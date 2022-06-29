Рашисти хочуть вимкнути охолодження ЗАЕС, бо шукають там "зброю". Провокація загрожує ядерній безпеці, - "Енергоатом"

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти готують серйозну провокацію. Загарбники, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Telegram "Енергоатому".

"Окупанти затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів – для перевірки його чаш – та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання", - йдеться у повідомлення.

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"Найголовнішим залишається питання контролю дій окупантів, адже під виглядом "проведення перевірки" вони можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих "фактів", - додають у компанії.

У "Енергоатомі" підкреслили, що будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою.