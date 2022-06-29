Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Путін, намагаючись досягти зменшення присутності НАТО в Європі, розпочавши війну в Україні, досягнув протилежної мети, змусивши Фінляндію та Швецію, які традиційно зберігали нейтралітет, приєднатися до Альянсу.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми запросимо Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Це демонструє, що наші двері відчинені, а також те, що президент Путін не досяг успіхів у закритті дверей НАТО. Навпаки. Це протилежно тому, що він хотів. Він хотів менше НАТО, але президент Путін отримав більше НАТО, оскільки Фінляндія та Швеція приєднаються до нашого Альянсу", - наголосив він.
Байден погодився з цією думкою, вживши неологізми про те, що "Путін шукав фінляндизації (нейтралітету, як це раніше було у Фінляндії), а отримав НАТОризацію (більше членів НАТО) Європи".
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"Медведев заявил, что Швеция и Финляндия в составе НАТО не угрожают России.
«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, на здоровье», - сказал он."
Радио Свобода провела опрос на улицах Мацковии...типа вы стали лучше жить за 22 года при власти фюрера...
Никто ничего не сказал...шарахались от журналиста все подряд мацкали...
В итоге после войны еще больше усилятся процессы глобализации и демократизации, а авторитаризм займет привычную маргинальную нишу. Жаль, что все это за счет в основном жизней украинцев будет достигнуто. Потомки никогда не простят нам, если после победы мы снова вернемся в коррумпированную , олигархо-зависимую страну. Будет еще вторая война, але це не на часі зараз.
Ему санкции нужны любой ценой. Запечатывает Россию изнутри.
Снимает с газовой иглы.
Заодно и чтото от Украины отщипнет.