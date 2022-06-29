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Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нато

Росія сама повинна шукати діалог та переглянути розуміння східного флангу НАТО.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на саміті НАТО, передає Цензор.НЕТ.

"Росію потрібно ізолювати. Вона не має бути в тих міжнародних структурах, які сама ж хоче знищити. Не повинно бути діалогів, які не мають сенсу, поки вона сама не почне шукати цей діалог. Вона повинна сама шукати діалог, отже, шукати мир. І обов'язково - заради миру - має бути переглянуте розуміння східного флангу НАТО", - зазначив президент.

Зеленський заявив, що всі країни НАТО на сході виступають за членство України в Альянсі.

"Політика відкритих дверей НАТО не повинна нагадувати старі турнікети київського метро: вони відкриті, а коли ти підходиш - турнікети закриваються, поки не заплатиш. Хіба Україна ще недостатньо заплатила? Хіба наш внесок у захист і Європи, і всієї цивілізації досі недостатній? Що ж тоді ще потрібно?" - запитав глава держави.

"Нам потрібні гарантії безпеки. І ви маєте знайти Україні місце у спільному безпековому просторі. Або невідкладна, достатня для перемоги допомогу Україні - або відкладена війна Росії з вами", - підсумував президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно багато більше сучасної артилерії, ППО та ПРО, - Зеленський на саміті НАТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
Йому ж 100 раз сказали, що для вступу в НАТО потрібні економічні реформи і ліквідація 5 колони кремля в Україні. Інакше такі як генерал Наумов, Татаров, Єрмак будуть передавати Москві не тільки секрети України, а й всього НАТО.
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29.06.2022 15:07
+18
Кому, кому, а Зеленському краще про НАТО нічого не говорити, чи то не він не поїхав в перий рік свого правління на Сіміт? Чи не він не призначив свого представника? А прокуруора САП уже призначив? Чому ми не в НАТО? Чому НАТО не закрило володі небо? Чому НАТО дає мало зброї? А коли все закатував у асфальт, то запитував у НАТО?
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29.06.2022 15:07
+16
Зеленський так підходив до "турнікетів" НАТО, що вирішив проігнорувати саміт НАТО і набрати у владу побільше слуг росії, типу Єрмака.
Враження, що є домовленість, щоб влада України не допустила Україну до НАТО, тому цю домовленість відпрацьовує Зеленський.
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29.06.2022 15:07
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Слово турникет я теперь воспринимаю в первую очередь в медицинском смысле... А ведь до войны и не знал
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29.06.2022 15:02 Відповісти
Вєчьный ZOV...
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29.06.2022 15:04 Відповісти

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29.06.2022 15:04 Відповісти
інші 5 спроб, про які Данілов не знає,то спроби самого Подоляка?
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29.06.2022 15:05 Відповісти
У сумі 15 спроб і замахів. Ще Монастирський відзвітує, ДБР, СБУ, ГРУ.... Десь по три замахи на добу, не менше.
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29.06.2022 15:11 Відповісти
кто-то явно брешит. походу не одного замаха не была
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29.06.2022 15:23 Відповісти
Якби хотіли то давно вже б грохнули цю кокаїнову дуру.
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29.06.2022 15:41 Відповісти
Чому Зе жва роки підряд ігнорив запрошення на саміт НАТО?
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29.06.2022 15:04 Відповісти
ВОно ніхто,артист розмовного жанру,не будуть на нього витрачати ресурси.
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29.06.2022 18:35 Відповісти
Поменяйте турникеты
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29.06.2022 15:05 Відповісти
Питання в шольцах, макронах, та мадярах.
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29.06.2022 15:06 Відповісти
Питання в реформах України. І щоб не було у владі тих, хто працює на росію, типу Єрмака.
На місці Шольца і Макрона, я теж не приймав би в НАТО таку корумповану Україну.
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29.06.2022 15:09 Відповісти
Так і)(уйло каже.
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29.06.2022 17:08 Відповісти
Ще є таке малеееньке питання про корупцію. А про неї у Непогрішного ані пари з вуст...
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29.06.2022 15:13 Відповісти
Питання в 73%...
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29.06.2022 15:15 Відповісти
Питання у вас дегенератах-малоросах
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29.06.2022 15:19 Відповісти
а ты кто такой дерзкий?
Тимур - Давыдов?
кто по национальности?
Украинцев имеют право оскорблять здесь только украинцы
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29.06.2022 15:27 Відповісти
Тикай рогами у собі подібне
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29.06.2022 15:48 Відповісти
А ти по собі всіх чудиш, чмо?
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29.06.2022 17:06 Відповісти
Ось так один сивий політик і програв вибори. Хто не за мене той ворог кричав він, тоді люди прийшли і проголосували не за нього . А він досі ламає голову чому програв.
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29.06.2022 20:14 Відповісти
це ти про свого ******** сиворилого ,га ****** дуринда кажи простіше ти прийшло лизати зелі бо він знов обісрався ,а ти дуже любиш ГІВНО жерти і вилизувати його сраку
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29.06.2022 21:35 Відповісти
бо ти їбана худоба хотіла поржати ржи тепер, ржи ****
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29.06.2022 21:36 Відповісти
що бидляк слабо визнати що своєю ратицею привів війну до України,галочка нічого не значить,абинепорох,хотьпаржом,ржи ржи не обісрись
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29.06.2022 21:37 Відповісти
Тобі дурню вже сказали, що ніхто не візьме в НАТО країну у стані війни!
А ти, навіть лайно в своєму офісі нездатний прибрати, бо там де ти, там і єрмак!
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29.06.2022 15:06 Відповісти
Курс записали розумні і адекватні люди.
І я не чекав, що клоун-малорос прийде до влади в Україні і просере всі надбання!
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29.06.2022 15:40 Відповісти
Зеленський так підходив до "турнікетів" НАТО, що вирішив проігнорувати саміт НАТО і набрати у владу побільше слуг росії, типу Єрмака.
Враження, що є домовленість, щоб влада України не допустила Україну до НАТО, тому цю домовленість відпрацьовує Зеленський.
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29.06.2022 15:07 Відповісти
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29.06.2022 15:27 Відповісти
Йому ж 100 раз сказали, що для вступу в НАТО потрібні економічні реформи і ліквідація 5 колони кремля в Україні. Інакше такі як генерал Наумов, Татаров, Єрмак будуть передавати Москві не тільки секрети України, а й всього НАТО.
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29.06.2022 15:07 Відповісти
Кому, кому, а Зеленському краще про НАТО нічого не говорити, чи то не він не поїхав в перий рік свого правління на Сіміт? Чи не він не призначив свого представника? А прокуруора САП уже призначив? Чому ми не в НАТО? Чому НАТО не закрило володі небо? Чому НАТО дає мало зброї? А коли все закатував у асфальт, то запитував у НАТО?
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29.06.2022 15:07 Відповісти
А Зеленський ну так вже хотів у NATO!...ну майже, як Янукович!
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29.06.2022 15:11 Відповісти
Довгий час Зеленський хотів пройти через турнікет, кидаючи фальшиві жетони. А тепер, на жаль, високу ціну платить народ України, а не Зеленський і його команда (ці як завжди хочуть проїхати зайцем).
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29.06.2022 15:17 Відповісти
Что значит кидал фальшивые жетоны? Я щас Баканову позвоню

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29.06.2022 15:25 Відповісти
Чому на посаді президента дегенерат?
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29.06.2022 15:18 Відповісти
хороший вопрос
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29.06.2022 15:24 Відповісти
тому що нарід вибрав лідером собі подібного!
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29.06.2022 15:40 Відповісти
бо 46 % населення України такі!
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29.06.2022 17:10 Відповісти
што?
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29.06.2022 15:31 Відповісти
Вова, три роки, три роки ти ніхріна не робив для зміцнення безпеки України. Що виконано з завдянь? Скільки проведено спільних навчань? Коли призначено очільника делегації України в НАТО?
Тебе нічого не цікавило, окрім "великого крадівництва"
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29.06.2022 15:39 Відповісти
Звернення до довбня-беззмістовні
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29.06.2022 17:06 Відповісти
воно ще хамить і щось вимагає?
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29.06.2022 15:43 Відповісти
А що, повторити вчергове, навіть письмово, прохання "НАТО, надайте нам ПДЧ" - д'єрмак відсохне?
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29.06.2022 15:44 Відповісти
Він звик виступати на корпоративах. Туди завжди запрошують, ще й платять налом. А тут треба самому добиватись.
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29.06.2022 15:50 Відповісти
Щось корисне,не - членограйство. Боневтік невтік Чому?
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29.06.2022 17:12 Відповісти
так хорошо начал, думал хоть один вменяемый текст напишут и прочитает. Бац и турникет. Опять подлил говни"а себе на голову. Внесок твой был отличный, дороги одно удовольствие, уже и ямы вылазят, а зимы то и не было
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29.06.2022 15:53 Відповісти
Ділами б зайнявся, а не нагружати бригаду сценаристів для пошуку хитромудрих сценічних фраз. Не на кабаре сцені під очікуванням оплесків. Не вийде з нього актор ніколи.
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29.06.2022 15:53 Відповісти
Я не понял, кто "заказывает музыку" этому сайту? Может, письков, соловьёв, киселёв, симонян, скабеева, попов, шейнин? А может, шахназаров, дугин, лавров, захарова, пригожин? А может, сам путлер?
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29.06.2022 15:53 Відповісти
ти хотів би, щоб подляк з трухіним?
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29.06.2022 16:00 Відповісти
Твой спонсор когда-то, когда он был главным, говорил, что не нужно раскачивать лодку и во всём винил руку кремля. Что сейчас поменялось? Методичка?
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29.06.2022 16:08 Відповісти
його "спонсор" всі 5 років робив ВСЕ можливе , щоб ми були в нато і , паралельно розвивав своє озброєння! а всі перераховані тобою дегенерати на гівно сходили, щоб "спонсора" потопити і привести кончену мавпу до влади ! і сама мавпа і такі як ти також! і вам це вдалося підараси! тепер - пожинаємо!
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29.06.2022 17:19 Відповісти
що ти не "поняло" до чого тут сайт,що бидляк не подобається що навіть телелохотрон не може всім закрити роти і правда лізе на світ? привикай ти не в **********,тут на цензуру ************** квартального клали і на тебе покладуть
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30.06.2022 03:27 Відповісти
"Хіба Україна ще недостатньо заплатила?"
Хороший вопрос, Вальодя. Надеюсь ты и твоя зеленая шваль заплатишь хорошую цену за отвод своих войск в одностороннем порядке, разминирование Крымского перешейка, провал Гособоронзакза, за конверты в Верховной Раде, за провал своевременной вакцинации, за разворовывании бюджетных денег на "Большом Крадівництве"
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29.06.2022 15:55 Відповісти
K
onstantin Kozemyaka

Триває другий день роботи Мадридського саміту НАТО. Дуже змістовна стаття Сергій Сидоренко "НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді" на Європейська правда - посилання у першому коменті.

Основні підсумки:

- американська дипломатія вчергове показала вищий пілотаж, проявила стійкість, не поступилась інтересами партнерів і попустила Ердогана в його захмарних хотєлках, завдяки чому досягнуто рішення про вступ Фінляндії та Швеції до альянсу;

- "путін всєх пєрєіграл" - тепер чисельність військ НАТО в Європі збільшено в 7,5 разів до 300000, а спільний кордон рф з країнами НАТО зріс більш ніж вдвічі, а Балтійське море стало внутрішнім морем НАТО;

- доречі Ердогану Штати висунули свій ультиматум: хочеш літаки F-35? відмовляйся від російських систем ППО С-400, які можеш передати Україні;

- події в Уіраїні фактично повернули альянс до життя і сьогодні він суттєво відрізняється від того, що собою являв чотири місяці назад: політика відкритих дверей - це вже не декларація, а можливість ПДЧ для України в недалекому майбутньому;

- ну і на останок про гроші: буде прийнято ряд рішень по створенню трастових фондів по переозброєнню ЗСУ по різним напрямкам.

Висновок: поки що для України все іде цілком позитивно.
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29.06.2022 16:00 Відповісти
"старі турнікети київського метро" - можна подумати на саміті НАТО, хтось зрозумів що несе цей д0вб0й0...
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29.06.2022 16:58 Відповісти
...б
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29.06.2022 19:33 Відповісти
Скотиняка хотіла б щоб його в метро за чарівні копита пускали?
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29.06.2022 17:17 Відповісти
 
 