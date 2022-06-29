Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро, - Зеленський

Росія сама повинна шукати діалог та переглянути розуміння східного флангу НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Росію потрібно ізолювати. Вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити. Не повинно бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог, отже, шукати мир. І обов'язково - заради миру - має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що всі країни НАТО на сході виступають за членство України в Альянсі.

"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли ти підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Що ж тоді ще потрібно?" - запитав глава держави.

"Нам потрібні гарантії безпеки. І ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або невідкладна, достатня для перемоги допомогу Україні - або відкладена війна Росії з вами", - підсумував президент.

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