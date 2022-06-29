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війна (56511) Зеленський (17450)

Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять. Але їхніх військових вдесятеро більше, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Щоденні бойові дії в Україні завдають великих втрат, зокрема й Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC, передає Цензор.НЕТ.

"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п’ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими й сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них є десять своїх, на одного нашого бійця - їхніх десять. Хоч би якими міцними ми були, але їх у десять разів більше. Нам складно, але ми тримаємося", - зазначив він.

За словами Зеленського, на деяких ділянках українські сили оборони відтісняють ворога, а з деяких були змушені відходити через чисельну перевагу противника.

Також читайте: Сам на сам із Росією нам складно, тому підтримка Європи та США дуже важлива, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+25
Правда в тому що в ******** військах вирішує не піхота з автоматами, а техніка і снаряди, а їх в кацапів набагато більше
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29.06.2022 11:30
+22
... Вова , похмелися . Що ти верзеш ??
Це навіщо такий - гавновброс ? Це щоб українці звикали до думки про капітуляцію ??
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29.06.2022 11:25
+19
Бла-бла-бла,цинічний блазень!!!))
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29.06.2022 11:21
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Враховуючи кількість доступної артилерії, іншої техніки на передовій, цілком можливо. Тактика маневриної оборони не передбачає задіяної великої кількості особового складу. З автоматом бігати коли працює арта немає сенсу
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29.06.2022 15:10 Відповісти
Ні ми ні москалі ні ЦРУ, в своїй статистиці не рахує всіляких вагнерівців і лугандонців, а по втратам вони йдуть 1 до 2 до росіянчиків, тому до 150 тис росіян можна додавати тисяч 70-80 цих істот.
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29.06.2022 12:02 Відповісти
Ви хоч слухали його пряму мову, щоб робити такі висновки???
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29.06.2022 13:59 Відповісти
А навіщо слухати цього ЗЕбуїна, вонон здатне сказати нічого розумного, а про "Какая Разніца" "Дагаваріцца па середіне" ми вже чули. Чи ти хочеш сказати що з початком війни ЗЕлупа набрався розуму?
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29.06.2022 20:59 Відповісти
Він озвучує тільки те, що кажуть йому на нарадах військові і розвідка. Невже не зрозуміло!
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29.06.2022 12:05 Відповісти
Він, точніше воно, озвучує те, що йому кажуть єрмак і бєня! А до військових воно не має ніякого стосунку!
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29.06.2022 12:22 Відповісти
Може і так! Але головний висновок, який він з цього робить: що сам на сам з росією, ми не впораємось, нам потрібна підтримка!! Слухайте уважно інтерв`ю і не робить висновків по заголовках!!
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29.06.2022 13:46 Відповісти
ты что совсем тупой? а что разве нам не помогают?
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29.06.2022 17:03 Відповісти
Ты сам тупица- существующей помощи недостаточно.
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29.06.2022 19:37 Відповісти
1:10 - преувеличение. Но Вопрос не в общей численности армий, а в численности на конкретном участке боевых действий. Россия может себе позволить сконцентрировать группы на узких направлениях удара, а Украина распределяет войска на большей площади. Именно поэтому возня беларусов у границы, даже без нападения, отвлекает значительную часть ариии, а ещё сколько границы с Россией
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29.06.2022 12:06 Відповісти
в локальних боях буває і 1:10, таке точно було на Київщині весною.
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29.06.2022 12:09 Відповісти
Досить вже казки тут розказувати, та нести маразм по чисельну перевагу рашистів.
У нас мінімум півмільйона солдат.
Ну нехай половина з них прикриває вирогідну загрозу з Білорусії, та з областей рашки, де має активних бойових дій.
Але ж решта половина це 250 тисяч на фронті, де є активні бойові дії.
А у рашистів там 200 тисяч. На фронті.
Ну нехай рашисти кинуть на луганський вузький фронт чверть - 50 тисяч, а на решті ділянках лишиться 150 тисяч у них.
Питання, хто нам заважає кинути туда, ще більше ніж рашисти, наприклад 100 тисяч?
Все одно у нас лишиться паритет з рашистами на інших ділянках фронта по 150 тисяч з обох боків
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29.06.2022 12:23 Відповісти
По-перше росіян не менше мільйона. Вся армія рф, всі чоловіки ордло, білоруси в формі рф, сирійці, чвк, абхази-осетинці...

По-друге нас теж так багато, але техніки десь так на 100 тисяч.

Ось і вся проблема чому 1 до 10.
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29.06.2022 12:38 Відповісти
Ясно, значить, Міноборони, Генштаб, ГРУ, ЦРУ, Госдеп США, ітд... брешуть, бо згідно їхніх даних рашистів не більше 200 тисяч в Україні.
Для справи, вся армія рашки не більше 800 тисяч.
Вірите, що рашисти всю свою армію кинули в Україну, і ні один рашистський солдат вже не лишився в рашці?
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29.06.2022 12:49 Відповісти
А де вони кажуть саме про таку кількість? Хтось рахував з них мобіків? Чи може хоч хтось рахував з них скільки з чвк?

А хоч хтось з них додавав всі ті сотні нових колон, що їде чи везуть поїздами - відео з якими продовжують появлятись? Сотні Т62 яких підвезли теж були в цих 200 тисяч?

Тому так вони "брешуть" і їх аналітики гівно, яке давало 3 дня і яке тупо рахувати навіть не здатне.
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29.06.2022 13:04 Відповісти
120 бтг орків наразі в крайні які в трястя мільйон навіть с недокусками ордло ну що це за маячня а чого не 10 мільйонів?
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29.06.2022 12:50 Відповісти
А т62 теж в цих бтг початково були?



"а чого не 10 мільйонів" - бо у них всього структура дозволяє утримувати мільйон. Більше розгорнути не могли. Бо це логістика.
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29.06.2022 13:22 Відповісти
Потому что есть е-Беня . Которого ищет ФБР. И если Украина будет сильная и незалежная , его придется сдать в США, а вы как понимаете он оставшиеся дни не хочет сидеть в тюрьме, поэтому Украину эти прихвостни будут сдавать, чтобы это что дальше жировало сколько ему бог отметил. Пока его не сдадут или не представится с Моисеем.
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29.06.2022 12:52 Відповісти
Місцеві матєматіки, починають множити кількість наших військ на 10 і щось у них не клеїться.
Бо треба враховувати, що наші війська розміщуються ще й там, де військових дій зараз немає - Волинь, Рівненська обл., Житомирська, Київська, Одеська і т.д.
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29.06.2022 12:08 Відповісти
Є таке .. Сина мого знайомого , мобілізували в ЗСУ ще на початку березня . Зараз він , в складі підрозділу одної з бригад , і досі проходить навчання , за 700 км від фронту . Пів дня на полігоні , пів дня господарчі роботи . Тримають у резерві . Двічі вже їх хотіли відправити на фронт , і двічі давали - відбій .
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29.06.2022 12:39 Відповісти
Це не місцеві. Це ботва яка має ціль показати що вс рф перемагає малими силами мільйонну армію України.

Хоча все навпаки. Росіяни нагнали мільйон якщо не більше. І це вбивається об наші тисяч 100 на яких є техніка. Всі решта наших або охороняють можливі напрямки атаки, або чекають техніку.
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29.06.2022 12:45 Відповісти
Нехай іде у відставку ця біда України..
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29.06.2022 12:10 Відповісти
Тобто їх 7 мільйонів? Тому що в нас армія вже 700 тисяч з офіційних повідомлень.
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29.06.2022 12:11 Відповісти
Правда у:
Чим більше скупчення військ на одній ділянці - тим більше в них втрат від обстрілів і війська менш мобільні!
Ми не можемо собі дозволити такі втрати та витрачання мобільності.
А Рашці на це пофіг.
Тому і виникають таки тимчасові переваги ворога 10 до 1.
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29.06.2022 12:16 Відповісти
Орки заміняють піхоту на низько навчену артилерію і випалюють все. Потрібно рахувати не людей а людей з важкою зброєю. Тоді перевага 1 до 10 це дійсно так
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29.06.2022 13:19 Відповісти
насипаите а шо воно дає --Лужнии сказав хто не при ділах не вякаите
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29.06.2022 12:20 Відповісти
Це родинне, як і скумбрія по 8 грн? Погано даються точні науки чи розрахунок на 73% дебілів.
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29.06.2022 12:26 Відповісти
Ну как правильно подметили выше, во-первых миллион это всех силовиков в Украине. Если убрать из них полицию, погранцов, часть Нацгвардии, учесть что нужно держать войска на севере, против Беларусь, под Одессой и вообще по территории, то по факту против 200 тысяч вражин окажется хорошо если 300 тысяч наших. И пока враг владеет инициативой, то он может концентрировать половину своих сил против какой-то отдельной части наших войск. И создавать локальное превосходство даже в людях.
Но Зеленский вообще мало понимает в войне, плохо считает, и еще хуже может это всё обьяснить, отсюда и эти пространные заявления ни о чем.
С другой стороны люди сами по себе не воюют, нужна техника и много. Толку от того, что мы наберем миллион солдат чисто в армию тоже не будет никакого. Пока они без техники - это просто толпа людей, а не боеспособные подразделения.
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29.06.2022 12:35 Відповісти
Неправильно по мільйону даних немає і головнее численість ЗСУ !Не треба сюди ліпити силовіків дснс і інших.
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29.06.2022 12:46 Відповісти
Так давайте трохи поміркуємо.
Орки переважають танками але велику кількість знищено на іншу кількість 1 до 10 в нас протитанкова зброя.Далі авіація перевага але також їх перевагу ми звели до паритету.Далі артилерія тут перевага є питань немає.Є боротьба з нею але нам потрібно більше.Машини і легка броня немає сенсу вести облік вона знищується на раз два.Підходимо до головного жива сила.В орків 120 БТГ включаючи резерви.Це приблизно 150 тис зомбі.В українській армії 800 тим бійців ба більше і це тільки ЗСУ !
Добре частина на заході хай 150 тис щоб було 1 до 15 проти білорусів і орків.Далі харківщина 7-10 бтг орків там явно десь 50 тис наших бійців.Далі луганщина і донецький напрямок вцілому 50 бтг орків.Під самим Лисичанском 20 бтг кількість наших військ знає тільки верх.Далі все інше херсонщина і запоріжжя де також приблизно 100 тис наших військ по всьому фронті.
І ось тут питання якого дідька на луганщині і донецькому напрямку перевага орків 1 ДО 10 !!! 120 тис орків проти більше ніж 800 тис і в них перевага в живій силі?Пане президента с такими заявами або їх взагалі непотрібно казати або розуміти що нервуєтє людей с такою матиматикою !!!Це щоб без матів.
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29.06.2022 12:44 Відповісти
Ще раз росія виставили не тільки 120 бтг, а всю армію рф яка на ротації в цих бтг (ви що відео з новими колонами які йдуть по рф не бачили??? ), все насилу мобілізоване чоловіче населення ордло (воно йде окремим списком), чвк росії (які йдуть окремим списком), білоруси в формі рф, сирійці, осетини-абхази і так далі. Там більше мільйона точно.

А тепер Україна. Мобілізувала справді так багато. Але техніки немає. А ще кордон широкий. Ось вам і 1 до 10. Наші або чекають техніку, або не дають шанс щоб у наступ пішла рб, чи щоб рф змогла знайти слабину та перекинути і зайти з іншої сторони.
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29.06.2022 12:52 Відповісти
По твоей логике в раше вообще военных не осталось,все здесь.И границы ни кто не охраняет и военные части на замок закрыты.А тебя не смущает,что население Параши всего в 3 раза больше украинского.А территория намного больше.У них априори армия не может быть намного больше.
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29.06.2022 13:14 Відповісти
Ви що не слухаєте перехоплення які викладає сбу і новини з які тут публікують?

Згідно них західний військовий округ вже кінчився.

У них є нафта та газ доходи з яких вони тратили на армію. Ми на армію тратили 5 мільярдів $ вони офіційно 65. Тобто в 11 раз більше.
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29.06.2022 13:27 Відповісти
эти липовые перехоплення баканов клепает как зеленский свои тупые видосики
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29.06.2022 17:08 Відповісти
А що ще фейкове?

Там навіть до деяких вк сторінки викладають.
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29.06.2022 17:58 Відповісти
Ти розміри країни ще зрівняй і саму логистику яка коштує шалених грошей і купу всього ти реально не розуміешь що кажешь наслухався якойсь дичини і в це віриш.
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30.06.2022 00:31 Відповісти
Ще раз я кажу про живу силу не треба сюди плести технику.Про мільйон це повна несинітниця !
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30.06.2022 00:30 Відповісти
А почему не учитывается мирное население? У нас потери уже идут на сотни тысяч + разрушенные города + уничтоженная инфраструктура...
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29.06.2022 12:49 Відповісти
сотень тисяч втрат серед мирного населення у нас не має. Десятки так, але ви дуже перебільшили.
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29.06.2022 14:20 Відповісти
А Марік пів мільйонний куди подівся?
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29.06.2022 15:37 Відповісти
Выехал в другие населенные пункты
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29.06.2022 16:24 Відповісти
Евакуювали біля 40тис до *********, дехто прорвався в Запоріжжя та іншу територію України. Залишилось в окупації біля 150тис. Інших з 500тис. на жаль уже немає
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29.06.2022 22:41 Відповісти
так чего же твои кацапы убивают мирных если они пришли типа их "освобождать"
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29.06.2022 17:09 Відповісти
Ох і брешуть ж нам. Кількість сухопутних військ в РФ заголом - 280 000, воює тут іх половина. Сам же пан Зеленський нещодавно казав, що в Україні до лав ЗСУ мобілізовано 700 000, тож не зрозуміло чому пане Президент вважає своїх громадян недалекими і розповідає, що орків в 10 раз більше.
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29.06.2022 12:49 Відповісти
Брешете ви. ВОЮЄ ВСЯ АРМІЯ РФ крім флоту що в океанах.

Ще раз росія виставили не тільки 120 бтг, а всю армію рф яка на ротації в цих бтг (ви що відео з новими колонами які йдуть по рф не бачили??? ), все насилу мобілізоване чоловіче населення ордло (воно йде окремим списком), чвк росії (які йдуть окремим списком), білоруси в формі рф, сирійці, осетини-абхази і так далі. Там більше мільйона точно.

А тепер Україна. Мобілізувала справді так багато. Але техніки немає. А ще кордон широкий. Ось вам і 1 до 10. Наші або чекають техніку, або не дають шанс щоб у наступ пішла рб, чи щоб рф змогла знайти слабину та перекинути і зайти з іншої сторони.
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29.06.2022 12:53 Відповісти
то виходить Резніков бреше ?

Росія кинула на війну проти України понад 160 тисяч військових - Резніков
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29.06.2022 13:01 Відповісти
У нього Байрактари вперше в Україні появились в 2021 році.

Напевне ті що купили за Порошенко він забрав із собою.

І він не скільки бреше, просто він юрист.

Інакше скажіть мені т62 теж порахували в ці 160 тисяч? А всі ті сотні нових колон (на десятки та сотні одиниць техніки) відео з якими викладають росіяни? А це все було після того як наступ накрився.
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29.06.2022 13:11 Відповісти
А т-62 це що не танк? він не стріляє? Вони зараз в атаку йдуть тільки після повного знищення позиції артою та авіацією. Там можно взагалі на велосипедах наступати...
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29.06.2022 14:21 Відповісти
У меня вопрос - где тысячи т72, т80? И неужели т62 были в изначальных бтг?
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29.06.2022 14:28 Відповісти
Щось знищено, щось пошкоджено та ремонтується. не розумію суті запитання? Війна змінилась. РФ не наступає колонами, на даному етапі усі ці джавеліни до одного місця. Вони не підходять на відстань їх ураження, доки їхня арта та авіація не зрівняє із землею наші позиції. А в цих компонентах ми значно поступаємося.
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29.06.2022 14:37 Відповісти
В цьому і проблема, що наші сидять на позиціях, як з 2014 на Донбасі, цілями для рашиської арти. Перед наступом рашисти хочуть знищити позиції суперника. У перший місяць війни в ЗСУ не було позицій і окупанти успішно знищувались. Мабуть тоді розвиток подій пішов не за планом і для ЗСУ змінили тактику оборони. Тепер замість активних оборонно-наступальних дій військових змушують «тримати позиції» під шквальним прицільним вогнем переважаючої артилерії
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29.06.2022 15:57 Відповісти
Суть?

Це прямий натяк на те що т62 це якраз ті сотні тисяч що прийшли після початкових 160.
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29.06.2022 18:00 Відповісти
У цього зєлєнявого «ВОЮЄ ВСЯ АРМІЯ РФ», бо ми відео з новими колонами які йдуть по рф не бачили.
Про що з цим ботом сперечатися?
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29.06.2022 15:42 Відповісти
они все зеленые падлы брешут
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29.06.2022 17:11 Відповісти
Мабуть ви з офісу Президента...
Ага , зібрали усю армію від Калінграду до Владівостоку , з усіх кордонів і відправили в Україну....
Добре, що розвідка США і Британії "нелохи " і знаходяться в притомному стані і не несуть таку нісенітницю. Щось до розвідданних США у мене більше довіри чим до офісу пана Президента бо за розвідданними офісу Президена ми повинні були ще в травні займатися шашликами...а до цього пан Зеленьский в січні робив у Буковелі кльові фоточки і всіх заспокоював, а не займався підготовкою до війни, а пан Арахамія взагалі дахом поїхва і казава, що заяви США про підготовку РФ до війни псують фінансовий клімат в Україні.
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29.06.2022 13:15 Відповісти
Ні я той кого звали порохоботом з 2015 року.

І так зібрали всю армію яку мали і продули. Мені викладати тут відео як везуть колони з відусіль та продовжують везти вже після того як відійшли з під Києва? Чи може вам хватить того факту що появились т62 і везуть вагонами снаряди із рф?
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29.06.2022 13:31 Відповісти
Більше мільона в Україні.... Боже яке кончене.
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29.06.2022 13:17 Відповісти
Боже які ви *** в своїй пропаганді. Програєте і тепер виправдовуєтесь що це ви ще просто не напали, ось зараз владивостоку привезете техніку і як нападете.
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29.06.2022 13:29 Відповісти
О, а ось і прояв психічного розладу - називається параноя. Загляньте під стілець, може там ще один агент кремля.
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29.06.2022 13:38 Відповісти
Цей оп-ний кремлядський бот розмежовує себе з українцями. Засланий казачєк невдаха з проваленою місією посіяти капітулянські настрої
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29.06.2022 16:03 Відповісти
Капітулянські настрої це якраз є розказувати що ворога всього 160 тисяч.

А ми мобілізували мільйон.

І він той мільйон десь пропав, бо співвідношення на фронті 1 до 10.

Я ось показую на прикладі появи т62, сотень інших колон з технікою яку довозили росіяни, що ворога на багато більше чим 160 тисяч. І пояснюю що не зважаючи на мобілізацію ми чекаємо техніку та досі майже всіх тримаємо в резерві. Тому запросто виходить 1 до 10. І при таких умовах росіяни всеодно кінчаються.

З цього виходить що коли прийде час, техніка по лендлізу та решта у нас буде армія, яка зараз не на фронті, а ось в рф не факт що вдасться хоч когось нашкребти.
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29.06.2022 18:08 Відповісти
Та досить вже хєрню морозити боте. Екіпаж танку 3 людини, екіпаж БТР - 3 людини, машини постачання - 2 людини, самохідна артилерія - 4 людини, літак -2 людини, ударний вертоліт - 2 людини. Ти хоч, дурне, поділи 1 млн.+ на середню кількість екіпажу.
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29.06.2022 20:52 Відповісти
запомните раз и на всегда Зеленский ВРЕТ ВСЕГДА
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29.06.2022 17:10 Відповісти
Какая бравада?? Вы интервью слушали? Он прямым текстом говорит, что один на один с россией мы не справимся, нам нужна поддержка!!!
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29.06.2022 14:42 Відповісти
а что у нас нет поддержки? вы что зеленые клоуны совсем крышей поехали
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29.06.2022 17:13 Відповісти
Можливо мова йшла про регулярні професійні частини. Наївно думати шо сюди орки силою зганяють когось воюват.
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29.06.2022 13:16 Відповісти
Люди в 2019 вибрали, що буде так, хоч так вони і не хотіли, хотіли простих рішень. Ось наслідки. А казали: хуже не будет. Тепер ми всі в гіршій ситуації, ніж могли б бути. Бо змарновано час на підготовку. Але не факт, що путін не напав би в 2019 році, якби вибрали Порошенко тоді. Переговори в нормадському форматі, де хотіли переконати Зеленського капітулювали відтермінували напад на 2020 рік, а Ковід відтермінував напад ще на 2 роки. Так що вгадати точно, як і щоб б сталося - досить важко. Війна була невідворотна за будь-якого президента, який не підписав в би капітуляцію. Питання в масштабах війни. Тепер залишається воювати, допомогати армії і думати, щоб майбутнє, в кого воно буде, було в новій Україні, без корупції, з верховенством права.
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29.06.2022 13:51 Відповісти
хтось десь тут п..ть...кацапів в 3 рази більше ніж українців,в україні мобілізація! 700тис збройних сил,де кацапи взяли 7 млн? по друге- дн нашв мусора -120тис де хвалени корупционери сбушники 30 тис? десь хтось знову нюхнув
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29.06.2022 13:55 Відповісти
зеленський бреше про значну чисельну перевагу орків,у них перевага в кількості озброєння і ***********.Юрій Бутусов написав що наші військові змушені відступати бо дуже обмежена кількість *********** для далекобійної артилерії(152мм),а того що постачає захід, замало щоб змусити орків відступати.
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29.06.2022 14:12 Відповісти
Здесь вообще, хоть кто-то слушал интервью или вам достаточно манипулятивного заголовка лишь бы дерьма метнуть!?? Математики хреновы!!!
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29.06.2022 14:20 Відповісти
не дадим вам зеленым предателям сдать Украину
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29.06.2022 17:14 Відповісти
Или бегать голым по супермаркету
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29.06.2022 16:28 Відповісти
Не пойму логику Зе,призвали очень много....большинство,с марта по учебках в тылу,тероборона по сёлам окопалась,три месяца сидят....Хотя уже несколько раз ГРУ и Генштаб давали инфу что с Тирасполя не пойдут...нету там сил.Так почему в гарячих точках мало наших бойцов????У меня по месту жительства,знакомые,прошедшие АТО,патрулируют с полицией городок)))Хотя тут тыл....Не понятно)))
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29.06.2022 14:43 Відповісти
если им еще деньги платят то это вообще трата денег не эффективная
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29.06.2022 17:16 Відповісти
Так говорили, что наших войск почти миллион уже. Значит у России уже 10 миллионов войск. И значит брехали, что людей у нас хватает. Ни чего не хватает оказывается.
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29.06.2022 15:07 Відповісти
Нах говорити таке щоб мскалі думали що в них в чомусь перевага?
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29.06.2022 15:11 Відповісти
Вова так и не второпав что во время войны нужно не дороди для оккупанта делать и не видосики записывать а закупать отечественные дальнобойные и точные ракетные системы. Хотя я от Вовы изначально ничего не ожидал-на видмину вид 73% довбойоьбив
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29.06.2022 15:35 Відповісти
Интересно, а что у Зеленского было в школе по математике или хотя бы по арифметике?
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29.06.2022 16:27 Відповісти
Оманський кнур-розумник!Є домовленність з патрушевим,що будуть громить усю Україну так,що б були згідні на все... а то буде вам суцільний Кременчуг....так бєняренигат ???оманський кнур -бєнякаламой,докерувався Україною ? бєнякаламой,якщо ти підпав під таку дику залежність від кремлівської мафії,що вирішив повністю здати Україну (25 %% ВВП України-гопників рашистів вже не влаштовує) то може, вже треба тобі самому покінчити зі своїм нікчемним життям (рашисти тебе все одно знищать-здохнеш як скажена собака) і даси дихнути цілій державі ?
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29.06.2022 16:49 Відповісти
Народ, заспокойтеся, це інтерв'ю NBC, тобто розраховано на "зовнішній ринок", на іноземного читача, щоб пояснити партнерам, що допомогати артилерією, та ішою зброєю, потрiбно швидше, більше і якісніше. Числа, скоріш за все, перебільшені; добре це чи погано - я не знаю, але якщо допоможе, то добре. Ось і все. Аналізуйте, бережіть нерви, так не зрадо*oбте без зайвих причин.
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29.06.2022 17:52 Відповісти
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