Росія хоче поневолити всі держави, які колись перебували у сфері впливу Москви, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія хоче поневолити держави, які з нею межуюють.
Про це глава держави заявив під час виступу на саміті НАТО, інформує Цензор.НЕТ.
"Впевнений, що результатами цього саміту, і яким буде майбутнє НАТО, покаже за рік наступний саміт. Моє звернення до вас на наступному саміті Альянсу, наступного року, за моєї безпосередньої участі, а не онлайн-включенням, буде свідченням нашої спільної перемоги. Але наступного року може бути гірша ситуація, якщо під обстрілами Росії буде не лише Україна, а кілька інших держав, цілком можливо членів Альянсу. Тоді це буде наш спільний провал - України та НАТО", - наголосив президент.
Зеленський нагадав, що не один рік Росія погрожувала розпочати війну.
"Погрожувала, якщо Україна вступить до НАТО. Але Україна не в НАТО, а повномасштабна війна Росії проти нашої держави триває вже 126 днів. Після 8 років війни на Донбасі. То ж, чому десятиліттями всі вірили, що саме НАТО своїми діями нібито може спровокувати Росію на щось. Цілі Росії відомі, вони очевидні.
Російське керівництво бачить світ інакше, не так як ви. Вони дивляться, наприклад, на Литву - не як на члена вашого Альянсу, а як на республіку Радянського Союзу. Для нас це незалежна держава, колишня республіка СРСР, для нас це минуле, а вони її розглядають як можливе майбутнє, хочуть знову поневолити. Вони так дивляться і так само на кожну державу, яка є сусідкою Росії", - додав глава держави.
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Регистрация: 29.06.2022
Ян бот подоляцкий, иди за руським кораблем.
Азовці - здав
Мені пофіг, я дивився його 3 рази за весь час, і то коли інтернет пропадав
В реальності в Україні обрали тупого президентом і всім тепер з цим жити.
Але бенямарафон активно працює над його "героїчним" образом, тобто "ліпить із лайна цукерку", ну як на виборах 2019.
В ефірі телемарафону "Єдині новини" ведуча розповіла, як змінився президент Володимир Зеленський за 100 днів війни.
"Йому аплодують стоячи парламенти світу та зірки в Каннах, він називає речі своїми іменами і перестав загравати зі світом, він не боїться назвати раду безпеку ООН організацією далекою від безпеки, він патріот, він на обкладинці Таймз, він на слуху та в усіх на вустах. Його промови емоційні, відверті, на межі, його голос тремтить, він трохи посивів, а очі стали мудрішими і сумнішими, він президент країни, яка щодня вражає, надихає і захоплює", - сказала ведуча.
https://censor.net/ua/news/3346029/**********************************************************************************
Розумні люди вже давно зрозуміли і їх вже не обдуриш.
Дебіли, залишаться дебілами.
Але ти сказав своїм баранам - какая разніца