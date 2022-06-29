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Росія хоче поневолити всі держави, які колись перебували у сфері впливу Москви, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія хоче поневолити держави, які з нею межуюють.

Про це глава держави заявив під час виступу на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнений, що результатами цього саміту, і яким буде майбутнє НАТО, покаже за рік наступний саміт. Моє звернення до вас на наступному саміті Альянсу, наступного року, за моєї безпосередньої участі, а не онлайн-включенням, буде свідченням нашої спільної перемоги. Але наступного року може бути гірша ситуація, якщо під обстрілами Росії буде не лише Україна, а кілька інших держав, цілком можливо членів Альянсу. Тоді це буде наш спільний провал - України та НАТО", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що не один рік Росія погрожувала розпочати війну.

"Погрожувала, якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів. Після 8 років війни на Донбасі. То ж, чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями нібито може спровокувати Росію на щось. Цілі Росії відомі, вони очевидні. 

Російське керівництво бачить світ інакше, не так як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого Альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас це незалежна держава, колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають як можливе майбутнє, хочуть знову поневолити. Вони так дивляться і так само на кожну державу, яка є сусідкою Росії", - додав глава держави.

Також читайте: Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять. Але їхніх військових вдесятеро більше, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Так, пане Володимире, а ти нам три роки що втирав? Що то винен у всьому Порошенко, що то він не хоче припиняти війну, бо на ній заробляє? А як завили твої "какая разница" "зробимо всіх разом", Зробили? То будемо дивитися в очі пуйлу чи вже ні? Як там стратегія перестати стріляти і відвести з підготовленних укріплень наших військових спрацювало? Скоренько вороги зайняли наші позиції?
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29.06.2022 14:32
+7
Скіль коштувало життів та нервів українців, поки Янелох Боневтік до цього допетрав...
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29.06.2022 14:37
+7
Вагнерівці - врятував

Азовці - здав
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29.06.2022 14:42
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Вони це минуле.Вони нічого не можуть створити ні в якій сфері.Вони вмерають як країна.Тому вони лізуть кругом щоб вкрасти.Але це їм не допоможе.Вони всі здохнуть і фізично і історично !
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29.06.2022 14:31 Відповісти
Так, пане Володимире, а ти нам три роки що втирав? Що то винен у всьому Порошенко, що то він не хоче припиняти війну, бо на ній заробляє? А як завили твої "какая разница" "зробимо всіх разом", Зробили? То будемо дивитися в очі пуйлу чи вже ні? Як там стратегія перестати стріляти і відвести з підготовленних укріплень наших військових спрацювало? Скоренько вороги зайняли наші позиції?
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29.06.2022 14:32 Відповісти
Скіль коштувало життів та нервів українців, поки Янелох Боневтік до цього допетрав...
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29.06.2022 14:37 Відповісти
Якби допетрав, то вибачився би та повернув би до етеру українські канали.
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29.06.2022 14:43 Відповісти
Ян Яковлев.
Регистрация: 29.06.2022

Ян бот подоляцкий, иди за руським кораблем.
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29.06.2022 14:55 Відповісти
Вагнерівці - врятував

Азовці - здав
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29.06.2022 14:42 Відповісти
"какая разніца", хто і кого здав, головне, щоб бенямарафон не зупинявся)
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29.06.2022 14:44 Відповісти
а його хтось дивиться - марофон однієї правди?

Мені пофіг, я дивився його 3 рази за весь час, і то коли інтернет пропадав
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29.06.2022 14:53 Відповісти
До цього вилупка дійшло тільки тепер і то не факт, що просто текст так склали.

В реальності в Україні обрали тупого президентом і всім тепер з цим жити.

Але бенямарафон активно працює над його "героїчним" образом, тобто "ліпить із лайна цукерку", ну як на виборах 2019.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведуча розповіла, як змінився президент Володимир Зеленський за 100 днів війни.

"Йому аплодують стоячи парламенти світу та зірки в Каннах, він називає речі своїми іменами і перестав загравати зі світом, він не боїться назвати раду безпеку ООН організацією далекою від безпеки, він патріот, він на обкладинці Таймз, він на слуху та в усіх на вустах. Його промови емоційні, відверті, на межі, його голос тремтить, він трохи посивів, а очі стали мудрішими і сумнішими, він президент країни, яка щодня вражає, надихає і захоплює", - сказала ведуча.
https://censor.net/ua/news/3346029/**********************************************************************************
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29.06.2022 14:42 Відповісти
Не думаю, що ці " возхваляння найвиличнішого ще "чіпає" людей"
Розумні люди вже давно зрозуміли і їх вже не обдуриш.
Дебіли, залишаться дебілами.
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29.06.2022 15:02 Відповісти
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29.06.2022 15:03 Відповісти
За проколи Володі і його команди сьогодні гинуть тисячі найкращих українців і українок, а він купається в славі, яку передають лідери західних країн українцям, звертаючись до нього і через нього, бо він став їх представником через кіно Бені про Голобородьку.
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29.06.2022 15:03 Відповісти
провидець, сук@.... не зря ж він нелох43годічний
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29.06.2022 15:03 Відповісти
про південь думай!
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29.06.2022 16:39 Відповісти
Громодяни краіни Грузії, наприклад, самі хочуть поневолення.
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29.06.2022 17:56 Відповісти
Це було відомо і в 2019.
Але ти сказав своїм баранам - какая разніца
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29.06.2022 18:04 Відповісти
 
 