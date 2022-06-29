В Полтаві та на Одещині заборонили піротехніку та використання гучного транспорту

В Полтаві, Одесі та Одеській області заборонили піротехніку та використання транспорту без шумопоглиначів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, з 30 червня 2022 року забороняється, на території Одеси та Одеської області, використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.

"Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму. Цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування" ,- зазначили в міськраді Одеси.

Мер Полтави також повідомив про запровадження заборони піротехніки та використання гучного транспорту.

За його словами, мешканці живуть у стані постійного емоційного напруження та різко реагують на всі звуки, які хоч трохи схожі на вибухи та авіаудари.

Заборона діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

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