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Сам на сам із Росією нам складно, тому підтримка Європи та США дуже важлива, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна підтримка Заходу.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ.

"Сам на сам із Росією нам складно. І, напевно, ми не витримаємо, тому дуже важлива підтримка Європи та США… Всі повинні зрозуміти, що це не наша війна. Не просто війна Росії з Україною, це війна всього цивілізованого світу з РФ, з її військово-політичним керівництвом, з її армією. Ми не зможемо одні, і слава Богу, що нам допомагають", - зазначив президент.

За словами Зеленського, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє, і програє демократія. Перемога також буде спільною.

"Якщо ми програємо, то програє демократія. А значить, програють США, європейські держави, які декларують ці цінності, про які ми всі так багато говоримо. Знаю, що всім непросто, і розумію, що дуже далеко те, що відбувається в нас, і деяким державам складно це до кінця детально зрозуміти", - сказав він.

Також, вважає президент, для війни немає дистанції, її наслідки так чи інакше торкнуться всіх на планеті.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
Конечно сложно, когда папа Карло нынешнего Буратины готов недорого сдать страну Куйлу:
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29.06.2022 11:10
+6
Клоун нюхнув зранку і його поперло.
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29.06.2022 11:13
+4
А как же предвыборные обещания 73% лохотрату, уставшего от войны?

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29.06.2022 11:09
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якщо світ втомиться від цієї війни, то мы сольем отработанное ядерное топливо вниз по Днепру и взорвем все 16 энергоблоков АЭС. И трахайтесь сами на этой планете дебилы
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29.06.2022 11:04 Відповісти
уявіть собі що президент віддає розпорядження, усім 40 мільйонам українців, зібрати усе що можно унести, бути готовими виїхати за межі України із замінувати (спалити і т.п.) усе що є включно із лісами та полями?

Хотів би бачити я заточ Шольца і Макрона...
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29.06.2022 11:09 Відповісти
И пусть только попробуют не пропустить нас к себе и содержать наш великий анклав, бо работать мы не будем
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29.06.2022 11:14 Відповісти
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29.06.2022 11:27 Відповісти
И битого стекла наглотаемся, что бы порезались при изнасиловании.
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30.06.2022 05:14 Відповісти
А значить, програють США, європейські держави, які декларують ці цінності Джерело: https://censor.net/ua/n3350947
вряд ли они "програють" - они продолжат жить под зонтиком НАТО, закупять оружие до зубов, возможно построят овер дохрена укреп райнов, заминируют важные направления и так далее
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29.06.2022 11:06 Відповісти
Нато? Немає ніякого Нато. Є США, Британія та всі інші. Якщо ***** захоче захопити Прибалтику, він зробить це за день, поки такі як Столтенберг розчехляться.
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29.06.2022 11:32 Відповісти
А как же предвыборные обещания 73% лохотрату, уставшего от войны?

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29.06.2022 11:09 Відповісти
Конечно сложно, когда папа Карло нынешнего Буратины готов недорого сдать страну Куйлу:
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29.06.2022 11:10 Відповісти
Вы упоротые. Если бы Зеля хотел сдать, давно бы сдал. Иначе, чего тогда рашисты хотели посадить на трон в Киеве то царева, то януковича?
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29.06.2022 11:20 Відповісти
Данілов: якщо зупинити війну без згоди українців, вони продовжать воювати без влади.
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29.06.2022 11:30 Відповісти
Звичайно що би воювали, але ніхто 777, himars та інше важке озброєння не дав би.
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29.06.2022 11:43 Відповісти
Шо? Данілов у вас вже не зрадник? Цікаво ви перевзуєтесь.
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29.06.2022 12:20 Відповісти
Он уже не может сдать, иначе его самого сдадут. На колбасу...
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29.06.2022 12:14 Відповісти
Дебіл. А хто б тому конченому дозволив би. То і сидить це лайно, що виїхати не дали.
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29.06.2022 12:35 Відповісти
Клоун нюхнув зранку і його поперло.
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29.06.2022 11:13 Відповісти
На саміті в Мадриді НАТО чітко заявить, що Росія становить пряму загрозу безпеці Альянсу, а Китай не розглядатиметься як противник. Про це на пресконференції 29 червня заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
За його словами, очікується, що лідери НАТО узгодять на саміті стратегічну концепцію, яка представить Росію як головну загрозу безпеці Альянсу. Він зазначив, що нова концепція відрізнятиметься від тієї, що була ухвалена у 2010 році, коли на саміті НАТО був присутній тодішній президент РФ і Росія була оголошена стратегічним партнером.
Також Столтенберг заявив, що у новій стратегічній концепції Китай "не згадується жодним словом".
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29.06.2022 11:19 Відповісти
А чого ж ти, гнида, плював в бік США!?
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29.06.2022 13:12 Відповісти
Так хай ця шобла радників позаштатних радників знову від імені держави знов погавкає персонально на якогось західного лідера. На кінець квітня Німеччина була на четвертому місті по допомозі Україні. Напевне тому включилась ціла низка акцій провокаційного характеру. Тепер дивуються, що не так. Або не дивуються, а руки потирають?
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29.06.2022 13:29 Відповісти
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29.06.2022 13:31 Відповісти
Зеленському звісно "какая разница", але ж його пресслужба могла б підказати, що сам на сам- це мовою окупанта. Українською- наодинці
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29.06.2022 14:54 Відповісти
 
 