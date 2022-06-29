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Росія (47229) Європейський суд з пр... (403)

ЄСПЛ уповноважений розглядати заяви проти РФ щодо порушень, вчинених нею до дати набрання чинності виходу Росії з Європейської конвенції, - SCM

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

єспл

Росія залишається членом Ради Європи щонайменше до вересня 2022 року і скарги на порушення нею прав людини підлягають розгляду в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у прес-службі SCM у відповідь на запит агенції "Інтерфакс-Україна".

"Російська Федерація як і раніше є членом Ради Європи та учасником Європейської конвенції про права людини. Відкликання членства країни не набуде чинності до вересня 2022 року, якщо взагалі набуде чинності. Усі скарги, подані проти Росії, дійсні та підлягають розгляду Європейським судом щодо прав людини", - повідомили в компанії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ахметов подав позов до ЄСПЛ проти Росії

Раніше повідомлялося, що власник SCM бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ із вимогою залучити країну-агресорку до відповідальності за руйнування української інфраструктури.
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Ага, а после выхода можно и не рассматривать. Пусть подождут и потом начнут всех убивать.
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29.06.2022 12:24 Відповісти
Відкликання членства країни не набуде чинності до вересня 2022 року, якщо взагалі набуде чинності.
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29.06.2022 12:42 Відповісти
Eto navernoe znachit hto *****-raciju roZZija razdeljat na malenkiji auli, i na mauzulei u razrushenova kremlja, povesjat putina ***** pri proxode pobeditelei BCY po krasnoi ploshtjadi i kak bilo istoricheski budut skidivaja roZZijskie flagi, kak nemecko-ffashistkie 45g...
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29.06.2022 13:02 Відповісти
 
 