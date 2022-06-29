РФ, імовірно, хотіла вдарити по сусідньому з ТЦ об’єкту в Кременчуці, - розвідка Британії
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Існує "реальна можливість" того, що російські військові 27 червня під час ракетного удару по кременчуцькому торговому центру хотіли влучити в сусідній інфраструктурний об’єкт.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Неточність російських ударів на великі відстані і раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня 2022 року. Російські планувальники, швидше за все, залишаються готовими погодитися на високий рівень супутніх втрат, коли вирішують завдати удару по цілі", - йдеться в повідомленні.
Раніше міністерство оборони РФ підтвердило завдавання ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. При цьому там твердять, що нібито били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував". Блогер Necro Mancer опублікував фото, на якому видно, що ракети влучили в цивільний об’єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені.
Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Понад 20 людей загинули, 59 дістали поранення, ще 40 вважають зниклими без вісті.
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шоб вони виздихали, миротворці і визволителі!
ирония в тему
"Він хотів кинути гранату в Василя, але він був у натовпі і тому загибло 10 людей, а у Василя не попало".
Ну може вони й били по "ангарах",але "сверхточная" ракета на електрониці із змародеріної пральної машини вирішила інакше.
Они лупят по Украине и гибнут люди . И нечего притягивать ЗА УШИ всяких писак ‼️
Тим паче це виглядає як виправдання росін.
Хотели как лучше, а получилось как всегда Материал из Википедии
А як завтра ху*ло захоче запустити ракету по Київу а прилетить у Лондон, цікаво шо тоді ваша розвідка скаже???
свідома й цілеспрямаванна агресія проти мирних громадян, дітей, руйнування житла, це Буча у масштабах цілої країни.
сдохні *****, потвора кремлівська.
Слава Нації. піZда фашистській *********.
Беруть і вбивають кожного дня людей в центрі Європи ракетами. Невже світ за 77 років немає жодного механізму,щоб припинити насильство від хворого на голову маньяка?Невже світ не розуміє,яку ціну платять українці? Розуміє. Купа питань, купа...