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Нові санкції Великої Британії проти РФ. У списку друга найбагатша людина РФ та двоюрідна сестра Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Сьогодні, 29 червня, Уряд Великобританії оголосив про нові санкції, які вразили найближче оточення Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у у пресрелізі уряду Британії. 

Серед тих, хто потрапив під санкції, Володимир Потанін – друга найбагатша людина Росії та власник великого конгломерату "Інтеррос". Потанін продовжує накопичувати багатства, підтримуючи режим Путіна, купуючи Росбанк і акції Тинькофф Банку в період після вторгнення Росії в Україну.

Анна Цивілева, двоюрідна сестра Путіна, яка володіє російською вугледобувної компанії "Колмар Груп", також потрапила під санкції. Чоловік Цивілєвої Сергій Цивілєв є губернатором багатої на вугілля Кемеровської області, і пара значно виграла від своїх стосунків з Путіним. Під санкції потрапляє і "Колмар Груп"

"Поки Путін продовжує свою огидну атаку на Україну, ми будемо використовувати санкції, щоб послабити російську військову машину. Сьогоднішні санкції показують, що ніхто і ніщо не стане винятком, включаючи найближче оточення Путіна", - зазначив речник Британського уряду.

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 Велика Британія наклала санкцій на понад 1000 осіб і понад 120 компаній після вторгнення Путіна в Україну, а три чверті іноземних компаній скоротили свою діяльність в Росії – майже чверть з них повністю припинили роботу. Російський імпорт скоротився більш ніж на 40% після вторгнення, а запаси життєво важливих імпортних виробничих компонентів, ймовірно, вичерпаються в найближчі три-шість місяців.

Виробництво автомобілів також скоротилося на 60%, і російський міністр транспорту визнав, що логістична інфраструктура Росії зараз "порушена" в результаті санкцій.
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Дякуємо, Британіє!
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29.06.2022 14:20 Відповісти
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29.06.2022 14:23 Відповісти
Тим часом Зе-влада облизує абрамовічєй-фрідманов як партньоров...
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29.06.2022 14:24 Відповісти
сколько же расплодилось этих личинок ублюдочных
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29.06.2022 14:28 Відповісти
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29.06.2022 14:55 Відповісти
За те українська влада вигороджує чмошних олігархів
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29.06.2022 15:23 Відповісти
Тиньков лишился всего за поддержку Запада и до сих пор сидит под санкциями.
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29.06.2022 16:11 Відповісти
Ну і що? Є такий арахамія від патії "слуг", який вже готує свій позов від Верховнрої Ради України з вимогою зняти санкції, бо вона, як абрамович спасли аж 400 тисяч українців.
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29.06.2022 16:28 Відповісти
Неизвестно что его ждет в Украине. Деньги всегда понадобятся. Настоящий грузин.
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29.06.2022 18:56 Відповісти
 
 