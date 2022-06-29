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Україні потрібно набагато більше сучасної артилерії, ППО та ПРО, - Зеленський на саміті НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,артилерія

Президент Володимир Зеленський повідомив про потреби України в ППО та ПРО, а також в сучасній артилерії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на саміті НАТО.

"Росія на полі бою робить ставку насамперед на артилерію. На артилерійську перевагу. Україна вже отримала сучасні артилерійські системи - і я вам за це дуже вдячний. Але війна продовжується, саме така війна, в якій артилерія має величезне значення. Війна не повинна затягуватись. Щоб зламати перевагу російської артилерії, нам потрібно набагато більше цих сучасних систем, сучасної артилерії", - наголосив президент.

Зеленський закликав членів НАТО дати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони.

"Віддавши їх нам, ви можете повністю зламати російську тактику руйнування міст та терору проти мирного населення. ... Фінансова підтримка України зараз має не менше значення, ніж збройова допомога. Росія досі щодня отримує мільярди - і витрачає їх на війну. У нас багатомільярдний дефіцит, а нафти та газу немає, щоб його покрити. Щомісяця нам потрібно близько 5 мільярдів доларів - і це теж важлива річ. Це те, що потрібно для оборони, для захисту", - зазначив глава держави.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
И именно поэтому, милок, ты остановил программы современных вооружений -Нептун, Вильха, Вильха М, Тайфун, Стугна, Корсар, Богдана, РК-10, Корал и т.д.? Чтобы клянчить подобное на Западе?
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29.06.2022 15:08
+20
Цікаво, ви хоч завод, що стволи гарматні виготовляв, евакуювали з Краматорська?
Тільки чути що нам потрібно!
А перенести виробництво Стугни, ракет повітря-повітря, та Нептуна у Польщу?
Впевнений, що і пальцем ніхто не поворухнув!
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29.06.2022 15:03
+18
Та невже, а як же ж ото - якщо ми збільшемо армію то не зможемо будувати дороги по яких тепер еацапня їзде? Підор ти зелений
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29.06.2022 14:48
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А Пикалов думает, что Украине нужен Елдак. Кто-то мне вообще объяснит, что это за трешак?
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29.06.2022 14:45 Відповісти
Сравнить вот это с этим, я б вам ни патрона не дал... а веть это братишка гринпоца...
Елдак это воля Украины, это **** ******
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29.06.2022 14:47 Відповісти
Ну так собирайте совещание "слуг народа" и решайте этот вопрос. Какие проблемы? Арахамия, Корниенко, Безуглая и Коля-Котлета, я уверен, дадут полную дорожную карту по решению этого вопроса
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29.06.2022 14:46 Відповісти
Та невже, а як же ж ото - якщо ми збільшемо армію то не зможемо будувати дороги по яких тепер еацапня їзде? Підор ти зелений
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29.06.2022 14:48 Відповісти
Та ти шо?? Всім відомо що для перемоги головне не стріляти і як більше дорог та дерев замість оборонзамовлення та ракетних програм!!))
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29.06.2022 14:57 Відповісти
Згадав,що проср....в. Дайте будь ласка, а не просто дайте. Зе,світ тобі не вірить. ЗСУ і народу,тільки не зеленим
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29.06.2022 14:58 Відповісти
А раніше вважав, що Ураїні потрібно більше шампурів для шашликів!
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29.06.2022 15:01 Відповісти
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29.06.2022 15:58 Відповісти
Цікаво, ви хоч завод, що стволи гарматні виготовляв, евакуювали з Краматорська?
Тільки чути що нам потрібно!
А перенести виробництво Стугни, ракет повітря-повітря, та Нептуна у Польщу?
Впевнений, що і пальцем ніхто не поворухнув!
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29.06.2022 15:03 Відповісти
судячи по його скавчанням "дай,дай",ВПК наш ЗДОХ!!! А ЗСУ планомірно садять на залежність від усього імпортного... від спіднього до ракет,це *******
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29.06.2022 15:06 Відповісти
A eto ******* taina i nam divanim voinam poka znat nepolozeno
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29.06.2022 15:21 Відповісти
Хочу вірити, що все зроблено так як треба.
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29.06.2022 15:33 Відповісти
И именно поэтому, милок, ты остановил программы современных вооружений -Нептун, Вильха, Вильха М, Тайфун, Стугна, Корсар, Богдана, РК-10, Корал и т.д.? Чтобы клянчить подобное на Западе?
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29.06.2022 15:08 Відповісти
Гундосити,цеж не працювати і на язиці мозолей не буває!!!))
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29.06.2022 15:24 Відповісти
Зелене... чудило!
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29.06.2022 15:13 Відповісти
Дозвольте помилочку виправити,не Ч ,а М !!!!))
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29.06.2022 15:26 Відповісти
Коли вже ця зелена сволота буде відповідати за розкрадання коштів на будівництві, замість фінансування і розвитку озброєння!!
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29.06.2022 15:26 Відповісти
Україні потрібно більше натовських суддів, слідчих, поліцейських і фбрівців
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29.06.2022 15:28 Відповісти
Україні потрібна тотальна дегнидизація ,негайно!! Доки кремлівські гниди не здали Україну остаточно!!))
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29.06.2022 15:37 Відповісти
Я знаю где много артилерии и ракет-под асфальтом.Самое прикольное,что они продолжают строить дороги,которые могут разбомбить в любую минуту.Денег много,девать некуда.А люди скидываются на машины,беспилотники,броники.
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29.06.2022 15:37 Відповісти
Реванш кремлівських гнид триває!! Зелена пліснява наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України!!!))
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29.06.2022 15:41 Відповісти
На кАналі «фрідом» з української на російську перекладають новини. Це якийсь прикол?
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29.06.2022 15:50 Відповісти
І це правда. Часто проїзджаю по Миколаївській області, де ще йдуть бойові дії, місто обстрілюють ракетами, а "зелена влада" будує дороги. Не ремонтує, а будує. Якщо подивитися куди б'ють кацапи, то в основному били по казармах військових, заводах, які виготовляють військову продукцію і складах. То чому не збудувати підземлі казарми для військових, укриття для заводів і складів? Навіщо витрачати на дороги, які будуть знову розбиті? ДБР цього не бачить? НАБУ для чого створювали? А генрокурорка має крім обслуговування свого на 10000% свого, піклуватися хоч на 10% за державу. Бо їм всім добре сидіти в бункерах, куди провели інтернет, завезли класних поварів, телебачення і дівчаток, щоб робили їм макіяж та інші потреби.
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29.06.2022 16:06 Відповісти
Доріг будувати не будемо?
Пісець повний на кАналі «фрідом», солдат говорить українською, а переклад йде на московитський язик. Це якийсь прикол?
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29.06.2022 15:48 Відповісти
А в 2019 потрібно було обрати Президентом - Гетьманом іншого! Хоча тоді можливо меньше шляхів поасфальтували для загарбників, перепрошую, яка прикристь.
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29.06.2022 15:50 Відповісти
Голобородько та кремлівське гасло-"Лишьбьі не Порошенко!" ,зпрайювали на відмінно і продовжує діяти!!!))
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29.06.2022 15:59 Відповісти
Що треба щоб звільнити південь? Воювати.
Але Зєлєнський би сказав: треба артіллерія,авіація,ПВО,ПРО і т.п.
А як же південні окуповані міста? Ворог все наступає....,займає нові області.
А нам роз"яснюють: війська ЗСУ займуть більш подготовлені позиції.
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29.06.2022 16:29 Відповісти
Та да - панівні висоти, переправа і т.д., а Лисичанськ, схоже, теж віддамо. Та відходьте вже з того "язика", бо буде знову Іловайськ.
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29.06.2022 17:29 Відповісти
Зеля битум попроси. До сих пор дороги строишь.
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29.06.2022 16:48 Відповісти
Він глухий і не чує, що стільки, скільки він просить, в усьому світі немає. Може, краще свого боса бєню попросити побудувати хоча б патронний заводік, нє?
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29.06.2022 17:26 Відповісти
 
 