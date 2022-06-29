Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія сама повинна шукати діалог та переглянути розуміння східного флангу НАТО.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті НАТО, передає Цензор.НЕТ.
"Росію потрібно ізолювати. Вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити. Не повинно бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог, отже, шукати мир. І обов'язково - заради миру - має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО", - зазначив президент.
Зеленський заявив, що всі країни НАТО на сході виступають за членство України в Альянсі.
"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли ти підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Що ж тоді ще потрібно?" - запитав глава держави.
"Нам потрібні гарантії безпеки. І ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або невідкладна, достатня для перемоги допомогу Україні - або відкладена війна Росії з вами", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
На місці Шольца і Макрона, я теж не приймав би в НАТО таку корумповану Україну.
Тимур - Давыдов?
кто по национальности?
Украинцев имеют право оскорблять здесь только украинцы
А ти, навіть лайно в своєму офісі нездатний прибрати, бо там де ти, там і єрмак!
І я не чекав, що клоун-малорос прийде до влади в Україні і просере всі надбання!
Враження, що є домовленість, щоб влада України не допустила Україну до НАТО, тому цю домовленість відпрацьовує Зеленський.
Тебе нічого не цікавило, окрім "великого крадівництва"
Хороший вопрос, Вальодя. Надеюсь ты и твоя зеленая шваль заплатишь хорошую цену за отвод своих войск в одностороннем порядке, разминирование Крымского перешейка, провал Гособоронзакза, за конверты в Верховной Раде, за провал своевременной вакцинации, за разворовывании бюджетных денег на "Большом Крадівництве"
onstantin Kozemyaka
Триває другий день роботи Мадридського саміту НАТО. Дуже змістовна стаття Сергій Сидоренко "НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді" на Європейська правда - посилання у першому коменті.
Основні підсумки:
- американська дипломатія вчергове показала вищий пілотаж, проявила стійкість, не поступилась інтересами партнерів і попустила Ердогана в його захмарних хотєлках, завдяки чому досягнуто рішення про вступ Фінляндії та Швеції до альянсу;
- "путін всєх пєрєіграл" - тепер чисельність військ НАТО в Європі збільшено в 7,5 разів до 300000, а спільний кордон рф з країнами НАТО зріс більш ніж вдвічі, а Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО;
- доречі Ердогану Штати висунули свій ультиматум: хочеш літаки F-35? відмовляйся від російських систем ППО С-400, які можеш передати Україні;
- події в Уіраїні фактично повернули альянс до життя і сьогодні він суттєво відрізняється від того, що собою являв чотири місяці назад: політика відкритих дверей - це вже не декларація, а можливість ПДЧ для України в недалекому майбутньому;
- ну і на останок про гроші: буде прийнято ряд рішень по створенню трастових фондів по переозброєнню ЗСУ по різним напрямкам.
Висновок: поки що для України все іде цілком позитивно.