Заступник Єрмака викинув з антикорстратегії поправку, яка стосується САП. Це могло дуже нашкодити отриманню статуса кандидата в члени ЄС, - Шабунін

Відсутність поправки дуже посилювала аргументи противників надання Україні кандидатства в ЄС

Про це у Facebook повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб отримати позитивне рішення Євроради, адекватна частина влади вирішила показати хоч якийсь прогрес в антикорупції і проголосувати у ВРУ антикорстратегію. Це давало аргумент всім лобістам нашого членства в ЄС: мовляв, дивіться, вони рухаються. Це була хороша ідея, щоб хоч якось зменшити напругу довкола неадекватності Банкової в питанні САП. Знаєте, що відбулося під час голосування за стратегію? Заступник Єрмака викинув звідти найголовнішу частину, яка стосувалася САП", - розповів він.

За словами Шабуніна, йдеться про поправку №511, яка б заборонила генпрокурору фактично керувати САП за відсутності обраного керівника.

"При цьому сама норма була декларативною - тобто не прямої дії. Для її запуску потрібно було голосувати окремі зміни. Тобто в реальному світі та правка нічого не змінювала, проте дуже-дуже посилювала аргументи противників надання нам кандидатства в ЄС. І це за три дні до голосування Євроради, яке, згідно з процедурою, мало відбутися консенсусом.

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Нагадаю, що одним з ключових аргументів проти нашого кандидатства була якраз неадекватна поведінка влади в питаннях САП і НАБУ. Знаєте, чому ця спецоперація в інтересах рускіх не вдалася? Бо ми з партнерами (в тому числі з влади) приховали цю історію від ЄС. Коли в нас запитали, чи все там ок з цією стратегією, – ми відморозилися. Лише через це спецоперація Татарова не призвела до скандалу, який би точно поставив під питання консенсус Євроради щодо нашого кандидатства.

І це був останній приклад самоцензури ЦПК. Далі ми будемо розповідати все і одразу", - додав Шабунін.

Також глава ЦПК звернув увагу, що ОПЗЖ не голосували повним складом.

"Татаров підвісив їх через заслужені кримінальні справи і тепер керує ними в ручному режимі. Також союзниками заступника Єрмака в цій спецоперації стала група Павлюка, з якими у Татарова плідні ділові стосунки по контрабанді. ... Також Татарову підіграла проросійська частина "Слуг" на чолі з Бужанським. Останній повністю відновив діяльність на зрив європейського вектору України", - пісдумував він.

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