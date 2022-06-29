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Новини Політика України
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Шабунін (459) Офіс Президента (1750)

Заступник Єрмака викинув з антикорстратегії поправку, яка стосується САП. Це могло дуже нашкодити отриманню статуса кандидата в члени ЄС, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

татаров

Відсутність поправки дуже посилювала аргументи противників надання Україні кандидатства в ЄС

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб отримати позитивне рішення Євроради, адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції і проголосувати у ВРУ антикорстратегію. Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються. Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП. Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася САП", - розповів він.

За словами Шабуніна, йдеться про поправку №511, яка б заборонила генпрокурору фактично керувати САП за відсутності обраного керівника.

"При цьому сама норма була декларативною - тобто не прямої дії. Для її запуску потрібно було голосувати окремі зміни. Тобто в реальному світі та правка нічого не змінювала, проте дуже-дуже посилювала аргументи противників надання нам кандидатства в ЄС. І це за три дні до голосування Євроради, яке, згідно з процедурою, мало відбутися консенсусом.

Читайте: "Для Єрмака, Татарова, Арестовича активісти - вороги. Корумповані політики нападають на активістів" - Шабунін

Нагадаю, що одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ. Знаєте, чому ця спецоперація в інтересах рускіх не вдалася? Бо ми з партнерами (в тому числі з влади) приховали цю історію від ЄС. Коли в нас запитали, чи все там ок з цією стратегією, – ми відморозилися. Лише через це спецоперація Татарова не призвела до скандалу, який би точно поставив під питання консенсус Євроради щодо нашого кандидатства.

І це був останній приклад самоцензури ЦПК. Далі ми будемо розповідати все і одразу", - додав Шабунін.

Також глава ЦПК звернув увагу, що ОПЗЖ не голосували повним складом.

"Татаров підвісив їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. ... Також Татарову підіграла проросійська частина "Слуг" на чолі з Бужанським. Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектору України", - пісдумував він.

Читайте: ОП через мільйонний Telegram-канал атакує активістів та описує "героїчність Татарова", - Шабунін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+96
Знову це падло татаров. Та шо ж це ***** таке?!
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29.06.2022 11:43
+51
Шабунін міг би отримати від мене лайк. Але уього не буде. Я так і не почув від Шабуніна визнання власноївини у тому, що ці татарови, єрмаки і вже з ними зазопили владу в Україні фактично без виборів, злочинним шляхом. Нарід, науськаний в тому числі і Шабуніним до "лиш би хто, аби не Порошенко" через обрання іейсом Зєлєнского відкрило двері до влади оцим татаровим з єрмаками.
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29.06.2022 11:52
+51
Ермак і його шобла і далі працють проти України.
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29.06.2022 11:53
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Неначасі, свинарчуки, мародёр, липецкая фабрика, жму руку обнимаю, абыр абыр абырвалг
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29.06.2022 21:20 Відповісти
Мабудь цю суку заспокоїть лише випадковий постріл.
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29.06.2022 21:25 Відповісти
Зря вы так на него...он Киев оборонял,вернее под его керивныцством)))И интересно он часом не Зеленского нации.....Нос губы взгляд опять же
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29.06.2022 21:27 Відповісти
Промоскавська скоти не потопляємі...
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29.06.2022 22:30 Відповісти
до тих, хто ше не зрозумів: "зелена" влада--та сама "блакитна" (регіонали), яка свого часу (у 2013-му році) відмовилася від ЄС.
опісля визвольної війни з ордою кожен з нас мусить таки визначитися на виборах наступної влади.
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30.06.2022 09:18 Відповісти
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