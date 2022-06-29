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НАТО (5134) Путін (21440) Росія (47229) Фінляндія (765) членство в НАТО (1408) Швеція (652) Столтенберг Єнс (1345)

Путін хотів менше НАТО, натомість отримав протилежне, - Столтенберг про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Путін, намагаючись досягти зменшення присутності НАТО в Європі, розпочавши війну в Україні, досягнув протилежної мети, змусивши Фінляндію та Швецію, які традиційно зберігали нейтралітет, приєднатися до Альянсу.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми запросимо Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО. Це демонструє, що наші двері відчинені, а також те, що президент Путін не досяг успіхів у закритті дверей НАТО. Навпаки. Це протилежно тому, що він хотів. Він хотів менше НАТО, але президент Путін отримав більше НАТО, оскільки Фінляндія та Швеція приєднаються до нашого Альянсу", - наголосив він.

Байден погодився з цією думкою, вживши неологізми про те, що "Путін шукав фінляндизації (нейтралітету, як це раніше було у Фінляндії), а отримав НАТОризацію (більше членів НАТО) Європи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО - сигнал для Росії, - Столтенберг

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Да ***** клав на НАТО, йому Україна потрібна як територія і все, ***** і на шведів і фінів
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29.06.2022 12:01
+7
НАТО в кожну хату.
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29.06.2022 12:00
+2
это была сказка о "нато" в которую многие поверили на самом деле ему нужна територия Украины...
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29.06.2022 12:10
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НАТО в кожну хату.
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29.06.2022 12:00 Відповісти
Да ***** клав на НАТО, йому Україна потрібна як територія і все, ***** і на шведів і фінів
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29.06.2022 12:01 Відповісти
повністю - сагласєн!!
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29.06.2022 12:08 Відповісти
А ось і підтвердження від алкаша, що ціль знищення України і Українців.

"Медведев заявил, что Швеция и Финляндия в составе НАТО не угрожают России.
«Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, на здоровье», - сказал он."
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29.06.2022 12:17 Відповісти
НАТО - была отговорка . путин возомнил себя ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ ......
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30.06.2022 00:44 Відповісти
Зменшити присутність за рахунок втрат
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29.06.2022 12:05 Відповісти
это была сказка о "нато" в которую многие поверили на самом деле ему нужна територия Украины...
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29.06.2022 12:10 Відповісти
Скотостан мавзолейный казав типа времени на раскачку нет...нам нужен прорыв... впереди Дефолт и распад РАБzei...
Радио Свобода провела опрос на улицах Мацковии...типа вы стали лучше жить за 22 года при власти фюрера...
Никто ничего не сказал...шарахались от журналиста все подряд мацкали...
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29.06.2022 12:15 Відповісти
в этой истории самое интересное то, что финны и шведы сдали курдов. Это все что нужно занть о знаменитых эуропейских ценностях
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29.06.2022 12:26 Відповісти
А ти гарно курдів знаєш, що так безапеляційно пишеш? Курди - навіть не нація, а "зброд різномовних кланів"! Це просто люмпенізоване шобло", яке століттями займалося скотарством та розбійництвом в гірських районах заходу Ірану та сходу Туреччини З самого початку існування Османської імперії вони були основним джерелом постачання в турецьку армію "башибузуків" - карателів А от коли турки спробували їх "цивілізувать", то отримали спротив Бо це - ті самі цигани Європи Багато ти бачиш "цивілізованих" циган? А ці "цигани" ще й агресивні! Хороша "Курдська робітнича партія", у якій немає ні одного професійного робітника, але повно контрабандистів, рекетирів, наркоторгівців та торгівців людьми! У них навіть немає єдиної мови і представники різних кланів часто між собою порозуміться не можуть! Відкрий Гугл і прочитай - якщо мені не віриш!
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29.06.2022 12:48 Відповісти
Да что тут не понятно, он просто латентный НАТОфил
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29.06.2022 12:28 Відповісти
Він хотів і хоче щоб Україне та деякі країни бувшого срср не були членами НАТО, на всіх інших в принципі як і на сам альянс йому начхати.
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29.06.2022 12:33 Відповісти
********** хотел захватить Украину и вплотную подойти к НАТО.
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29.06.2022 12:40 Відповісти
70 летние вожди думают, что захватив Украину они восстановят российскую Империю, и потом привычными подкупами и шантажом развалят НАТО и ЕС, В итоге выйдет полностью наоборот, дедо-вожди окончательно похоронят империю, укрепят НАТО и ЕС, докажут, что пока живы авторитарные режимы на планете, НАТО необходим всем и надолго.
В итоге после войны еще больше усилятся процессы глобализации и демократизации, а авторитаризм займет привычную маргинальную нишу. Жаль, что все это за счет в основном жизней украинцев будет достигнуто. Потомки никогда не простят нам, если после победы мы снова вернемся в коррумпированную , олигархо-зависимую страну. Будет еще вторая война, але це не на часі зараз.
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29.06.2022 12:45 Відповісти
Как дети. Да пофиг ему на НАТО.
Ему санкции нужны любой ценой. Запечатывает Россию изнутри.
Снимает с газовой иглы.
Заодно и чтото от Украины отщипнет.
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29.06.2022 14:43 Відповісти
 
 