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Українські артилеристи з американської гармати М777 знищили чотири російські САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО безпілотника
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Артилеристи 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України знищили батарею САУ 2С3 "Акація" російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео результату успішної атаки українські бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі. На запису видно щонайменше чотири знищені російські машини. Зазначається, що російські САУ були вражені з американської гармати М777.
Топ коментарі
+59 Aaron Smith d492e1f2
показати весь коментар29.06.2022 13:29
+37 Злий Грицько
показати весь коментар29.06.2022 13:20
+35 Дмитро Піталов
показати весь коментар29.06.2022 13:23
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Хвала гармашам!
теракти,безалаберність чи приховування недостачі -це вже без різниці...
Стряляти немає чим(152 калібр наприклад)..
МЕТАЛОЛОМ,якщо без кап.ремонту..
тобто із 1000 "запустять" 100 максимум..
не дарма зараз забирають в Білорусі...
чи навіть половина "на ходу" -сумнівно
Але гарно чистять рашистів від размноження