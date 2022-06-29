Росія хоче поневолити всі держави, які колись перебували у сфері впливу Москви, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія хоче поневолити держави, які з нею межуюють.

Про це глава держави заявив під час виступу на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнений, що результатами цього саміту, і яким буде майбутнє НАТО, покаже за рік наступний саміт. Моє звернення до вас на наступному саміті Альянсу, наступного року, за моєї безпосередньої участі, а не онлайн-включенням, буде свідченням нашої спільної перемоги. Але наступного року може бути гірша ситуація, якщо під обстрілами Росії буде не лише Україна, а кілька інших держав, цілком можливо членів Альянсу. Тоді це буде наш спільний провал - України та НАТО", - наголосив президент.

Зеленський нагадав, що не один рік Росія погрожувала розпочати війну.

"Погрожувала, якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів. Після 8 років війни на Донбасі. То ж, чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями нібито може спровокувати Росію на щось. Цілі Росії відомі, вони очевидні.

Російське керівництво бачить світ інакше, не так як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого Альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас це незалежна держава, колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають як можливе майбутнє, хочуть знову поневолити. Вони так дивляться і так само на кожну державу, яка є сусідкою Росії", - додав глава держави.

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