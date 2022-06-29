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Головне для України - виграти війну, про вступ до НАТО поговоримо пізніше, - офіційний представник Альянсу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

На сьогодні пріоритетом України є не вступ до НАТО, а перемога у війні, після чого Альянс готовий повернутись до відповідних переговорів.

Про це заявив офіційний представник Альянсу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз фокус українського уряду – виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемось до цього питання. Зараз фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання часових проміжків… І, знов-таки, це вирішуватиме Україна. Однак фокус зараз – виграти війну", - сказав він на брифінгу під час саміту організації.

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Представник НАТО наголосив, що рішення, ухвалене союзниками у 2008 році на Бухарестському саміті, є незмінним.

"Воно діє. Ми все ще бачимо Україну як члена НАТО в майбутньому. Україні вирішувати, коли та як приймати рішення. Прогрес, який ми побачили вчора з Фінляндією та Швецією, дуже прямо демонструє, що двері НАТО залишаються відчиненими. Немає втоми від розширення Північноатлантичного союзу", - зазначив він.

За словами представника Альянсу, Україна є критично важливою для всієї європейської безпеки.

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"Вона також є важливою для глобальної безпеки. Тому що те, що Росія зараз робить стосовно України, це також те, що інші країни можуть зробити. Однак для нас у НАТО Україна має бути незалежною та суверенною територіально країною в плані безпеки. Це критично для нашої безпеки. І це також не зміниться", - підсумував він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+29
Чому офіційний представник НАТО каже "ВИГРАТИ війну", а презЕдент каже "ЗАКІНЧИТИ війну"? Поясніть хтось, будь ласка!
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29.06.2022 12:59
+13
потому что гринпоц мечтает заглянуть в глаз *****
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29.06.2022 13:00
+12
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29.06.2022 13:01
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29.06.2022 12:52 Відповісти
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29.06.2022 13:01 Відповісти
Та ми б її зараз виграли, якби зброя була....
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29.06.2022 12:56 Відповісти
Чому офіційний представник НАТО каже "ВИГРАТИ війну", а презЕдент каже "ЗАКІНЧИТИ війну"? Поясніть хтось, будь ласка!
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29.06.2022 12:59 Відповісти
потому что гринпоц мечтает заглянуть в глаз *****
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29.06.2022 13:00 Відповісти
В глаз, который где-то посередине?
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29.06.2022 13:13 Відповісти
Корисне посилання для тебе дід і не ганьби легендарну групу "The Beatles"и Пола

https://hvylya.net/news/252402-zaluzhnyy-vyskazalsya-o-zelenskom-zatknuv-rty-razgonyayushchim-zradu-porohobotam
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29.06.2022 14:22 Відповісти
Та все просто. Привичка.

Але ж в Україні все вирішує народ. Центр прийняття рішень це народ.

Тому перемозі бути.
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29.06.2022 13:42 Відповісти
Так, лицаре, спочатку вбий дракона, а тоді про твою женячку подумаємо.
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29.06.2022 13:00 Відповісти
Спочатку, синку, на гітарі грати навичся, а там і струни купим
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29.06.2022 13:00 Відповісти
Коротко и ясно!!!! А то гениальнейший со своим охфисом начнут канючить как было с ЕС и объявят как величайший успех своей власти, забыв упомянуть что вступать в ЕС мы будем десятилетия! Лучше бы занялись обстрелом кацапских позиций на их территории откуда эти сволочи стреляют и поменьше видосиков, а то ****** уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2022 13:01 Відповісти
Потом возьмём НАТО в 3-ю тракторную бригаду)
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29.06.2022 13:02 Відповісти
Він забув уточнити, що коли і якщо ми переможемо, рф перестане існувати, і їх НАТО нікому не буде потрібно... так шо...
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29.06.2022 13:02 Відповісти
Вот еденственно верная позиция на данный момент - спасибо тебе офiційний представник альянсу
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29.06.2022 13:06 Відповісти
Так, трошки пізніше...
після президентських виборів.
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29.06.2022 13:10 Відповісти
я це читаю так, що НАТО б нас взяло, але зекоманда НІЧОГО не робить для цього.
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29.06.2022 13:14 Відповісти
для того чтобы выиграть войну нужно победить оп-у. в противном случае она её закончит, поставив на паузу.
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29.06.2022 13:16 Відповісти
если Украина выиграет войну, то в нато уже не будет никакой необходимости
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29.06.2022 13:20 Відповісти
Єто не так, даже если граница Украиньі слегка подвинется с легкой руки Зе до реки Амур, то НАТО актуальности не потеряет. НАТО может потерять актуальность после уничтожения значимьіх центров коммунизма и исламского терроризма. А там еще ******* и *******......
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29.06.2022 15:20 Відповісти
ФОКУС, ФОКУС, ФОКУС... - "Зараз фокус українського уряду - виграти війну. І це те, що ми повністю підтримуємо. І коли Україна захоче знову поговорити про наступні кроки, ми повернемось до цього питання. Зараз фокус усіх нас на тому, щоб зробити найбільший внесок, який допоміг би Україні на полі бою проти російських загарбників. І коли Україна буде готова повернутися до питання часових проміжків… І, знов-таки, це вирішуватиме Україна. Однак фокус зараз - виграти війну",

В якому значенні ФОКУС ? Фокус - термін, який має кілька значень.

ФОКУС в цирку під назвою ЄС - НАТО?м

Чи від лат. focus - вогнище, осередок
Фокус (математика) - точка, відношення віддалей якої від будь-якої точки на еліпсі, гіперболі, параболі до віддалі її певної прямої є сталою величиною.

Фокус (оптика) - точка, в якій збираються промені, відбиті сферичним дзеркалом або заломлені лінзою.

Фокус - вогнище хворобливого процесу в організмі.

Фокус - центр, осередок чого-небудь (наприклад, землетрусу).
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29.06.2022 13:27 Відповісти
Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, що українська влада поки що не робитиме кроки щодо вступу в НАТО через позицію окремих країн-членів.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/06/25/7354669/

Все іде по плану Єрмака, тобто найух НАТО, найух ЄС, просто дайте гроші нам на "пропітаніє"
Наша верховна мавпочка готова приймати тільки в твердій валюті.
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29.06.2022 13:28 Відповісти
З Зелею краще взагалі про це не говорити.
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29.06.2022 13:48 Відповісти
За словами представника Альянсу, Україна є критично важливою для всієї європейської безпеки. - представник Альянсу, є критична важлива для куйла брехлива су,,,а. Україна ж є країною ,критично важливої для всієї європейскої безпеки , а саме тому потвори з НАТО,на догоду куйла і по домовленності з ним ,Україну, як критично важливу складову європейської безпеки ,яка незрівнянно більша як Швеція і фінляндія ,куплені рашистом натівські негідники не приймають в НАТО ДЕСЯТИРІЧЧЯМИ.
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29.06.2022 15:29 Відповісти
швецию с финнами вы взяли за секунду, а нам показывате средний палец, бо сс*те что путин нападет. Задрали уже своим трындежом...
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29.06.2022 17:42 Відповісти
Напичкали Украину всякими Джавелинами Стингерами и прочими Гимарсами...и даже французскими стрелялками...,путлерские дебилы Шариковы итак в Шоке ....
А бумажка от НАТО типа аттестат зрелости ..то таке... просто Диплом с Отличием..
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06.07.2022 09:18 Відповісти
 
 