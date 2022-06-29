Росію не виключають з ООН, тому що вона володіє ядерною зброєю, - Кислиця
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Єдиною причиною, чому Росію не виключили з ООН, як колись СРСР - з Ліги Націй, є те, що вона має ядерну зброю.
Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю УП, інформує Цензор.НЕТ.
Він пояснив, що СРСР виключили з Ліги націй, коли він напав на Фінляндію в кінці 1939 року.
"Тоді вигнали Радянський Союз, тому що навіть сам приклад того, як маленька Фінляндія, маючи значно меншу армію (так само, як і зараз Україна – значно менша за Росію, зі значно меншою армією), по суті, змусила Радянський Союз програти ту війну.
Але тоді Радянський Союз не був не лише потугою економічною у порівнянні зі Сполученими Штатами, з Європою, він не мав ядерної зброї.
На сьогоднішній день єдина причина, на моє переконання, чому не зробили те саме в ООН, що зробили з Радянським Союзом в Лізі Націй, тому що Російська Федерація має ядерну зброю", - зазначив Кислиця.
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.......и всё!.....
...проблемы с осмысленным восприятием написанного или попытка тупого троллинга?.....
.....да, если ты таки не тролль(?), то больше не пытайся унизить или оскорбить своего оппонента....... это выглядит мерзко и опускает тебя на уровень галимого примитива оперируещего чужими мыслями из Википедии......
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea
израиль, кнр, южная корея, кндр, кипр и армения - признаются большинством, но не всеми. они являются членами.
это до сих пор нафтогаз не сделал, другие и подавно не будут, на нафтогаз глядя.
треба просто фізично знищити кацапа до останнього і все буде норм
Кто сильнее - тот и прав. Совок 30 лет назад развалился, но у некоторых он еще в голове.
Напрашивается один вопрос...Сколько бабла отстегнули крысы кремля руководству ООН образца 1991-92гг.
любая другая республика могла бы занять то место за эти деньги. только никто не захотел.
почему Украина до сих пор находится в подвешенном состоянии "спецоперации" и таким образом подыгрывает *****?
этот вопрос украинци должны задатать своей власти
И какая разница, была бы в этот момент Параша членом ООН, или нет?
Путін+ООН = ?
Рівняння для 1-го чи 2-го класу...
Може у консерваторії щось поправить?..
Гитлер+"Лига наций" + польша - чехословакия = Вторая мировая война
Гитлер+"Лига наций" = Гитлер+"Лига наций" и ничего больше