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війна (56511) Волинець (84) Луганщина (4418) шахта (291) Донбас (21733) Донецька область (5701)

З початку повномасштабного вторгнення на підконтрольному Донбасі затопило 10 шахт, - голова профспілки Волинець

Новини Цензор.НЕТ Події

шахта,шахтеры,шахты

З 24 лютого у районах сходу України, які контролював український уряд, затопило 10 вугільних шахт. В більшості випадків це сталося через військову агресію РФ.

Про це повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Вільне радіо".

"На Донеччині у Вугледарі затоплена шахта Сургая. Причина — через обстріли [російської армії], там місто фактично знищене. На ній видобували вугілля, яке використовували як коксівне. Перед війною там 2 лави "зарядили". Це одна з найновіших шахт, 130 млн [тонн вугілля] балансових запасів, сірка там 0,9-1,8", — каже голова Незалежної профспілки.

Такий вміст сірки у вугіллі Донбасу вважають низьким. Чим її більше — тим гірше для промислового обладнання, довкілля та якості готової продукції.

"Також поруч Південнодонбаська шахта №1 — затопили. Це теж з 24 лютого", — розповідає Волинець.

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За його словами, затоплення загрожує ще двом вугільним шахтам на Донеччині.

"Час від часу підтоплюється шахта "Центральна" ДП "Мирноградвугілля". Вдається відкачувати [шахтні води], трубопровід водовідливу міняють у шахтному стовбурі, немає коштів, десь вчасно не займались цим у попередні роки. Вони не видобувають вугілля, бо затоплені окремі виробки у цій шахті", — розповідає очільник Незалежної профспілки гірників.

Є проблеми й на шахті у Селидівській громаді.

"Великих зусиль докладають, щоб шахта "Курахівська" ДП "Селидіввугілля" не була затоплена. Там приток води й вже затопило нижні горизонти. Туди "прилітає" час від часу. Такий стан шахт зараз", — каже Волинець.

Й на Луганщині від повномасштабного вторгнення затоплені 8 вугільних шахт.

"4 шахти ДП "Первомайськвугілля" затопили. 4 шахти ДП "Лисичанськвугілля" — затопили", — каже співрозмовник.

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Голова Незалежної профспілки гірників наголошує, що вугілля конче необхідне Україні для підготовки до зими та опалювального сезону.

"Попереду зима, вугілля буде потрібне. Вже зараз запасаються вугіллям, купують його втридорога. А в Україні думають, що й зими не буде, тільки розмови одні, нічого не робиться", — вважає він.

За даними Волинця, до 2014 року на Донбасі було 145 вугільних шахт. Через гібридну військову агресію та окупацію частини Донбасу на непідконтрольній уряду території залишились 96 шахт, а на підконтрольній урядом — 49.

Автор: Ольга Лузан
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Ну и на хрена нам эти затопленные шахты!! ?? Чтобы Волинец и его банда директоров -олигархов, там устраивали забастовки и бюджетные деньги отмывали и дерибанили?? Насколько я понимаю нам-Украине, своей Электроэнергии вырабатываемые нашими Атомными и гидростанциями , хватит с головой?? Поэтому эра шахтёров в УКраине уже прошла и М. Тетчер этому яркий пример!! Поэтому , тому кто хочет торговать на рынке электроэнергией вырабатываемой ТЭС на углях , пусть в частном порядке берёт себе в управление шахты, ТЭСы и другие подсобные производства и руководит своей вновь созданной частной компанией и не впутывает в это говно Государство и госбюджет!! Хватит !!Уже столько миллардов из госбюджета наворовали эти ВОЛынец, Звягинцевы и прочая воровитая сволочь, со своей бандой руководителей шахтёров, столько вони, препонов, столько негатива от этих шахтёров.., что дальше уже не куда...За эти огромные деньги ежегодно подаренные Ворюгам Волынцам и директорам шахтёрам , уже можно было построить дополнительно 3-4 атомных блока и не морочить голову людям Украины. Тем более , что атомная электроэнергия у нас самая дешёвая!!! ... Подождите....Скоро и Ахметов и Тарута заноют со своими разорёнными солнечными станциями и батареями и своим заводами в Мариуполе,, Скоро его банда народных депутатов будут пудрить нам мозги в ВР о самой лучшей зелёной энергетике..... Что и на этого ворюгу Ахметова и таруту, народ Украины будем работать десятки лет, а они свои доходы будут вкладывает в шахты США и других зарубежных стран и покупать супер дорогую недвижимость в странах ЕС!!!!! долой олигархов из Украины !!! .......Даёшь частичную национализацию!!!
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29.06.2022 13:33 Відповісти
цей старий, мальований, ригівський ********, ще далі головує у профспілці? кончене лайно...
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29.06.2022 13:53 Відповісти
Ну так поднял вопрос - предложи решение!
Или просто *********.... Ты еще загрязнение и радиацию вспомни.
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29.06.2022 20:25 Відповісти
 
 