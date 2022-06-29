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Енергетики разом з ЗСУ повернули світло 10 тисячам родин в зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дтек

Енергетики завдяки успішним діям ЗСУ повернули світло для 10 тисяч родин в Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

 "Попри масовані артобстріли у поремонтували електромережі та повернули світло у 8 населених пунктів Краматорського та Бахмутського районів Донеччини. Знову зі світлом – 10 тисячі домогосподарств. Зокрема, вдалося повернути світло 3,5 тисяч будинків міста Торецьк, що напередодні, за повідомленням поліції, зазнало масштабних обстрілів", - повідомили в компанії.

Без світла залишаються 315 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки – Слов’янський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький, Бахмутський. Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетики повернули світло для 12 тисяч родин Одеської та Донецької областей після ворожих обстрілів, - ДТЕК

"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 127 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", - зазначають в ДТЕК.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.
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Во как ахметка задницу рвет, как хочет стать патриотом!!!! Но то что ты, сволочь, сотворила со страной тебе не забудется!!!!!!!
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29.06.2022 14:39 Відповісти
То чому ж тоді в багатоповерхових будинках Святошинського району м. Києва ніяк не можуть уже більше 10 років забезпечити нормальне електропостачання ??? До війни по 2-3 години майже кожного тижня мешканці сиділи без світла в будинках з електроплитами ! Зараз- те ж саме, навіть учора 28.06. !!! Це піар ДТЕК і особисто ахметову!
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29.06.2022 15:16 Відповісти
 
 