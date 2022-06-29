Сам на сам із Росією нам складно, тому підтримка Європи та США дуже важлива, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні необхідна підтримка Заходу.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю NBC, інформує Цензор.НЕТ.
"Сам на сам із Росією нам складно. І, напевно, ми не витримаємо, тому дуже важлива підтримка Європи та США… Всі повинні зрозуміти, що це не наша війна. Не просто війна Росії з Україною, це війна всього цивілізованого світу з РФ, з її військово-політичним керівництвом, з її армією. Ми не зможемо одні, і слава Богу, що нам допомагають", - зазначив президент.
За словами Зеленського, якщо світ втомиться від цієї війни, то програє, і програє демократія. Перемога також буде спільною.
"Якщо ми програємо, то програє демократія. А значить, програють США, європейські держави, які декларують ці цінності, про які ми всі так багато говоримо. Знаю, що всім непросто, і розумію, що дуже далеко те, що відбувається в нас, і деяким державам складно це до кінця детально зрозуміти", - сказав він.
Також, вважає президент, для війни немає дистанції, її наслідки так чи інакше торкнуться всіх на планеті.
Будь ласка, зачекайте...
Хотів би бачити я заточ Шольца і Макрона...
вряд ли они "програють" - они продолжат жить под зонтиком НАТО, закупять оружие до зубов, возможно построят овер дохрена укреп райнов, заминируют важные направления и так далее
За його словами, очікується, що лідери НАТО узгодять на саміті стратегічну концепцію, яка представить Росію як головну загрозу безпеці Альянсу. Він зазначив, що нова концепція відрізнятиметься від тієї, що була ухвалена у 2010 році, коли на саміті НАТО був присутній тодішній президент РФ і Росія була оголошена стратегічним партнером.
Також Столтенберг заявив, що у новій стратегічній концепції Китай "не згадується жодним словом".