Окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсону до РФ
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Голова окупаційної адміністрації Херсонщини, колаборант Ігор Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".
Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом", - заявив Стремоусов.
Дати проведення "голосування" колаборант при цьому не назвав.
Топ коментарі
+30 VOLVO XC 70
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+19 Светлана Круп
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+19 частный сектор
показати весь коментар29.06.2022 14:25
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Будь ласка, зачекайте...
Если они его даже типа"проведут" и даже нарисуют нужные циферки, ни одна страна в мире его не признает.
А во- вторых, мы что не будем отвоевывать свой Херсон, если в нем какие-либо аферисты "проведут"типа референдум?
А что касается Стремоусова, посмотрите любое видео с этим придурком - по нему дурка плачет.
бо знає що херня всі його референдуми.
А поспішати треба не через референдум, а через людей що там в заручниках і чекають на ЗСУ і звільнення.
Прям вангой себя возомнил
Еще надо закрыть глаза, заткнуть уши и перекрикивать всех:
- Бе-бе-бе! Референдум, референдум, референдум! Ничего не слышу, ничего не знаю! Бе-бе-бе!
Сам когда-то делал нечто похожее, сразу узнаётся!
Референдум недопустим! Ибо даже если херсонцы не придут на рехферендум или проголосуют против результат будет фасифицирован.
Обьявляй уже результаты референдума 125% за....
А бюлетьни на след день крысы съели.....