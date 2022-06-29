Українські артилеристи з американської гармати М777 знищили чотири російські САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО безпілотника

Артилеристи 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України знищили батарею САУ 2С3 "Акація" російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео результату успішної атаки українські бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі. На запису видно щонайменше чотири знищені російські машини. Зазначається, що російські САУ були вражені з американської гармати М777.

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