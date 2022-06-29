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В Полтаві та на Одещині заборонили піротехніку та використання гучного транспорту

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

салют

В Полтаві, Одесі та Одеській області заборонили піротехніку та використання транспорту без шумопоглиначів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, з 30 червня 2022 року забороняється, на території Одеси та Одеської області, використання і продаж піротехнічних засобів, у тому числі феєрверків, салютів і петард, незалежно від класу.

"Також забороняється рух транспортних засобів, які використовують в своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів без шумопоглинача або систему "прямотік" та конструктивнi особливості системи випуску газiв якиx продукують надмірний рівень шуму. Цим же розпорядженням заборонено використання транспортних засобів, які використовуються в несанкціонованих авто/мото змаганнях, водії яких здійснюють небезпечне керування" ,- зазначили в міськраді Одеси.

Мер Полтави також повідомив про запровадження заборони піротехніки та використання гучного транспорту.

За його словами, мешканці живуть у стані постійного емоційного напруження та різко реагують на всі звуки, які хоч трохи схожі на вибухи та авіаудари.

Заборона діятиме до завершення воєнного стану в Україні.

Також читайте: Під час воєнного стану в Києві заборонено продаж та запуск феєрверків, а також пересування автомобілів без глушника, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Наказанием за использование пиротехники во время войны и в течении продолжительного времени после ее окончания должен быть ввод пиротехнического изделия ректально и поджиг.
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29.06.2022 13:20 Відповісти
От якби по всій Україні заборонили... Задовбали уже гопники на розвалюхах з самопальними глушниками та скутеристи!!!
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29.06.2022 13:22 Відповісти
Прямотоки часто звучат как воздушная тревога. Что за свинство ?
Есть нормы шумности, все их выполняют, даже самолёты.
Но некоторые особо одарённые организмы с волосатой лапой
демонстрируют своё жлобство особенно агрессивно.
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29.06.2022 13:25 Відповісти
В Днепре еще пару месяцев назад запретили авто и мото с громким выхлопом. Ну ... дальше вы в курсе. По городу продолжают ездить "сироты" призывного возраста, на мотоциклах стоимостью в несколько десятков $ с ревущими глушителям. Конечно меньше, чем до войны, но больше чем "не ездят".
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29.06.2022 13:36 Відповісти
Одещину и Миколаївщину походу вирішили за#пати - тривога кожні півтори -дві години на добу..
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29.06.2022 13:38 Відповісти
ооо!?, у Полтаві та на Одещині жлобам оголосили війну.. давно пора і по всій Україні.. от Коля Котлєта-Чорний Пістолєт обІдітся.. чи особливоупоротим жлобам можна?
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29.06.2022 13:39 Відповісти
А кто раньше мешал этих тварей хотя бы ночью паковать пользуясь "законом о тишине"?
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29.06.2022 13:39 Відповісти
Вчора бачив як якийсь роздовбай прогарчав мимо з двома такими ревунами.
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29.06.2022 13:41 Відповісти
на ментов столько денег тратят, а работать не хотят
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29.06.2022 13:47 Відповісти
 
 