МИР!!
шоб вони виздихали, миротворці і визволителі!
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29.06.2022 11:15 Відповісти


ирония в тему
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29.06.2022 11:17 Відповісти
Вы близки к истине . Газ у них берут и платят . В ТРЦ попали - надо прекратить брать газ , но тут ВЫПОЛЗАЕТ ЯКАСЬ СЛЕЗЛИВА ГАВКАЛА И НАЧИНАЕТ ОТМАЗЫВАТЬ РОССИЯН ОТ ИХ ЗВЕРСТВ
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29.06.2022 11:16 Відповісти
Це їх не виправдовує, підарів
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29.06.2022 10:58 Відповісти
А, ну, тоді інша справа, нічого страшного...
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29.06.2022 10:59 Відповісти
з позиції гнилої, людожерської і схибленої логіки кацапів, це не вони винуваті. "не треба було поруч із заводами будувати ТЦ". нація моральних виродків і дегенератів.
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29.06.2022 10:59 Відповісти
На видео с камер наблюдения из парка в Кременчуге видно что взрывов было 2. Первый был в ТРЦ, люди испугались но не поняли куда прилетело. Второй взрыв был рядом с парком - и тогда уже ясно было видно где взрыв - люди начали целенаправленно убегать в противоположную сторону, и тогда же в парк полетели обломки. Судя по карте между местами первого и второго попадания метров 500. Вот такая вот точность.
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29.06.2022 10:59 Відповісти
Це не виправдання.

"Він хотів кинути гранату в Василя, але він був у натовпі і тому загибло 10 людей, а у Василя не попало".
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29.06.2022 11:00 Відповісти
Да нихера. Не нужно рашистов отмазывать. А по жилым домам в центре Киева когда бьют куда они хотели попасть? Тем более если бы по заводу то они ночью бы ударили. А здесь среди белого дня именно чтобы в ТРЦ побольше людей было
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29.06.2022 11:01 Відповісти
серьезно ? этот секретный обьект вчера цензор выложил и место попадания в обьект ..В него попали если что ,мож разведка не вкурсе ..Две ракеты в Кременчуге .Ну уже шифроваться нечего ..спасибо Всем и Цензору и ОП ..Первая ракета попадает в заднюю стенку Амстора вторая в первый цех Кредмаша от забора Горсада ..Данилов правда еще и 3 ракету насчитал которая упала на стадион Кремень это км 3 от Амстора ..
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29.06.2022 11:03 Відповісти
Раніше міністерство оборони РФ підтвердило нанесення ракетного удару по торгівельному центру в Кременчуці. При цьому там твердять, що нібито били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував". Джерело: https://censor.net/ua/n3350943


Ну може вони й били по "ангарах",але "сверхточная" ракета на електрониці із змародеріної пральної машини вирішила інакше.
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29.06.2022 11:05 Відповісти
Нет, в те времена, когда эту ракету делали - в стиралках СССР никакой электроники не было. Механический таймер времени - возможно именно на нем и сделано.
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29.06.2022 13:07 Відповісти
Теперь Кредмаш ждет история НПЗ ...Но вот накладка НПЗ на отшибе а Кредмаш в центре города ...Две недели и они пустят ракеты по Кредмашу снова
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29.06.2022 11:05 Відповісти
Вони там щось чули про непрямий умисел? Це не змінює кваліфікацію з умисного вбивства на вбивство через необережність.
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29.06.2022 11:06 Відповісти
это они так кацапов отмазывают...
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29.06.2022 11:30 Відповісти
це свідомий прямий умисел. влучили, найімовірніше по маяку.
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29.06.2022 12:26 Відповісти
идиоты поедте и посмотрите куда упала вторая ракета или ниже видео найдите ..разведка называется..
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29.06.2022 11:07 Відповісти
бро скинь ссылку этого фото если можешь
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29.06.2022 11:10 Відповісти
теперь я вспомнил ..до взрыва за час тепловоз делал ходку в сторону 1 горбольницы а потом вернулся 4 дня назад на жд путях была авария ...ранше редко тепловоз можно было увидеть идущий в карьер ..кто то нехило здает наших ..возможно что то было если они понимают какое отношение имеет Кременчуг к РСЗО...и где оно ...
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29.06.2022 11:16 Відповісти
Sky news запостил фотки со спутника. Удар в северную часть ТРЦ
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29.06.2022 11:18 Відповісти
так они попали в этот обьэкт это первый цех что за бред пишет разведка Британии
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29.06.2022 11:08 Відповісти
вор ограбил банк забрал золото но в это время ему мешали охранники он их убил за одно и прикончил свидетелей... это оправдание убивать украинцев? пусть ***** по мавзолею лупит ракетами думает а что чеченев метежных воспитывает...
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29.06.2022 11:10 Відповісти
расее верить - себя не уважать, они всему миру уши прожужжали, какое у них высокоточное оружие , но когда нужно избежать ответственности оно сразу стреляет не туда. И пошли отмазки!! орки они и есть орки!
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29.06.2022 11:11 Відповісти
пропаганда-спотворення дійсності в інтересах певної структури, з повним ігноруванням будь якої іньшої реальної картини. таким чином формується необхідні підстави для досягнення своїх цілей.
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29.06.2022 12:33 Відповісти
Блин, кому нужны эти оправдания? Цензор, ну зачем вообще это писать ?

Они лупят по Украине и гибнут люди . И нечего притягивать ЗА УШИ всяких писак ‼️
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29.06.2022 11:14 Відповісти
пишуть, що поруч з цим ТРЦ - залізничний вокзал... Хотіли повторити в Кременчуку Краматорськ?
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29.06.2022 11:16 Відповісти
макрон за эту версию тоже эуб даёт!
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29.06.2022 11:16 Відповісти
РФ вероятно хотела попасть двумя ракетами в ТРЦ, но одна попала в соседний инфраструктурный объект
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29.06.2022 11:17 Відповісти
Яка різниця куди хотіли влучити- важливо куди попали.
Тим паче це виглядає як виправдання росін.
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29.06.2022 11:21 Відповісти
нельзя оправдывать кого-то только на основе предположений..., что они хотели или не хотели, теперь не важно, рашисты попали в трц убили и искалечили много людей, уничтожили чужое имущество и нанесли огромный урон чьему-то бизнесу..., все, их желания уже никого не интересуют...
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29.06.2022 11:25 Відповісти
Ну да,ну да ... И в МН-17 они не целились, и в Солсбери они приехали "шпиль посмотреть".
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29.06.2022 11:25 Відповісти
Вражає що хтось дає такі уточнення та ще й розповсюджує! Нащо? Ну нащо писати куди вони не поцілили? напишіть вже і координати куди треба і по чому.
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29.06.2022 11:28 Відповісти
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» - одно из наиболее известных крылатых выражений Виктора Степановича Черномырдина,

Хотели как лучше, а получилось как всегда Материал из Википедии

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29.06.2022 11:29 Відповісти
А можна розвідувати до, а не після??
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29.06.2022 11:32 Відповісти
Заткнула бы та разведка Британии своё хавало.
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29.06.2022 11:34 Відповісти
Вони влучили туди куди хотіли. Зробили тільки так щоб хтось міг подумати, що вони хотіли не туди. Крім того стріляли вдень, щоб було побільше жертв.
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29.06.2022 11:35 Відповісти
А в цього писаки нема версії на рахунок одного терориста - можливо він теж хотів просто пролетіти між двома хмарочосами?
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29.06.2022 11:36 Відповісти
Нафіга британська розвідка такі висери робить???
А як завтра ху*ло захоче запустити ракету по Київу а прилетить у Лондон, цікаво шо тоді ваша розвідка скаже???
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29.06.2022 11:43 Відповісти
Не надо путать геноцид с теорией вероятности. Такие заявы - не что иное как скрытая попытка оправдания путинского терроризма по отношению к народу Украины!
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29.06.2022 11:47 Відповісти
четкая формулировка. респект.
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29.06.2022 12:36 Відповісти
А давайте теперь мы будем целиться в аэродром, а попадём по кремлю ?
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29.06.2022 11:56 Відповісти
Ну і нащо ви нам це зараз розповідаєте,розвідка Британії?
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29.06.2022 12:18 Відповісти
бонди ссуть дивитися правді в очі. тактика параши геноцид Українців, це нацизм у чистому вигляді.
свідома й цілеспрямаванна агресія проти мирних громадян, дітей, руйнування житла, це Буча у масштабах цілої країни.

сдохні *****, потвора кремлівська.

Слава Нації. піZда фашистській *********.
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29.06.2022 12:20 Відповісти
ІnКostenko080622-...@InYv_Sergienko

Беруть і вбивають кожного дня людей в центрі Європи ракетами. Невже світ за 77 років немає жодного механізму,щоб припинити насильство від хворого на голову маньяка?Невже світ не розуміє,яку ціну платять українці? Розуміє. Купа питань, купа...
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29.06.2022 12:20 Відповісти
Не хотіли б жертв --- вночі б шваркнули по тому заводу. Знали вони коли шмальнути і куди. Прості орські природні вбивці.
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29.06.2022 13:46 Відповісти
 
 