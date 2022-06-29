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Сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці виплатять матеріальну допомогу, - мер Малецький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,кременчук

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих і постраждалих унаслідок ракетного удару по торговельно-розважальному центру "Амстор".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Віталій Малецький в ефірі національного телемарафону у середу.

"Депутатський корпус Кременчуцької міської ради зібрався на місці трагедії… і просто тут було проведено сесію міської ради. Першим питанням на ній було звернення до українців, заява депутатів, заява кременчуцької громади з засудженням цієї атаки та з вимогою визнати Росію спонсором тероризму. Другим питанням було надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, сім'ям постраждалих", – сказав він.

За словами Малецького, міськрада ухвалила рішення виділити по 50 тис. грн сім'ям кожного загиблого, по 25 тис. грн – кожному потерпілому, хто перебуває на стаціонарному лікуванні, та по 10 тис. грн – кожному, хто лікується амбулаторно та звернувся по медичну допомогу.

"Сьогодні ще одна людина – працівник торговельного центру – звернулася по медичну допомогу: в неї закрита черепно-мозкова травма. Вона до цього не зверталася. Їй також надається вся необхідна допомога", – додав мер Кременчука.

Крім того, він зазначив, що під час розбирання завалів рятувальники вже розчистили ділянку з місця влучення ракети, але до епіцентру вибуху поки що не дійшли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під час розбору завалів ТЦ у Кременчуці стався зсув плити, постраждали двоє рятувальників, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Ніякі гроші не компенсують життя і безпеку людей. Потрібно заборонити скупчення . Заборонити також усі види досугу в нічних барах дискотеки і др, це війна,а не кому смерть,а кому коктейль
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29.06.2022 13:46 Відповісти
Чиновники Пенсійного Фонду жирують на наших пенсіях, ні в чому собі не відмовляють … ПФУ постійно порушує права авіапрацівників на зароблені ними пенсії. Відрахування страхових внесків працівників ЦА значно перевищують відрахування щодо працівників всіх інших галузей України. Страхові внески до ПФ з доходу пілотів складають 5% +відрахування з фонду оплати праці підприємств - 42% (32% в інших). Отримані страхові внески перекривають виплати працівникам ЦА та більше 80% іде на пенсії інших пенсіонерів. Лише за одним судовим рішенням по справі члена профспілки задіяно 19 посадових осіб ПФУ, які паразитують на пенсіях пенсіонерів, а саме:ПФУ - Мастюгіна Г.І., С. Петрушко; ГУ ПФУ в Львівській області: керівник Недзельська Г. В.;заст. нач. ГУ Іванкова Р. Я.; Сивч О. Ю.; Левицька Г. І., М. Білецька та їх підлеглі: О. Вакарук; Г. Стеців; О. Почапська; Г. Цуняк; О. Незнановська; Г. Стеців ; Г. Цуняк; О. Страхоцька; Т. Андрус; М. Анісімова; О.Василів; Н. Гайдар. Премії та заохочення даних посадових осіб ПФ значно перевищують недоплачену пенсію. Зазначений персонал ПФ для отримання премій і заохочень, замість виконання безпосередніх обов'язків по нарахуваннях та виплаті пенсій працівникам ЦА, - навмисно не виконують законодавство про нарахування та виплатах пенсій з метою незаконного обмеження у виплатах пенсій працівникам ЦА, не виконують рішень судів та брешуть у відписках - вся їх робота.Профспілка звернулась із запитами, з яких фондів чиновникам ПФ виплачують зарплати, премії, заохочення, на оздоровлення, тощо. ПФУ надав відомості щодо запитуваної особи, повідомив, що виплати здійснюються виключно з пенсійних внесків.Львівські чиновники ПФ вирішили утаємничити, як вони жирують на наші пенсійні внески. Поки що …Виплати Мастюгіній Г.І. https://ibb.co/pzfZj6W
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29.06.2022 13:49 Відповісти
А я вже писала, що гнила контора. Вони , ще недоплачують пенсіонерам які получили групу, але вчасно не отримали чорнобильське посвідчення із-за війни, а це- за півроку виплати. Такий цікавий соцзахист.
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29.06.2022 14:55 Відповісти
а що, хіба є люди, що до сіх пор отримують чорнобильські посвідчення?
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29.06.2022 17:13 Відповісти
та позакрывайте эти большие развлекательные центры.
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29.06.2022 15:43 Відповісти
Он не развлекательный был
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29.06.2022 17:18 Відповісти
Ещё раз для особоупоротых: Амстор не ТРЦ, а ТЦ. Ничего кроме магазинов, в том числе и Сильпо, там развлекательного вообще не было. Люди с прилегающих улиц по большей части ходили туда за продуктами. Меньшая часть ходила в магазины бытовой техники и др. Поняло? Это вы там у себя в Киеве устраиваете столпотворения за марками, как будто их после войны нельзя напечатать и купить. А ты тут всё про какие-то развлекаловки лепишь.
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29.06.2022 19:32 Відповісти
Фашисты ********** которые бомбят наши города, вас вычислили и запомнили на всю вашу оставшуюся никчемную жизнь. У погибших детей, сестёр и жён есть мужья, отцы и братья. У вас тварей нет бункеров, вас ждёт кровная месть и лютая смерть...
Фильм "Непрощенный" смотрели, это про вас. Спите чутко, ибо за вами придут...
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29.06.2022 17:23 Відповісти
 
 