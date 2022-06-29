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Українські артилеристи з американської гармати М777 знищили чотири російські САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО безпілотника

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилеристи 81-ї бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України знищили батарею САУ 2С3 "Акація" російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео результату успішної атаки українські бійці опублікували на своїй сторінці в соцмережі. На запису видно щонайменше чотири знищені російські машини. Зазначається, що російські САУ були вражені з американської гармати М777.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два танки підірвалися і два БТРи "роззулися" на мінному полі, яке облаштували "холодноярці". ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+59
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29.06.2022 13:29
+37
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29.06.2022 13:20
+35
Молодці! Слава ЗСУ, Слава Нації!!!
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29.06.2022 13:23
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29.06.2022 13:17 Відповісти
А справа в самом углу что такое разбитое стоит?
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29.06.2022 13:19 Відповісти
Шось таке вщент демілітаризоване!
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29.06.2022 13:24 Відповісти
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29.06.2022 13:29 Відповісти
Геніальна вигадка якогось емігранта в США !
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29.06.2022 17:09 Відповісти
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29.06.2022 13:20 Відповісти
Хвала ЗСУ!
Хвала гармашам!
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29.06.2022 13:21 Відповісти
Горіть у пеклі свині московитські!
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29.06.2022 13:21 Відповісти
Молодці! Слава ЗСУ, Слава Нації!!!
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29.06.2022 13:23 Відповісти
Смерть ворогам !!
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29.06.2022 13:27 Відповісти
Шкода , що кацапи навіть не встигли відчути болі , як іх розірвало на дрібні шматки 😆
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29.06.2022 13:26 Відповісти
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29.06.2022 13:31 Відповісти
Нам треба проявляти більше гуманізму і не вбивати, а просто калічити та відправляти на рф щоб вони бачучи калік почали боятись війни, щоб вони тратили на них ресурси і війна для них ставала все дорожчою. Бо коли ванька пропадає то і виплату платити не треба, а коли ванька інвалід то це все на купу.
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29.06.2022 13:45 Відповісти
В московита не розвинено відчуття причинно-наслідкового зв'язку, бо головні скрєпьі "священноє право на дрємучую безграмотность", "авось" і "на глазок"...
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29.06.2022 13:57 Відповісти
ну іяк ти це собі уявляєш зробити ??? заговорити снаряд на " тільки не вбивай "
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29.06.2022 14:11 Відповісти
Сказав же Зе: перестать стрелять.
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29.06.2022 14:16 Відповісти
В козлостані всі виплати для інвалідів в приміських електричках.
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29.06.2022 14:43 Відповісти
Это же престижно - быть поражённым настоящим фирменным американским снарядом. Фирма !
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29.06.2022 13:28 Відповісти
Відцвіла акація.
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29.06.2022 13:32 Відповісти
круто, хлопці спаліть їх усіх
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29.06.2022 13:42 Відповісти
Треба нищити чим по більше.
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29.06.2022 13:43 Відповісти
От спасибо! Меньше будут по нашим мирным жителям и воинам стрелять. В википедии вычитал, что их там 1800, из которых тысяча на хранении. То есть для орков такая потеря неприятна, но не смертельна. А вот это неприятно
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29.06.2022 13:44 Відповісти
Не факт що їх там така кількість бо є ресурс ствола. Є прапорщики. Афігенні умови зберігання. Рукожопість. І може виявитись що там як з танками що на словах 30тисяч, а на ділі прийшлось везти т62.
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29.06.2022 13:48 Відповісти
новые САУ еще надо привезти. Непонятно что стало с экипажами, их тоже откуда то брать надо, не пехотинцы. В Украине тоже думали что бездонные советские запасы, а по факту уже нет вообще ничего. Даже бронетехники
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29.06.2022 14:00 Відповісти
найгірше,що у часи Порошенко згоріло 5 артилерійських складів..

теракти,безалаберність чи приховування недостачі -це вже без різниці...

Стряляти немає чим(152 калібр наприклад)..
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29.06.2022 14:34 Відповісти
з кацапськими САУ подібна ситуація як з танками -"на хранєнії".

МЕТАЛОЛОМ,якщо без кап.ремонту..

тобто із 1000 "запустять" 100 максимум..

не дарма зараз забирають в Білорусі...
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29.06.2022 14:37 Відповісти
Однако в Украине механики настоящие, а не руко-ж**пые, как на "расеи"!
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12.12.2022 22:12 Відповісти
По данным соц.опросов, лишь каждый 300-й россиянин сожалеет о проведении спец. операции, а каждый 200-й уже ни о чем не сожалеет.😔
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29.06.2022 13:56 Відповісти
малувато буде. В них тисячі стволів...
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29.06.2022 13:58 Відповісти
4000 ВСЬОГО випущено "Акацій" з 1975 р...

чи навіть половина "на ходу" -сумнівно
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29.06.2022 14:32 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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29.06.2022 14:17 Відповісти
****** сарана, суне і суне
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29.06.2022 14:21 Відповісти
Судя по всему, САУ были не на марше. Воронки в поле - пристрелка, "зубцы вилки". Потом ********* пару раз в боеприпасы которые орки имеют привычку складывать неподалеку при стационарной стрельбе. Дальше цепная реакция и выкашивание всего и вся в радиусе 200-300м.
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29.06.2022 15:08 Відповісти
Взагалі 777 це британські гармати які знаходяться на озброєнні армії США.
Але гарно чистять рашистів від размноження
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29.06.2022 16:11 Відповісти
Дроны к семеркам не дали.
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29.06.2022 16:18 Відповісти
тама есче зимушка мартова зима а щас июнь
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29.06.2022 16:41 Відповісти
Тьфу блин. Запускаю видос с предвкушением эпичной бавовны, а там голяк( Оказалось это уже результат бавовны.
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29.06.2022 22:02 Відповісти
4 знищили, але 4 ще залишилися, шкода...
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30.06.2022 13:23 Відповісти
 
 