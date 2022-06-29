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Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять. Але їхніх військових вдесятеро більше, - Зеленський. ВIДЕО
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Щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC, передає Цензор.НЕТ.
"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця - їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося", - зазначив він.
За словами Зеленського, на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.
Топ коментарі
+25 Right Right 2d264255
показати весь коментар29.06.2022 11:30
+22 Maksim Perepelitca
показати весь коментар29.06.2022 11:25
+19 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар29.06.2022 11:21
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Будь ласка, зачекайте...
У нас мінімум півмільйона солдат.
Ну нехай половина з них прикриває вирогідну загрозу з Білорусії, та з областей рашки, де має активних бойових дій.
Але ж решта половина це 250 тисяч на фронті, де є активні бойові дії.
А у рашистів там 200 тисяч. На фронті.
Ну нехай рашисти кинуть на луганський вузький фронт чверть - 50 тисяч, а на решті ділянках лишиться 150 тисяч у них.
Питання, хто нам заважає кинути туда, ще більше ніж рашисти, наприклад 100 тисяч?
Все одно у нас лишиться паритет з рашистами на інших ділянках фронта по 150 тисяч з обох боків
По-друге нас теж так багато, але техніки десь так на 100 тисяч.
Ось і вся проблема чому 1 до 10.
Для справи, вся армія рашки не більше 800 тисяч.
Вірите, що рашисти всю свою армію кинули в Україну, і ні один рашистський солдат вже не лишився в рашці?
А хоч хтось з них додавав всі ті сотні нових колон, що їде чи везуть поїздами - відео з якими продовжують появлятись? Сотні Т62 яких підвезли теж були в цих 200 тисяч?
Тому так вони "брешуть" і їх аналітики гівно, яке давало 3 дня і яке тупо рахувати навіть не здатне.
"а чого не 10 мільйонів" - бо у них всього структура дозволяє утримувати мільйон. Більше розгорнути не могли. Бо це логістика.
Бо треба враховувати, що наші війська розміщуються ще й там, де військових дій зараз немає - Волинь, Рівненська обл., Житомирська, Київська, Одеська і т.д.
Хоча все навпаки. Росіяни нагнали мільйон якщо не більше. І це вбивається об наші тисяч 100 на яких є техніка. Всі решта наших або охороняють можливі напрямки атаки, або чекають техніку.
Чим більше скупчення військ на одній ділянці - тим більше в них втрат від обстрілів і війська менш мобільні!
Ми не можемо собі дозволити такі втрати та витрачання мобільності.
А Рашці на це пофіг.
Тому і виникають таки тимчасові переваги ворога 10 до 1.
Но Зеленский вообще мало понимает в войне, плохо считает, и еще хуже может это всё обьяснить, отсюда и эти пространные заявления ни о чем.
С другой стороны люди сами по себе не воюют, нужна техника и много. Толку от того, что мы наберем миллион солдат чисто в армию тоже не будет никакого. Пока они без техники - это просто толпа людей, а не боеспособные подразделения.
Орки переважають танками але велику кількість знищено на іншу кількість 1 до 10 в нас протитанкова зброя.Далі авіація перевага але також їх перевагу ми звели до паритету.Далі артилерія тут перевага є питань немає.Є боротьба з нею але нам потрібно більше.Машини і легка броня немає сенсу вести облік вона знищується на раз два.Підходимо до головного жива сила.В орків 120 БТГ включаючи резерви.Це приблизно 150 тис зомбі.В українській армії 800 тим бійців ба більше і це тільки ЗСУ !
Добре частина на заході хай 150 тис щоб було 1 до 15 проти білорусів і орків.Далі харківщина 7-10 бтг орків там явно десь 50 тис наших бійців.Далі луганщина і донецький напрямок вцілому 50 бтг орків.Під самим Лисичанском 20 бтг кількість наших військ знає тільки верх.Далі все інше херсонщина і запоріжжя де також приблизно 100 тис наших військ по всьому фронті.
І ось тут питання якого дідька на луганщині і донецькому напрямку перевага орків 1 ДО 10 !!! 120 тис орків проти більше ніж 800 тис і в них перевага в живій силі?Пане президента с такими заявами або їх взагалі непотрібно казати або розуміти що нервуєтє людей с такою матиматикою !!!Це щоб без матів.
А тепер Україна. Мобілізувала справді так багато. Але техніки немає. А ще кордон широкий. Ось вам і 1 до 10. Наші або чекають техніку, або не дають шанс щоб у наступ пішла рб, чи щоб рф змогла знайти слабину та перекинути і зайти з іншої сторони.
Згідно них західний військовий округ вже кінчився.
У них є нафта та газ доходи з яких вони тратили на армію. Ми на армію тратили 5 мільярдів $ вони офіційно 65. Тобто в 11 раз більше.
Там навіть до деяких вк сторінки викладають.
Ще раз росія виставили не тільки 120 бтг, а всю армію рф яка на ротації в цих бтг (ви що відео з новими колонами які йдуть по рф не бачили??? ), все насилу мобілізоване чоловіче населення ордло (воно йде окремим списком), чвк росії (які йдуть окремим списком), білоруси в формі рф, сирійці, осетини-абхази і так далі. Там більше мільйона точно.
А тепер Україна. Мобілізувала справді так багато. Але техніки немає. А ще кордон широкий. Ось вам і 1 до 10. Наші або чекають техніку, або не дають шанс щоб у наступ пішла рб, чи щоб рф змогла знайти слабину та перекинути і зайти з іншої сторони.
Росія кинула на війну проти України понад 160 тисяч військових - Резніков
Напевне ті що купили за Порошенко він забрав із собою.
І він не скільки бреше, просто він юрист.
Інакше скажіть мені т62 теж порахували в ці 160 тисяч? А всі ті сотні нових колон (на десятки та сотні одиниць техніки) відео з якими викладають росіяни? А це все було після того як наступ накрився.
Це прямий натяк на те що т62 це якраз ті сотні тисяч що прийшли після початкових 160.
Про що з цим ботом сперечатися?
Ага , зібрали усю армію від Калінграду до Владівостоку , з усіх кордонів і відправили в Україну....
Добре, що розвідка США і Британії "нелохи " і знаходяться в притомному стані і не несуть таку нісенітницю. Щось до розвідданних США у мене більше довіри чим до офісу пана Президента бо за розвідданними офісу Президена ми повинні були ще в травні займатися шашликами...а до цього пан Зеленьский в січні робив у Буковелі кльові фоточки і всіх заспокоював, а не займався підготовкою до війни, а пан Арахамія взагалі дахом поїхва і казава, що заяви США про підготовку РФ до війни псують фінансовий клімат в Україні.
І так зібрали всю армію яку мали і продули. Мені викладати тут відео як везуть колони з відусіль та продовжують везти вже після того як відійшли з під Києва? Чи може вам хватить того факту що появились т62 і везуть вагонами снаряди із рф?
А ми мобілізували мільйон.
І він той мільйон десь пропав, бо співвідношення на фронті 1 до 10.
Я ось показую на прикладі появи т62, сотень інших колон з технікою яку довозили росіяни, що ворога на багато більше чим 160 тисяч. І пояснюю що не зважаючи на мобілізацію ми чекаємо техніку та досі майже всіх тримаємо в резерві. Тому запросто виходить 1 до 10. І при таких умовах росіяни всеодно кінчаються.
З цього виходить що коли прийде час, техніка по лендлізу та решта у нас буде армія, яка зараз не на фронті, а ось в рф не факт що вдасться хоч когось нашкребти.