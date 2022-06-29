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Рашисти хочуть вимкнути охолодження ЗАЕС, бо шукають там "зброю". Провокація загрожує ядерній безпеці, - "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заэс,заес

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти готують серйозну провокацію. Загарбники, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Telegram "Енергоатому".

"Окупанти затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання", - йдеться у повідомлення.

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"Найголовнішим залишається питання контролю дій окупантів, адже під виглядом "проведення перевірки" вони можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів", - додають у компанії.

У "Енергоатомі" підкреслили, що будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою.
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Топ коментарі
+15
Макарону це поясніть і все ще признання росіїї державою терористом не на часі
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29.06.2022 13:10
+13
Через разминированный Крымский перешеек.
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29.06.2022 13:20
+12
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29.06.2022 13:11
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Хай пІРнають
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29.06.2022 13:08 Відповісти
Макарону це поясніть і все ще признання росіїї державою терористом не на часі
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29.06.2022 13:10 Відповісти
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29.06.2022 13:11 Відповісти
Як кацапи опинились на ЗАЕС?
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29.06.2022 13:16 Відповісти
Через разминированный Крымский перешеек.
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29.06.2022 13:20 Відповісти
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29.06.2022 13:20 Відповісти
Що ж, під цю сурдинку треба відключити ЗАЕС і заглушити всі реактори, щоб позбавити енергоживлення споруди Північно-кримського каналу та військові об'єкти угрупувань рашистів в Запорізькій і Херсонській областях.
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29.06.2022 13:21 Відповісти
Это так не работает. Просто так реактор не остановить.
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29.06.2022 13:28 Відповісти
Це не двигун автомобіля, там геть інші процеси, і вони не швидкі.
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29.06.2022 13:48 Відповісти
Талібан, Ігіл, та Хезбола з Хамасом - заздрять не по-дитячому
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29.06.2022 13:50 Відповісти
prjamo v reaktor pustj idut i shukajut debili
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29.06.2022 13:51 Відповісти
Свого часу ретельно спланована та здійсненена комуністами аварія на Чорнобильській АЕС переконала Європейців в необхідності закупівля російських безпечних вуглеводнів і відмови від власних АЕС. Ціни на вуглеводні почали рости але "совок" це не врятувало... Зараз можуть гахнути пять реакторів. Це ж кацапи - вони вже випробували і "могут повторіть"...
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29.06.2022 14:16 Відповісти
что с этих обезьян возьмешь, они еще 2-3 недели назад сра..ли под кустом в огороде и лопухом подтирались. Им прикажут остановить ядерную реакцию и бравые буряты полезут выключать реактор
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29.06.2022 14:40 Відповісти
хай пальці всунуть в розетку,
там шось пошукають
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29.06.2022 17:22 Відповісти
будут новые сиятельства и фоны? чернобыль ничему не научил
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30.06.2022 09:33 Відповісти
 
 