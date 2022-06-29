Окупанти заявили про початок підготовки до "референдуму про приєднання" Херсону до РФ

Голова окупаційної адміністрації Херсонщини, колаборант Ігор Стремоусов заявив про початок підготовки до "референдуму про приєднання до Росії".

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому в телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Так, ми готуємося до референдуму, і ми його проведемо. І, як не дивно, Херсонська область ухвалить рішення і приєднається до Росії, стане повноцінним суб'єктом", - заявив Стремоусов.

Дати проведення "голосування" колаборант при цьому не назвав.

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