РФ, імовірно, хотіла вдарити по сусідньому з ТЦ об’єкту в Кременчуці, - розвідка Британії

Існує "реальна можливість" того, що російські військові 27 червня під час ракетного удару по кременчуцькому торговому центру хотіли влучити в сусідній інфраструктурний об’єкт.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Неточність російських ударів на великі відстані і раніше призводила до масових жертв серед цивільного населення, у тому числі на залізничному вокзалі Краматорська 9 квітня 2022 року. Російські планувальники, швидше за все, залишаються готовими погодитися на високий рівень супутніх втрат, коли вирішують завдати удару по цілі", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністерство оборони РФ підтвердило завдавання ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. При цьому там твердять, що нібито били по "ангарах зі зброєю", а ТРЦ "не функціонував". Блогер Necro Mancer опублікував фото, на якому видно, що ракети влучили в цивільний об’єкт, а цехи заводу, що стоять неподалік, цілі і неушкоджені.

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Нагадаємо, що 27 червня росіяни завдали ракетного удару по торговельному центру "Амстор" в Кременчуці. В той час у ньому перебувало близько тисячі осіб. Понад 20 людей загинули, 59 дістали поранення, ще 40 вважають зниклими без вісті.