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Найближчим часом Україна посилить санкційний тиск на РФ та її поплічників, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

денис,шмигаль

В Кабміні обговорили комплекс заходів для посилення санкцій проти РФ.

Про це у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, санкції, що накладаються на фізичних і юридичних осіб, які вчиняють злочини проти України та українців, мають бути ефективними та невідворотними.

Так, Шмигаль провів нараду з представниками Апарату РНБО, ОП, Мін'юсту, Мінекономіки, МЗС, Мінреінтеграції та інших.

"Скоординували позиції всіх державних органів, що займаються санкційною політикою. Обговорили комплекс заходів, який має консолідувати всі напрацювання та вже найближчим часом посилити санкційний тиск з боку нашої держави на агресора та його поплічників", - додав глава уряду.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Йшов 5-й місяць війни.
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29.06.2022 13:01
+5
"...Україні...посилить тиск..." - це жара так мізки плавить? Що за заголовки пішли?
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29.06.2022 13:03
+5
Шановні урядовці, ви б краще організували роботу ліній з виробництва *********** у кожному місті неокупованої України.
А треба їх, як мінімум 300 лише для артилерійських снарядів, щоби хоча б зрівнятись із витратою боєкосплекту ворога на тих ділянках фронту, де йому вдається просунутись вперед.
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29.06.2022 13:11
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Йшов 5-й місяць війни.
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29.06.2022 13:01 Відповісти
Ето другоє. Та війна була Пороха, а це Зеліна де він грає роль геройського президента.
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29.06.2022 13:13 Відповісти
дурныка опэшного покрестили уже)
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29.06.2022 13:18 Відповісти
А чому це ти перетворився на хрестик вище? Тепер по суті. При Пороху ЗСУ поступово звільняли Донбас, а при клоуну здаємо.
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29.06.2022 13:37 Відповісти
"...Україні...посилить тиск..." - це жара так мізки плавить? Що за заголовки пішли?
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29.06.2022 13:03 Відповісти
Эту власть необходимо убрать вместе с этим.... ну как его....ПОЦем, а ОП расстрелять как агентом кремля!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.06.2022 13:06 Відповісти
Мимоволі виникає дивне питання. А не дуже вже ви поспішаєте?
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29.06.2022 13:10 Відповісти
.......ну да, ЕС 7-й (!) *** пакет скоро примут, а ОП ОБГОВАРИВАЮТ И КООРДИНИРУЮТ..........
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29.06.2022 13:16 Відповісти
Шановні урядовці, ви б краще організували роботу ліній з виробництва *********** у кожному місті неокупованої України.
А треба їх, як мінімум 300 лише для артилерійських снарядів, щоби хоча б зрівнятись із витратою боєкосплекту ворога на тих ділянках фронту, де йому вдається просунутись вперед.
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29.06.2022 13:11 Відповісти
Україні посилить санкційний тиск на РФ та її поплічників ? Якось по дЕбільному ...
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29.06.2022 13:18 Відповісти
про альфа банк згадаєте?
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29.06.2022 13:39 Відповісти
Или он идиот или проще сдаться с таким руководством.
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29.06.2022 13:56 Відповісти
А чим тиснути буде Украіна , коли навіть в ООН представник РФ послав всіх ... -- " ми бомбили склади з озброєнням " і крапка.На цьому вся дискусія закінчилась.
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29.06.2022 13:59 Відповісти
російські підприємці, що входять до ТОП-88 мільярдерів за версією Forbes, досі не включені до санкційного переліку України.

Зокрема, співвласник LetterOne Михайло Фрідман, співвласник гірничо-металургійного холдингу USM Алішер Усманов, колишній співвласник футбольного клубу "Челсі" та акціонер гірничо-металургійної компанії Evraz Роман Абрамович. Джерело: https://biz.censor.net/n3350959
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29.06.2022 13:59 Відповісти
Санкционный список Украины это уже смещно
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29.06.2022 14:08 Відповісти
Надіюсь він розуміє, що говорить...
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29.06.2022 15:18 Відповісти
 
 